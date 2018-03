+ mer Pints (0.568 liter) med melk er på full fart tilbake i butikkene som en følge av britenes nye kampsak, nemlig kampen mot plast i havet. Foto: Johan E. Bull / NRK

Flasken som forsvant, men kom tilbake ABERPORTH, WALES (NRK): Pint-flasken med melk gjør comeback i kampen mot plast i havet.

Irskesjøens bølger ruller dovent inn på sandstranda i Aberporth i Wales.

– Her er det små biter med plastikk og hvis ikke jeg plukker det opp, så blir det bare liggende her og forurense, sier Sue Lewis og peker på en liten murstein med rester av plast rundt seg.

Særlig under vinterstormene fylles strendene her langs vestkysten av Wales opp av plastsøppel. Hver dag er folk fra lokalmiljøet nede på stranda og rydder.

Sue Lewis er en av initiativtakerne bak kampanjen for plastfrie byer i Wales. Foto: Johan E. Bull / NRK

– Mye er fra fiskeflåten, rester av garn og fiskekasser, men også mange plastflasker og annet plastsøppel, forteller hun.

Åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år på verdensbasis. Det har gitt grobunn for et folkelig engasjement verden over.

I Norge satte plasthvalen forurensningen på dagsorden. I tiden etter oppga 25 prosent av nordmenn i en undersøkelse at de frivillig hadde begynte å plukke søppel etter at den sjeldne gåsenebbhvalen ble funnet med magen full av plast på Sotra.

Folk i den vesle byen Aberporth med 2500 innbyggere ville også gjøre noe med problemet.

Ideen ble født på den lokale puben

Lewis forteller at ideen om å bli en plastfri by ble født en kveld på den lokale puben «The Ship» i Aberporth.

Samtaletemaet rundt bordene var all den unødvendige plasten i butikkene. Folk stilte seg spørsmål ved om det virkelig behøver å være slik at en bananer pakkes inn i plast for å selge, forteller hun.

– Vi tok kontakt med lokale bedrifter og før vi visste ordet av det så begynte ting å skje, og vi ble landets første plastfrie by.

Aberporth er blitt Wales`første plastfrie by. Foto: Johan E. Bull / NRK

I november ble Aberporth offisielt erklært som plastfri by av kommunen.

Noe av det første byen satte i gang med var å gjeninnføre britenes gamle tradisjon med å få melk levert i pint-flasker.

Melkemannens comeback

Klokken er tre på natten i Carmarthen en halv times kjøretur fra Aberporth. I en stor garasje er arbeidsfolk i full gang med å losse fersk melk inn i varebilene sine. Her inne har de nostalgiske glassflaskene tatt mer og mer over for de moderne plastkannene.

– Når folk hører bilen vår komme og klirringen i flaskene, da vet de at melkemannen er på vei og at det er på tide å stå opp, sier Angelo Dragone i det familieeide firmaet Nigels`s Dairy.

Etterspørselen etter melk i gammeldagse pint-flasker har eksplodert. De er tunge og kan knuse, men bra for miljøet, forteller Wayne Williams i Nigel`s Dairy. Foto: Johan E. Bull / NRK

Familiene setter ut de tomme melkeflaskene sine om kvelden og får nye levert på døra på morgenkvisten. Melkemannen tar med seg de brukte som igjen blir skylt grundig på fabrikk og brukt igjen. Dermed reduseres antall melkekanner i plast som ellers bare havner i søpla til folk.

Angelo Dragone i Nigels`s Dairy sier at kombinasjon av nostalgi og miljøvern har ført til økt etterspørsel etter melk på glassflasker. Foto: Johan E. Bull / NRK

Etterspørselen har gått fra null til 1500–2000 flasker på bare kort tid. I en av gatene på ruta skal nesten alle ha levert melk i glassflasker som i gamle dager.

Nia Morton kommer ut på trammen i pysj og morgenkåpe. Familien får levert hele fem pints på døra.

– Det er bare rett og slett for mye plast i samfunnet. Så hvis vi på denne måten kan gjøre verden litt bedre for våre barns framtid, så vil jeg gjøre jeg alt jeg kan, sier Nia Morton.

får levert melk i glassflasker på døren hver morgen. Foto: Johan E. Bull / NRK

Tannbørster i tre

På landhandleriet i Aberporth er melk i pint-flasker i ferd med å danke ut de moderne plastkannene. Julie James er innom for å kjøpe morgenavisen, brød og en pint med melk.

