Norge inngår historisk handelsavtale med India

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) er på plass i New Delhi i India for å knytte bånd. Søndag morgen norsk tid skrev han og landets handelsminister Piyush Goyal under på den historiske handelsavtalen.

– Norske bedrifter som eksporterer til India møter i dag høye tollbarrierer helt opp til førti prosent på enkelte varer, sier Vestre.

God stemning etter at Norge og India inngikk handelsavtale. Foto: NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET

Men nå skal dette altså snu.

For den nye handelsavtalen skal, ifølge regjeringen, gi nulltoll for over nitti prosent av norsk eksport til India.

Avtalen inngås mellom EFTA-landene, som Norge er del av, og India. Forhandlingene om en slik avtale startet opprinnelig i 2008. Nå er de endelig i mål.

Viktig for sjømatnæringen

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier dette gir store eksportmuligheter for norske bedrifter.

– Etter EØS-avtalen kan dette bli en av de viktigste handelsavtalene Norge noen gang har inngått.

Også Vestre er klar på at avtalen vil bety mye for arbeidsplasser over hele Norge. Han peker blant annet på sjømatvirksomheter, som i dag må betale 33 prosent toll i India.

– Med denne avtalen, vil norsk laks og makrell få nulltoll etter fem år. Dette gir norske eksportører store konkurransefortrinn sammenlignet med konkurrenter i Europa og resten av verden.

Forplikter å følge klimaavtale

India er den femte største økonomien i verden. Med en befolkning på 1,4 milliarder mennesker, er India også verdens største demokrati.

Indias finansminister Nirmala Sitharaman og næringsminister Jan Christian Vestre sist gang Vestre var i India, i desember 2023. Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

– I en urolig verden med geo- og sikkerhetspolitiske spenninger er det viktig å knytte India tettere til Vesten, sier Vestre.

For første gang har India akseptert å innlemme en henvisning til menneskerettighetene i en handelsavtale.

– Menneskerettigheter er en sentral del av norsk utenrikspolitikk. Det har derfor vært viktig for Norge å inkludere menneskerettigheter og internasjonale miljøkonvensjoner som en del av avtalen, sier Støre.

Avtalen innebærer også bestemmelser om handel med tjenester, sjøfolk og personbevegelser og bærekraftig utvikling.

I tillegg vil India etablere et eget kontor for å hjelpe norske bedrifter på det indiske markedet.