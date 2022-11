Putin så for seg at krigen i Ukraina ville bli et kort og enkelt felttog. Over åtte måneder etter invasjonen er det Ukraina som har overtaket.

Nå har de ukrainske styrkene tatt kontroll over den viktige byen Kherson i sør. Samtidig har de skaffet seg kontroll over viktige byer i nordøst. Det har overraska russerne og imponert vestlige eksperter.

Én viktig grunn er at ukrainerne har fornya forsvaret sitt på en måte som mangler sidestykke i nyere militær historie, mener den norske militæreksperten Palle Ydstebø.

På under ti år har det ukrainske forsvaret gått fra å være prega av et gammelt sovjetisk system, der det eneste som gjelder er å adlyde ordre. I et slikt system er det verken rom for initiativ eller kreativitet.

– Ukrainerne har snudd seg 180 grader, sier Ydstebø, som er hovedlærer ved Krigsskolen.

I det nye forsvaret delegeres myndighet nedover, forklarer han. Folk på bakken har stor frihet til å finne praktiske løsninger på problemer som dukker opp.

Palle Ydstebø ved Krigsskolen mener ukrainernes suksess på slagmarken skyldes omorganiseringa av forsvaret. – Det er de ukrainske militære reformene som har lagt grunnlaget for det vi ser utspiller seg så langt i denne krigen, sier han.

Oberstløytnant Ydstebø er ikke i tvil om at dette har hatt avgjørende betydning for hvordan krigen har utvikla seg.

I denne saken ser vi nærmere på det som framstår som de tre viktigste vendepunktene i krigen til nå:

1. Slaget om Kyiv

2. Russland viser kortene sine

3. Ukraina slår tilbake

Tirsdag 24. februar våkna ukrainerne opp til krig.

Byer over hele landet var blitt bomba i løpet av natta. Kyiv var Putins viktigste mål. Men kampen om hovedstaden ble ikke slik Putin hadde sett for seg. Og Ukrainas hær tok tilbake områdene nord for hovedstaden i løpet av krigens første måneder.

– Dette er krigens første og viktigste vendepunkt, sier Palle Ydstebø.

Problemene for de russiske styrkene meldte seg allerede på krigens første dag. Da russiske helikoptre angrep Hostomel-flyplassen, en liten mil utenfor hovedstaden, ble flere skutt ned. Ukrainerne viste også at de kunne gå til motangrep og nedkjempe russiske elitestyrker, forklarer Ydstebø.

Flyplassen var tenkt som en viktig base der russerne skulle fly inn tropper og militært utstyr, men uventa ukrainsk motstand førte til at det tok altfor lang tid å få kontroll.

Samtidig som Hostomel-flyplassen ble angrepet, kryssa nesten 30.000 russiske soldater grensa til Ukraina i nord. Planen om å bevege seg mot Kyiv langs østsiden av elva Dnipro, ble kraftig forsinka. Ved byen Tsjernihiv sto ukrainerne klare.

Sjøl om de ukrainske styrkene i begynnelsen kun talte rundt 2000, klarte de å angripe flere russiske kolonner. Ukrainerne fikk dermed den tida de trengte for å sette opp et større forsvar og samle egne tropper.

På et eller annet tidspunkt, antakelig en gang i midten av mars, ga russerne opp å ta Kyiv. I månedsskiftet mars-april trakk de seg ut.

– Det første vendepunktet i krigen er da den russiske offensiven stanser. Det skyldes at den ukrainske motstanden blir for sterk. De russiske styrkene klarte ikke å forfølge angrepet sitt. Den første krisa for Ukraina var avverget, mens en annen krise var i ferd med å utvikle seg for russerne, sier Ydstebø.

Russiske styrker mislyktes i å ta Kyiv. Ifølge CIA mente russerne at det ville ta maks to dager. 100 dager etter invasjonen kunne folk i Kyiv se på ødelagt russisk militært utstyr som ble utstilt i sentrum av byen. Landsbyen Demydiv utenfor Kyiv ble oversvømt da ukrainske styrker åpnet en dam i nærheten. Målet var å stoppe russiske soldater på veg mot hovedstaden. God lokalkunnskap og sabotasjeaksjoner var med på å holde forsvaret av Kyiv. En over seks mil lang russisk militærkolonne med forsyninger nådde heller ikke fram til styrkene som skulle ta hovedstaden. Satellittbilder av den endeløse konvoien skapte frykt, men ei drøy uke inn i krigen, stoppet den opp nord for Kyiv. På Hostomel flyplassen utenfor Kyiv nedkjempet ukrainerne russiske elitestyrker. Verdens største fly, Antonov 225, ble ødelagt. Valentina Sjerba (68) besøker faren sitt ødelagte hus utenfor byen Tsjernihiv, nord i Ukraina. Her klarte ukrainske styrker å holde tilbake russerne som var på veg mot Kyiv.

