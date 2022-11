Kherson by skal være frigjort

Påstanden fra det russiske forsvarsdepartementet om at de har fullført tilbaketrekkingen fra Kherson er ikke dokumenetert.

Men den ukrainske utenriksministeren Dmitro Kuleba skriver på sosiale medier fredag ettermidag Ukraina har oppnådd nok en viktig seier på slagmarken

Det kommer også stadig flere bilder som viser mennesker med ukrainske flagg i sentrum av Kherson.

.

JUBEL: Mange mennesker har i løpet av fredag ettermiddag kommet til sentrum av Kherson for å feire frigjøringen av byen. Foto: Bildet fra Telegram

Russisk statskontrollert media hevder at tilbaketrekkingen ble gjennomført i løpet av natten slik at styrkene ikke ble oppdaget av ukrainske droner.

De hevder også at alt av fungerende utstyr er fraktet over til den andre siden av elven Dnipro.

FRIGJORT: Ukrainske soldater har fredag rykket inn i en rekke nye områder i Kherson. Foto: Ukraine MOD

Frigjorte områder

Fredag formiddag kommer det mange meldinger om at ukrainske styrker har nådd fram til nye områder.

Bilder i sosiale medier viser at ukrainske soldater er inne i byen. De er ennå ikke observert ved administrasjonssenteret der ukrainske sivile har samlet seg.

UKRAINSKE SOLDATER I KHERSON: Bildet av ukrainske soldater sammen med sivile er geolokalisert til Kherson by. Foto: Ukraine MOD/Twitter/Helin

Informasjon som kom i løpet av natten om russiske tap og problemer i forbindelse med tilbaketrekkingen blir ikke bekreftet av ukrainske myndigheter.

Den ukrainske generalstaben meldte fredag morgen bare at fremrykkingen mot Kherson by fortsetter.

Sprengte broer

Russerne skal i ha sprengt broene som knytter de to breddene sammen. Disse har i liten grad vært nyttige for dem i de siste månedene.

I løpet av natten ble veibroen Antonivka rett øst for Kherson sprengt. Video og bilder viser at store deler av spennet har falt ned i elven. Broen ble tidligere skadet av ukrainske styrker slik at den ikke kunne passeres med kjøretøyer.

BRUKTE IKKE BROEN: Stillbilde fra en video som skal ha vært tatt opp torsdag. Den skal vise russiske soldater som passerer over Dnipro ved broen som nå er helt ødelagt. De gikk over den delvis ødelagt pongtong-bro. Foto: Russian State Controlled Media

Nå er det heller ikke mulig å passere til fots.

Meldinger som kom i både russiske og ukrainske sosiale medier i natt tydet også på at jernbanebroen over Dnipro øst for Kherson by var sprengt. Denne broen var allerede delvis ødelagt av ukrainerne, og kunne bare benyttes av gående.

En video skal vise det som er sprengningen av broen.

Det kommer også meldinger om at broen ved demningen over Nova Kakhovka er sprengt.

BRO VED DEMNINGEN: Dette blildet skal vise at også veibroen ved Kakhovka demningen nord-øst for Kherson er sprengt. Foto: Ukraine MOD

Stemmer disse meldingene, så er alle de tre broene som knytter de to breddene av Dnipro sammen helt ødelagt.