– Gjør som vi sier!, roper tjenestemennene fra antikorrupsjonspolitiet mens de stormer inn i boligen til den mistenkte dommeren i utkanten av Kiev.

Til svar får de flere pistolskudd rettet mot seg og må midlertidig trekke seg tilbake.

Noen roper også at det er kastet en granat.

De uærlige tjenerne i Ukraina gir seg ikke uten kamp. Dette er et av de mest korrupte landene i Europa.

Etter press fra vestlige land som gir store lån til Ukraina, ble det for tre år siden opprettet et eget antikorrupsjonspoliti som skulle ta seg av den store korrupsjon på toppen av samfunnet. Og det er mye å ta fatt i.

VANSKELIG JOBB: – Det ukrainske antikorrupsjonspolitiet Nabu blir aktivt motarbeidet av svært mange andre statlige organer, sier styrkens leder Artjom Sytnik. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

– For øyeblikket er korrupsjonen en trussel mot statens uavhengighet. Ukrainas oppgave er å minimalisere denne trusselen gjennom antikorrupsjonsreformer, sier direktør Artjom Sytnik i antikorrupsjonspolitiet til NRK i Kiev.

170 saker, ingen dømt

Antikorrupsjonspolitiet i Ukraina har nå 650 medarbeidere. Styrken skal avsløre uærlige tjenere blant politikere, byråkrater og forretningsfolk.

Men i løpet av tre år har ikke en eneste person blitt dømt for korrupsjon.

– Hittil har vi sendt 170 kriminalsaker som gjelder toppbyråkrater til retten. Dessverre er den lange behandlingstiden under enhver kritikk. Samfunnet venter veldig på resultatene, sier Sytnik.

Antikorrupsjonspolitiet blir aktivt motarbeidet av svært mange andre statlige organer, sier styrkens leder.

Han påpeker at det er korrupte personer og grupper svært mange steder, og de frykter at de kan bli avslørt.

STORE VERDIER FORSVINNER: Antikorrupsjonspolitiets bilder viser at mange av dem som har ansvar for statens penger, stjeler av lasset. Foto: Ukrainas antikorrupsjonspoliti

– Jo mer intensivt vi arbeider, jo mer motstand møter vi, sier politisjefen.

Han understreker at dette er en motstand som er ventet, fordi det er korrupsjonssaker som etterforskes. Når systematisk korrupt virksomhet blir stanset, taper en eller annen klan penger, og det fører til reaksjoner.

Politisjef Sytnik sier til NRK at påtalemyndigheten som skal legge fram korrupsjonssaker for retten, er et av de mest korrupte organene i Ukraina.

Folk møter korrupsjon

MYE UÆRLIGHET: – Korrupsjonen finnes overalt i det ukrainske samfunnet, sier Broneslav Lukasjuk som NRK møter på gata i Kiev. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

– Jeg møter korrupsjon overalt, sier Broneslav Lukasjuk.

Han sier han merker det mest når er et eller annet offentlig papir han trenger, og som det tar lang tid å få.

Lukasjuk mener at det er mest korrupsjon i mindre byer, og at det er mindre i hovedstaden Kiev.

– Jeg møter korrupsjonen av og til, først og fremst når det er noe jeg må ha gjort fort hos statlige organer, sier Oksana Zoritsj.

Hun understreker at dette fenomenet finnes i det ukrainske samfunnet, men at hun er kategorisk imot korrupsjon.

Les også: Skattedirektøren i Ukraina mistenkt for å ha underslått en halv milliard

– Mindre frykt for å stjele penger

– Det blir stadig mer korrupsjon, og frykten hos de statsansatte blir mindre. Hver eneste uke tar vårt program opp saker som gjelder titalls millioner grivna som blir stjålet. Hvert år er det til sammen snakk om milliarder i vår valuta, sier redaktør Alisa Jurtsjenko i programmet «Nasji grosji» («Våre penger»).

(Antallet grivna må deles på 3,3 for å få norske kroner).

MILLIARDER: Redaktør Alisa Jurtsjenko i TV-programmet «Nasji Grosji» (Våre Penger) diskuterer neste korrupsjonsavsløring med en av journalistene i redaksjonen. Foto: Jan Espen Kruse / NRK



– Domstolene er ikke renset for uærlige tjenere, derfor kan folk som er mistenkt for korrupsjon mange steder påvirke rettssystemet slik at sakene deres blir stanset.

Dette finner vi i parlamentet, blant dommerne, og selv hos den nye påtalemyndigheten for korrupsjonssaker.

NRK har bedt påtalemyndigheten, justisdepartementet og regjeringens pressetjeneste om en kommentar til påstandene om den omfattende korrupsjonen i Ukraina, men har ikke fått noe svar.

Les også: Han tar opp kampen mot korrupsjonen i Ukraina: - Verre enn før revolusjonen

– Tar tid å bekjempe korrupsjon

Ifølge organisasjonen Transparency International ligger Ukraina helt nede på 130. plass på den årlige listen over korrupsjon i verdens land.

ARRESTERT: Antikorrupsjonspolitiet i Ukraina slår til mot en person som er mistenkt for å ha tatt bestikkelser. Foto: Ukrainas antikorrupsjonspoliti

Dette gjør landet til et av de mest korrupte i Europa.

NOE POSITIVT: – Det å fjerne korrupsjonen fra et samfunn er en lang og tung prosess, men Ukraina går i riktig retning, sier nestleder for Transparency Inrernationals avdeling i landet, Andrej Borovik. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Totalt er det 180 land på listen. Ved Transparencys kontor i Kiev, blir det understreket at det skjer positive ting i kampen mot korrupsjon, selv om det ikke går fort.

– Det er svært viktig at det ble opprettet et elektronisk register over hvor mye de som forvalter statens penger tjener, og hvor mye de eier, sier Andrej Borovik som er nestleder for Transparency i Ukraina.

Han mener også at det er urimelig å forvente store resultater i løpet av få år i et land der korrupsjonen har fått slå rot i årtier.

Korrupsjonsdomstol på trappene

– Dette er en seier! En seier for Ukraina!, sa den ukrainske presidenten Petro Porosjenko da parlamentet tidligere i år vedtok at det skal opprettes en egen domstol for korrupsjonssaker.

ET VIKTIG SKRITT: Den ukrainske presidenten Petro Porosjenko regner med at en ny korrupsjonsdomstol kommer i gang i løpet av få måneder.

Presidenten håper at denne domstolen skal komme i gang med sitt arbeid allerede om et par måneders tid.

Politiet er litt mer forsiktig, og regner med at domstolen skal være operativ til sommeren, og at de første dommene vil komme mot slutten av året.

– Vi er i ferd med å få en uavhengig korrupsjonsdomstol som jeg håper virkelig blir uavhengig, og som blir i stand til å behandle disse sakene på en effektiv måte, sier Artjom Sytnik.

Men det spørs om de som stjeler statens penger i Ukraina kommer til å gi seg uten kamp.

Hvis du lurer på hvordan det gikk med den mistenkte dommeren som politiet jaktet på, så ble han arrestert til slutt.

Nå sitter han i husarrest i sitt hjem, og det er usikkert når saken eventuelt kommer opp for retten. Eller om den rett og slett forsvinner et sted på veien.

Les også: Norge skal lære Ukraina å bekjempe korrupsjon