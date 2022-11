Den siste tiden skal ukrainske styrker ha kommet stadig nærmere Kherson by. Ifølge noen meldinger skal de nå stå bare om lag 15 kilometer fra byen.

Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu ga ordre om å trekke styrkene ut fra Kherson by. Foto: AP

Det har også blitt spekulert på om ukrainerne ville sette inn et stort angrep mot byen.

De russiske militære styrkene begynte nylig å bygge forsvarsverk på østsiden av elva Dnipro.

Men tidligere har russerne sagt at de har planlagt å forsvare Kherson by.

Nå sier derimot den russiske forsvarsministeren Sergej Sjojgu at han har gitt styrkene ordre om å trekke seg tilbake fra vestsiden av Dnipro. Årsaken er de ukrainske angrepene nær den sørlige delen av Kherson.

Kherson by ligger på vestsiden av elva Dnipro. Foto: ANDREY BORODULIN / AFP

– Begynn å trekke ut styrkene, var den korte ordren Sjojgu ga til sine offiserer under et TV-overført møte.

Stoltenberg: Oppmuntrende

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg er avventende til nyheten om russisk tilbaketrekking.

– Vi har sett kunngjøringen, men vi vil vente og se hva som faktisk skjer på bakken. Men det er oppmuntrende å se hvordan de modige ukrainske styrkene klarer å frigjøre mer og mer ukrainsk territorium, sier Stoltenberg til NRK.

– Vi må fortsatt ikke undervurdere Russland. De har kapasiteter som kan påføre store ødeleggelser. Vi ser hvordan de bruker droner og raketter til å angripe ukrainske byer og infrastruktur, men vi ser at Ukraina vinner fram også i sør rundt Kherson.

– Kan dette være begynnelsen på slutten av krigen?

– Det er altfor tidlig å si, men dette er et nytt eksempel på at Ukraina vinner fram, sier Stoltenberg.

Symbolsk viktig

Krigen i Ukraina ledes på russisk side av general Sergej Surovikin. Han sier til statlig russisk TV at det ikke lenger er mulig å få forsyninger over til Kherson by. Han har foreslått å sette opp forsvarslinjer på den østlige siden av elva.

Ukrainske styrker skyter mot russiske militære ved Kherson. Foto: BULENT KILIC / AFP

Kherson by ble okkupert av russiske styrker kort tid etter at krigen begynte den 24. februar.

Det er den eneste regionshovedstaden russerne har holdt, og derfor er det svært symbolsk viktig at de nå mister den.

Kherson fylke er også ett av fire områder som russiske myndigheter nylig annekterte.

NRK-korrespondent Roger Sevrin Bruland.

NRK-korrespondent Roger Sevrin Bruland befinner seg i Krivery i Ukraina akkurat nå.

Han forteller at russiske styrker har sprengt flere mindre bruer langs fronten.

– Trolig er dette for å hindre ukrainske styrker når de trekker seg tilbake. Vi hørte også en del eksplosjoner da vi kjørte nordøstover hit, forteller han, og legger til:

– Jeg må understreke at Kherson ennå ikke er frigjort, men når vi hører at denne ordren kommer er det vel egentlig bare et spørsmål om tid før ukrainske styrker kan ta tilbake den første store regionhovedstaden som ble tatt av russiske styrker i starten av krigen, sier han.

Ukrainerne skeptiske

Ifølge nyhetsbyrået Reuters er dette russernes mest betydelige tilbaketrekking hittil i krigen, og det kan også vise seg å være et vendepunkt.

Sett fra ukrainsk side er det som nå skjer helt klart en stor seier. Deres styrker har påført den russiske hæren en lang rekke nederlag de siste månedene.

En rådgiver til president Volodymyr Zelenskyj sier til Reuters at det er for tidlig å snakke om en russiske tilbaketrekking fra Kherson.

– Ukraina bryr seg ikke om russiske uttalelser, fordi ord og handling er ulike, sier rådgiver Mykhailo Podoljak.

Lederen for den militære administrasjonen i byen Kryvyi Rih sier at alle okkuperte områder skal bli fri.

Lederen for den militære administrasjonen i den ukrainske byen Kryvyi Rih, Oleksandr Vilkul, sier til NRK at militære operasjoner pågår, og at det vil komme gode nyheter i tiden som kommer.

– Alle okkupperte territorier kommer til å bli frie, det gjelder både Kherson, Lugansk, Donetsk og Krim.