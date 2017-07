Et tårn av søppel troner langs elvebreddene til Indias største elv. Miljøorganisasjoner klassifiserer Ganges som sterkt forurenset. Foto: Danish Siddiqui / Reuters

Indias største elv er døende Nå innfører landet nye lover om dumping av avfall, for å hindre forurensning av elven Ganges.

Millioner av liter med kloakk, industriavfall og annet søppel flyter rundt i Indias største elv. Elven Ganges er regnet som en av de fem mest forurensede i hele verden.

Ubehandlet kloakk renner ut fra rør i elven Ganges. Millioner av indere benytter det samme vannet til matlaging, tannpuss og bading. Foto: Danish Siddiqui / Reuters

Nytt forbud mot dumping av avfall

Forrige uke innførte en indisk miljødomstol, National Green Tribunal Act, nye lover for å verne elven, ifølge AP. De gjorde det forbudt å kaste noe som helst avfall nærmere enn 500 meter fra Ganges elvebredder. Forbudet skal gjelde for den mest forurensede delen av elven.

Aktivitetsorganisasjonen The Indian Watchdog har også bedt myndighetene om å innføre bøter på 50,000 rupier, litt over 6000 norske kroner, for å dumpe avfall i vannet.

Menneskelig avfall legger seg som et lag med skum på overflaten av elven og farger den rød. Foto: Danish Siddiqui / Reuters

Elven strekker seg over 2000 kilometer, fra Himalaya-fjellene til Bangladesh og ut i Bengalbukta. Den er en livsviktig kilde for indere som bor langs elvebreddene, og gir vann til nesten 500 millioner mennesker.

Ganges er den 15. største elven i verden. Millioner av hinduer bruker den til å gjennomføre pilegrimsreiser og andre religiøse ritualer.

Tiltakene som feilet

India har slitt med forurensning av Ganges i flere tiår. Selv om millioner av rupier har blitt brukt på å rengjøre elven siden 1980-tallet, klassifiseres den fortsatt innenfor kategori D, som betyr «sterkt forurenset».

I 2014 startet statsminister Narendra Modi et stort nasjonalt prosjekt om å minske forurensning av elven, ved å fjerne industribygg og rydde opp avfall. Likevel ligger de langt bak målene som ble satt.

En mann rydder avfall fra Gangeselven i Kolkata. Mye av søppelet stammer fra nærliggende industri- og tekstilfabrikker. Foto: Danish Siddiqui / Reuters

Så mye som 4800 millioner liter med avfall er estimert å renne ut i elven fra fastland og nærliggende byer, hver eneste dag. Bare én fjerdedel blir ryddet opp.

En hellig elv

Elven er ansett som hellig av hinduene og brukes til å utføre religiøse ritualer. Mange tror at en dukkert i elven kan frikjenne en livstid med synder.

Hinduenes hellige Ganges Du trenger javascript for å se video.

Det har også vært vanlig å legge kroppene til avdøde familiemedlemmer i elven, i tro om at de skal komme til himmelen og dermed slippe å bli gjenfødt.

Døde kropper har imidlertid vært en stor kilde til forurensning og spredning av sykdommer. Som et tiltak for å forhindre dette har indiske myndigheter bygget flere krematorium langs elvebreddene.

Hinduer utfører ofte bønner langs elven Ganges, som de anser som hellig. Foto: Danish Siddiqui / Reuters

– Jeg er lei meg for det som skjer rundt oss. Ganges blir mer skitten dag for dag, men ingen bryr seg. Ikke engang dens barn. Ganges er moren vår. Det blir ingen fremtid hvis hun dør, sa en 66 år gammel prest, Ashok Kumar, til Reuters.

Kilde til sykdom

En studie utført av Det nasjonale kreftregister-programmet i 2012, konkluderte med at personer som bor i områdene langs elven er mer utsatt for kreft enn noe annet sted i landet.

Et indisk par bader i den sterkt forurensede elven. Foto: Sanjay Kanojia / AFP

Det er også påvist en klar sammenheng mellom bruk av elven til vask, tannpuss og matlaging, og sykdommer som kolera, hepatitt og diaré. Over én million indiske barn dør hvert år, og diaré regnes å være en av de største årsakene.