Fredag 25. mars markerer krigens andre vendepunkt, ifølge Palle Ydstebø.

Én måned inn i krigen, erklærte den russiske hæren at målene i Kyiv-regionen var oppnådd. Fra nå av skulle de russiske styrkene fokusere på Donbas-regionen, øst i Ukraina. Nå tar de russiske styrkene store landområder her i øst. I begynnelsen av juli hevder de å ha kontroll over hele Luhansk-regionen.

Det ble nå klart hva de ville gå for i krigen. Russerne viste med dette kortene sine, mener Ydstebø.

– Russland hadde nå gitt opp å ta politisk kontroll over Ukraina. Målet var i stedet blitt avgrensa til å frigjøre de to såkalte sjølstyrte republikkene Donetsk og Luhansk. Et mål som var overkommelig i forhold til hva de russiske styrkene hadde kapasitet til, sier oberstløytnanten.

Fra midten av april fram til begynnelsen av juli satt de russiske styrkene inn kampkraften sin her. 3. juli hevdet Russland at de kontrollerte hele Luhansk-regionen etter å ha erobret tvillingbyene Sievjerodonetsk og Lysytsjansk.

– Da hadde de dundret på med alt de har i tre måneder og knapt kommet 10–15 kilometer, sier Ydstebø.

8. juli meldte det russiske forsvaret at styrkene deres måtte hvile.

Krigen har tvunget far og sønn ned i kjelleren i byen Lysytsjansk. I mai var byen uten vann og strøm. I slutten av mai rapporterte ukrainerne om at kampene øst i landet var på sitt verste. Maksym Katerin står på gårdsplassen sin i Lysytsjansk. Moren og stefaren ble drept mens byen hans ble bomba i juni. Dette var det siste området i Luhansk fylke som ukrainske styrker prøvde å forsvare før det kom inn under russisk kontroll. Slektninger og venner tar farvel med Taras Mykytsei. Den ukrainske soldaten ble drept i kamper med de russiske styrkene i nærheten av Lysytsjansk i Luhansk fylke i juli. Sergej Rudskoj i den russiske hæren hevdet 25.mars at de hadde ødelagt «mesteparten av Ukrainas luftvåpen og marine», og at det nå var tid for å fokusere på Luhansk og Donetsk.

I mai slo ukrainerne for alvor tilbake. Målet var å presse tilbake de russiske styrkene i fylkene Kharkiv og Kherson.

– Dette er det tredje vendepunktet i krigen, sier Palle Ydstebø.

Nå starter en langvarig strid om å få overtaket. I sommer kontrollerte de russiske styrkene store deler av øst og sør Ukraina, men.. ...så begynner de ukrainske styrkene å få fotfeste i nordøst. Det er denne offensiven som pågår fortsatt, og nå begynner de ukrainske styrkene også å få fotfeste i sør.

Ydstebø kaller dette kampen om det strategiske initiativet.

– Det er som to brytere som står og presser og prøver å få en fordel foran den andre. Dette er det vanskeligste vendepunktet å se fordi det strekker seg over så lang tid.

Offensiven pågår fortsatt, men tidlig i september ble det klart at ukrainerne hadde tatt føringa i krigen.

– Både i sør og nord er det hendelser som peker seg ut og som viser at ukrainerne har overtaket, sier Ydstebø.

I Kherson fylke ble dette klart da ukrainerne kutta flere bruer over elvene Dnipro og Inhulets. Det førte til at de russiske styrkene nord og vest for Dnipro fikk problemer med å få inn forsyninger.

– Dette er definitivt vendepunktet som russerne ikke klarer å håndtere skikkelig. Ukrainerne har et overtak som de utnytter videre til flere mindre angrep langs fronten i sør. De presser russerne mer og mer sammen. De angriper ammunisjonslagre med presisjonsvåpen. Dette er vendepunktet i sør.

Den ukrainske offensiven har medvind utover høsten. Denne uka bestemte den russiske forsvarsledelsen at styrkene deres på vestsida av Dnipro skulle trekkes tilbake. Nå er Kherson by frigjort og de russiske styrkene skal ha fullført sin tilbaketrekning.

Kherson by er den eneste fylkeshovedstaden som russerne har klart å ta etter invasjonen. Å presse russerne ut herfra framstår derfor som et høydepunkt i offensiven så langt.

Ukrainske styrker har prøvd å ødelegge Antonovsky-broen ved Kherson. Russerne har brukt brua til å frakte forsyninger til sine tropper. Russerne hevder de evakuerer folk bort fra krigssonen i Kherson, mens ukrainerne kaller det for deportasjon. Disse menneskene ble sendt til den russisk-okkuperte Krim-halvøya i begynnelsen av november. I Moskva feiret folk at russiske myndigheter i september tvangsinnlemmet de fire ukrainske fylkene Kherson, Luhansk, Donetsk, og Zaporizjzja i Russland.

