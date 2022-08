Stor russisk hærstyrke isolert

– De russiske avdelingene vil råtne på rot, sier militærekspert Palle Ydstebø. Han er hovedlærer ved krigsskolen.

De ukrainske styrkene har vist at de kan ødelegge forsyningslinjene fram til russerne som okkuperer byen Kherson og området rundt.

PRESISJON: Her er treffene på broa over Inhulets markert i rødt. Ukrainerne har vist at de ikke bare kan ramme broene, men akkurat der de ønsker å ramme dem. Foto: Airbus

– Skadene på broene er slik at tyngre militære kjøretøyer ikke kan passere. Det betyr at russerne ikke får inn ammunisjon. De er isolert, sier Ydstebø.

Hvor mange russiske soldater som har havnet i den vanskelige situasjonen er uklart. Før ukrainerne begynte å skyte på broene var det over 10.000 soldater på vestsiden av Dnipro. I den senere tid har de fått forsterkninger.

– Jeg har sett tall så høye som 30.000, opplyser Ydstebø.

FIRE BROER: Alle de viktige broene i området er angrepet av ukrainerne. Den fjerde broen, rett vest for Antonovsky-broen utenfor byen Kherson, er en jernbanebru som nå ikke kan brukes.

Mulig stor ukrainsk seier

FORKLARER: Tidligere sjef for hæren i Norge, general Odin Johannessen forteller at soldater blir påvirket av å ikke ha en mulighet til å komme vekk fra et stridsområde. Foto: Eva Helene Storm Hansen / Moment Studio

– Dersom ukrainerne oppfører seg klokt og følger krigens folkerett, så kan de få en stor militær og politisk seier, sier tidligere sjef for hæren i Norge, general Odin Johannessen.

Inne i det isolerte området ligger byen Kherson. Det er den største av de ukrainske byene russerne okkuperte etter invasjonen i februar.

Johannessen tror ukrainerne kanskje kan få de russiske soldatene til å overgi seg.

– En slik styrke vil slite med stridsmoralen. Dersom de ser at ukrainerne behandler krigsfanger godt, så kan det være det som skal til for at de legger ned våpnene, mener Johannessen.

VANSKELIG SITUASJON: Russiske soldater holder vakt ved veibroen som går over demningen ved Kakhovka. Bildet er tatt i mai, før ukrainerne begynte å angripe. Foto: AP

Brukt amerikanske våpen

Det er fire viktige broer i området. Tre av dem går over Dnipro i Kherson fylke. Den fjerde går over elven Inhulets. Alle har i løpet av de siste ukene blitt beskutt av ukrainerne.

Det er amerikanske raketter som står for skadene. De er presise og rammer bare deler av broene. Fundamentene står og broene kan repareres.

GMLRS: De amerikanske presisjonsvåpnene skutt ut av Himars har ikke stor sprengkraft. De lager relativt små hull i veibanen. Dette er ett av mange hull i Antonovsky-broen ved byen Kherson. Foto: STRINGER / AFP

Den største av broene, Antonovsky rett ved byen Kherson, er rammet flere ganger. Russerne forsøker å reparere veibanen, men nye angrep ødelegger den igjen.

Får lite forsyninger

– Russerne har tatt i bruk deler av pongtong-bruer som ferger, men de har dårlig kapasitet, opplyser oberstløytnant Geir Hågen Karlsen ved Forsvarets høgskole.

Disse fergene er også sårbare dersom ukrainerne velger å angripe dem mener Karlsen.

Video fra området viser at de improviserte fergene brukes av både sivile og militære samtidig.

SIER RUSSLAND HAR REDUSERT STRIDSEVNE: Geir Hågen Karlsen ved Forsvarets høgskole poengterer at de russiske styrkene har store problemer med å få ammunisjon. Foto: Lokman Ghorbani

To av fire helt stengt

To av broene var onsdag fortsatt mulige å bruke for relativt lette kjøretøyer. Den ene er en kombinert tog- og veibro som går over demningen Kakhovka. Broen ble angrepet i juli, og så reparert. Mandag meldte ukrainske myndigheter at de hadde angrepet den igjen. Bilder av skadene kom onsdag, og viste en delvis ødelagt veibane.

