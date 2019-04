Ukrainerne er villige til å ta en stor sjanse når de etter alt å dømme velger Volodymyr Zelenskiyj til ny president.

Komikeren og skuespilleren har ikke presentert et detaljert politisk program.

Han har bare gitt noen stikkord:

Reell kamp mot korrupsjon

Økonomiske reformer i tråd med det Det internasjonale pengefondet krever

Forhandle med Russland om fred i Øst-Ukraina

Fortsette tilnærmingen til Europa

Vil velge dyktige medarbeidere

Drevet fram av misnøye

Petro Porosjenko kom med flere av de samme løftene da han ble valgt i 2014. Men etter som årene gikk, ble det klart at han enten ikke ville gjøre noe effektivt, eller så var han ute av stand til å gjennomføre dyptgripende endringer.

HOLDT IKKE: Petro Porosjenko drev valgkamp på at han fortsatt vil være tøff mot Russlands president Vladimir Putin. Men velgerne syntes at han ikke fikk gjort nok i løpet av de fem årene han ledet Ukraina. Foto: YURI DYACHYSHYN / AFP

Ukrainerne kjøpte ikke argumentet om at radikale reformer i et samfunn tar tid.

De ville se raske resultater, og den store misnøyen har skapt ideelle forhold for mannen som har spilt en ærlig president i en TV-serie.

– Det kan uansett ikke bli verre enn det er nå, så la oss prøve noe nytt, sier ukrainere til NRK.

De viser til at lønningene ligger rundt 2500 norske kroner i måneden, mens pensjonene bare er rundt 600 kroner. og sier at disse pengene bare dekker det aller mest nødvendige.

Les også: Ukraina innfører militær unntakstilstand

Alle snakker om korrupsjonen

Ukraina er et av Europas mest korrupte land, viser oversikten fra Transparency International. Landet rykket riktig nok noen hakk oppover da siste indeks ble offentliggjort, men det er svært langt igjen.

OMFATTENDE: Det ukrainske antikorrupsjonspolitiet beslaglegger store pengesummer hos en utro tjener. Foto: Ukrainas antikorrupsjonspoliti

I 2015 ble det opprettet en egen politiavdeling for å bekjempe den mest alvorlige korrupsjonen blant samfunnets elite. Men da NRK intervjuet sjefen for denne styrken, fortalte han at medarbeiderne hans blir motarbeidet av nesten alle andre samfunnsinstitusjoner i Ukraina.

Sakene de etterforsker blir sabotert, og kommer ikke opp for retten.

Resultatet er at ingen samfunnstopper har blitt dømt og fengslet for korrupsjon.

En egen domstol for korrupsjonssaker har lenge vært planlagt, men av ulike grunner kommer den ikke i gang. Det er altfor mange som har mye å tape.

Anti-korrupsjonspolitiet jakter på mistenkt dommer Du trenger javascript for å se video.





Hvis Zelenskyj virkelig får fart på kampen mot de uærlige politikerne og byråkratene, kommer han til å få svært mange og mektige fiender.

Les mer: Derfor risikerer Russland og Ukraina en ny krig

Tilnærmingen til vesten koster mye

Ukraina ønsker å bli medlem av EU, og det var en seier for Porosjenko da han fikk til en avtale om visumfrie reiser for ukrainere.

STENGER KRANA: Utenfor de store byene har mange ukrainere gått over til fyring med ved. Prisen på gass har blitt for høy for mange. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Det finnes et visst økonomisk samarbeid, men entusiasmen er nok ikke så veldig stor fra vestlig side overfor dette svært fattige landet.

Det internasjonale pengefondet stiller en rekke krav om økonomiske reformer for at Ukraina skal få nye lån. Blant annet må prisen på gass økes kraftig, i retning av verdensmarkedets nivå.

Gass brukes både til oppvarming og matlaging, og prisøkningene er veldig upopulære blant ukrainerne.

– Vi må først få lønninger og pensjoner som i vestlige land. Da kan vi betale full pris for gassen, sier folk.

Det er vanskelig å se at Zelenskyj kan gjøre noe med dette problemet, for uten penger fra de internasjonale låneinstitusjonene kommer landet til å gå konkurs.

De russiskstøttede opprørerne i Øst-Ukraina

Hittil har det vært ukrainsk politikk å drømme om et medlemskap i Nato. Hvis det noen gang skjer, så er det nok snakk om mange år fram i tid. I utgangspunktet kan ikke et land som har store uløste konflikter, bli med i forsvarsalliansen.

STORE LIDELSER: Mer enn 13 000 mennesker har mistet livet i krigen i Øst-Ukraina de siste fem årene. Foto: Mstyslav Chernov / Ap

I Øst-Ukraina kontrollerer russiskstøttede opprørere store områder. 13 000 mennesker har mistet livet i denne konflikten de siste fem årene.



Zelenskyj sier at han vil snakke direkte med president Vladimir Putin for å forsøke å finne en løsning. Da nytter det neppe å snakke om medlemskap i Nato, for det er en tanke som virkelig får lederne i Kreml til å se rødt.

Kanskje er russerne mest interessert i å fortsette denne krigen på lavnivå, i håp om at det vil bremse tilnærmingen til vest.

Les mer: Ber Nato om å sende krigsskip i konflikten mot Russland

Dempe språk-konflikten

En stor del av folk i Ukraina har russisk som morsmål, spesielt i den østre og sørøstlige delen av landet. Zelenskyj er en av dem, selv om han bruker begge språk.

VALGTE HUMOR: Volodymyr Zelenskyj har ikke drevet noen vanlig valgkamp. Han har i stedet reist rundt i Ukraina med sitt komishow. Foto: SERGEI SUPINSKY / AFP

Under Porosjenko ble det gjort mye for å få flest mulig til å lære og bruke ukrainsk. Tiltakene har vært svært upopulære blant den delen av befolkningen som er russiskspråklig.

Zelenskij sier at det ikke er nødvendig å gjøre dette til en kampsak, selv om han også støtter en gradvis overgang til ukrainsk.

Les også: Ukraina – sivile drept da de skulle hente sin pensjon

Resultatene må komme raskt

Da Porosjenko startet sin presidentperiode for fem år siden, fikk han med seg en rekke yngre politikere som lovet raske resultater.

Etter hvert anklaget flere av dem presidenten for å være en bremsekloss i stedet for en reformator, og de trakk seg fra aktiv politikk. Noen av disse har nå kommet tilbake og er på Zelenskyjs lag.

Hovedpersonen har selv sagt at det er avgjørende å velge riktige medarbeidere. Han er nok smertelig klar over at han ikke har mange månedene på seg før ukrainerne krever å se konkrete forbedringer.

Manglende resultater kan ikke spøkes bort. Det for forskjell på å være president og komiker.