I nordøst, i Kharkiv fylke, ble det klart at ukrainerne var på offensiven da de russiske styrkene ga opp byen Izium. Byen var strategisk svært viktig fordi russerne hadde forsynt styrkene sine i øst herfra.

– Izium var viktig fordi her var det en stor russisk troppekonsentrasjon. Den har hele tida vært en trussel mot det ukrainske forsvaret av Donbas. Da russerne oppga Izium, da var det definitivt et vendepunkt. Det viste at russerne var på defensiven i nord så det holdt, sier Ydstebø.

I midten av september kunne falmskjermjeger Andrii Basjtovyj endelig juble. Da hadde ukrainske styrker drevet russerne ut av byen Izium. Nedgravde lik blir båret inn i en kjølebil i byen Izium i Kharkiv-regionen. I september fant ukrainske myndigheter 447 lik i en massegrav. De fleste hadde tegn på å ha lidd en voldelig død. Kort tid før hadde Ukraina gjenerobret byen. Krigen ødela hjemmet til Viktor (72) i Izium. For å holde varmen og å lage mat har han samlet ved.

Hvorfor lykkes Ukraina?

De tre vendepunktene viser at ukrainerne har klart å slå tilbake det russiske angrepet. Det skyldes flere ting, ifølge Ydstebø.

– For det første er det hele Ukraina som slåss. Dette er en eksistensiell krig for Ukraina. Både for folk og stat. Hele samfunnet er med på dette. Ukrainerne er godt motiverte til å slåss, de har gode militære avdelinger og de har nok av folk som stiller opp.

Etter at Russland tok Krim-halvøya med makt i 2014, har Ukraina brukt årene godt på å forberede seg på en større russisk invasjon, sier Ydstebø. Det gjelder ikke bare forsvaret. Han mener at hele samfunnet har forberedt seg på at dette kunne skje.

Det ukrainske forsvaret er også noe helt annet enn det var i 2014. De har forlatt et toppstyrt sovjetisk system og gjennomført det som er en ganske oppsiktsvekkende militærreform i nyere militær historie, ifølge Ydstebø. Grepene som er tatt, minner om vestlige demokratiers tilnærming til militærmakt.

– Det gjelder både ledelse, hvordan man organiserer seg og måten man utvikler hæren sin. Ukrainerne er nok ikke helt i mål, men de har hatt en kvalitativ forbedring som er ganske imponerende med tanke på utgangspunktet.

USA er den største bidragsyteren av våpenhjelp til Ukraina. Hjelpen kom i gang allerede før krigen. Bildet er fra en flybase ved Kyiv få dager før invasjonen 24. februar. Foto: SERGEI SUPINSKY / AFP

Dette har ført til at det i dag er to helt ulike hærer som møtes på slagmarken i Ukraina.

Mens ukrainerne har fornya seg, er det russiske forsvaret fortsatt bygd opp etter det gamle sovjetiske systemet. Det eneste som gjelder her er å adlyde ordre, forklarer Ydstebø.

Våpenhjelp fra andre land har også spilt en viktig rolle, men dette har ikke vært avgjørende, mener oberstløytnanten.

– Våpen fra utlandet har betydd en del, men de hadde ikke kunnet bli brukt på en effektiv måte hvis det ikke hadde vært for reformene som det ukrainske forsvaret har gjennomført. Det er to dimensjoner her, sier han.

Hva blir neste vendepunkt i krigen?

Palle Ydstebø mener det ikke er sikkert at det kommer et fjerde vendepunkt i krigen.

– Det som vil endre noe er om Russland klarer å bygge opp en ny hær som er såpass kraftig at de kan ta tilbake det strategiske initiativet ifra ukrainerne. Det vil ta minst et halvt år å gjennomføre, eller kanskje flere år. Dette vil utfordre hele det russiske systemet og kreve reformer, som jeg tviler på at makthaverne er villige til å akseptere.

Ydstebø mener vi må tilbake til 2. verdenskrig for å se noe som ligner dagens situasjon.

Da Nazi-Tyskland angrep Sovjetunionen i juni 1941, kollapset Den røde armé etter noen måneder. Arbeidet med å bygge opp en ny hær pågikk fram til årsskiftet 1942–43. Først mot slutten av 1943 hadde Sovjetunionen fått overtaket, forklarer oberstløytnanten.

– Hvis det skal komme et nytt vendepunkt må det være at Russland klarer å ta seg inn igjen. Hvis de ikke klarer det, er det Ukraina som vil drive denne krigen videre. På sine premisser.