Ruten gjennom Kahovka er uansett sårbar. Forsyninger til byen Kherson som kommer over elven ved Kakhovka må også passere elven Inhulets. Broen Daryevka over Inhulets har omfattende skader.

KAN REPARERES: Veibanen er ødelagt, men fundamentet er like solid. Den ukrainske presidenten sier at broene vil bli reparert når området er frigjort. Foto: ALEXANDER ERMOCHENKO / Reuters

Kan ikke bevege seg

– Å slå ut broen over Inhulets, gjør at de russiske troppene nord og sør i dette området ikke kan støtte hverandre, opplyser Karlsen.

– Ikke bare har de en vanskelig forsyningssituasjon, men de har også begrenset bevegelsesfrihet, legger Karlsen til.

Tidligere hærsjef Odin Johannessen poengterer at sviktende forsyningslinjer slår spesielt uheldig ut for russerne.

– De har basert mye av slagkraften sin på artilleri. Å forsyne dette artilleriet med ammunisjon er en stor og vanskelig jobb selv med fungerende jernbaner og veier, sier Johannessen.

NATURLIG SPERRE: Elven Dnipro ved byen Kherson. Elven er bred, dyp og med stor vannføring hele veien opp til det store Kakhovka-reservoaret. Foto: ANDREY BORODULIN / AFP

Fikk forsterkninger

Selv etter at ukrainerne viste at de kunne ramme broene ble de russiske styrkene forsterket. Det opplyste sjefen for det ukrainske sikkerhetsrådet, Oleksij Danilov, på en pressekonferanse i slutten av juli.

– Det kan kanskje være vanskelig å forstå hvorfor russerne velger å sende flere soldater inn i et område der de står i fare for å bli helt isolert. Det kan være at de er så opptatt av å holde på alt de har tatt at de ikke helt har innsett alvoret, sier Palle Ydstebø.

TROR RUSSLAND TENKTE FEIL: Hovedlærer ved krigsskolen, Palle Ydstebø, tror russerne kanskje trodde de kunne stanse de ukrainske artilleriangrepene mot broene. Det har vist seg å ikke være mulig. Foto: Mathias Moene Rød / Mathias Moene Rød

Tror ukrainerne kommer

Ukrainske myndigheter har i lengre tid signalisert at det vil komme en offensiv med mål å frigjøre Kherson. I forrige måned ble innbyggerne innstendig bedt om å flykte unna de ventede stridshandlingene.

– Kom dere unna, spesielt dere som har ansvaret for barn. Det er garantert at området vil bli frigjort, sa den ukrainske visestatsministeren Iryna Vereshchuk på en pressekonferanse.

Frykten for en ukrainsk offensiv i Kherson har ført til at russerne har overført tropper fra Donbas. Det har redusert presset på de ukrainske styrkene i det frontavsnittet, melder Institute for the Study of War.

KANSKJE IKKE KLARE: En ukrainsk soldat ved frontlinjen i Kherson. Det er usikkert om det ukrainske forsvaret har nådd det trening- og utstyrsnivået at de er i stand til å frigjøre byen Kherson. Foto: GENYA SAVILOV / AFP

Kanskje ukrainerne ikke angriper

– Det å frigjøre byen Kherson gjennom et stormangrep vil bli en stor og blodig jobb for ukrainerne. Jeg tror ikke de vil gjøre det slik, mener Ydstebø.

Han tror ukrainerne vil fortsette å bruke artilleri for å gjøre forsyningssituasjonen stadig vanskeligere for russerne.

Geir Hågen Karlsen mener det er uklart om ukrainerne vil være i stand til å gjennomføre en slik stor operasjon.

– Fram til nå har ukrainerne stort sett ligget i forsvar i godt forberedte stillinger. Å angripe russerne i Kherson vil kreve omfattende koordinering av store hærenheter og samvirkende avdelinger, sier Karlsen.

General Johannessen mener heller ikke at en ukrainsk offensiv mot byen Kherson er sannsynlig.

– Dette vil kreve særdeles mye taktisk og logistisk av ukrainerne. De må også tåle betydelige tap. Da er det lettere å la de russiske styrkene bli svekket over tid. Det er det som skjer nå med de avkuttede forsyning- og evakueringsaksene, sier Johannessen.