– Det er bra for miljøet og dessuten smaker melken bedre, sier hun og smiler.

En pint med melk på glassflaske, koster akkurat det samme som tilsvarende på plastkanner.

Michael Allen i den lokale matbutikken sier det er vanskelig å bli plastfri over natten, men at man må begynne et sted. Foto: Johan E. Bullk / NRK

Kjøpmannen i Aberporth forsøker å gjøre sitt for at stedet skal bli plastfritt, og har startet i det små.

– En av bestselgerne er tannbørsten i tre, sier butikkinnehaver Michael Allen.

Britene elsker jo sin te. Men det mange ikke er klar over er at det er plast i teposene, forteller Allen.

Tannbørster i tre har blitt en hit på den lokale butikken i Aberporth. Foto: Johan E. Bull / NRK

Butikken hans har derfor gått over til å selge te i løs vekt. Men med all plasten i matvareindustrien, så blir man ikke kvitt all plasten over natten. Selv om Aberporth er erklært plastfri, så betyr ikke det at all plasten er borte, men at initiativet er der og at kommunen er med på å støtte tiltak.

– Vi gir folk muligheten til å velge te i løs vekt. Det er en start, sier Allen.

Plastsugerør er borte fra puben

I Storbritannias mange puber og restauranter serverer de brus og drinker med til sammen 8,5 milliarder sugerør i året. De er dessverre også et vanlig syn på strendene rundt omkring. På puben i Aberporth har de byttet ut plastsugerørene med noen i papir.

– De er solide og varer lenger enn man tror, sier pubeier Oliver Box.

Pubeier Oliver Box forteller at det lokale engasjementet er sterkt. Det var på puben ideen om en plastfri by ble født. Foto: Johan E. Bull / NRK

Britene resirkulerer søpla si, men det er for eksempel ikke pant på flasker. Og på de mange kaffebarene blir det solgt 2,5 milliarder plastkrus i året. Mange av dem går rett i søpla uten å bli resirkulert.

I Storbritannia alene blir det brukt 8,5 milliarder sugerør i året. I Aberporth er de byttet ut men nye i papir. Foto: Johan E. Bull / NRK

Men David Attenboroughs Blue Planet-serie på TV har blant annet gjort sitt til at briter flest nå har blitt seg veldig bevisst all plasten rundt seg. En stor kampanje på SKY News har også bidratt kraftig.

Flere av kaffekjedene har begynt å ta ekstra betalt for takeaway koppene, og oppfordrer folk til å ta med seg sine egne kopper.

Fakta om plast Ekspandér faktaboks * Minst åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år. Bare en liten av del av den finnes på overflaten. * Forskere har funnet et plast-flak i Stillehavet som dekker et område større enn India, og som for en stor del består av mikroplast. * Over halvparten av verdens havskilpadder har spist plast. * Nesten alle sjøfugler i verden har spist plast (2015). * I Storbritannia alene blir det brukt 8,5 milliarder sugerør i året . * Britene bruker og 2,5 milliarder kaffekopper i papp og plast hvert år. Bare 1% av dem blir resirkulert. * Britenes årlige forbruk av teposer utgjør 150 tonn plast. * En stor del av plasten i havet er forlatt fiskeutstyr. * FN har vedtatt en resolusjon om plast i havet (2017). Kilder: The National Geographic, The Independent, THe Guardian, BBC, impakter.com, environmentalresearchweb.

Håper på flere plastfrie byer

Pubeier Oliver Box sier at engasjementet er stort i lokalsamfunnet og at enkelte har startet med litt «geriljavirksomhet.»

– Jeg har hørt at folk har begynt å gå inn på dagligvarebutikker og be om at plasten blir fjernet fra ting som epler, sjampinjonger og slike ting, fordi det er helt unødvendig, sier Box.

Hver dag plukker lokalbefolkningen søppel på strendene i Aberporth for å holde de frie for plastsøppel. Foto: Johan E. Bull / NRK

Den vesle byen i Wales har fått følge av flere kystbyer i nærheten som vil bli plastfrie.

Håpet er at bevegelsen sprer seg til hele landet.

– Hvis vi fortsetter som vi gjør nå, vil det være mer plastikk i havet enn fisk innen 2050. Det er en forferdelig statistikk å forholde seg til. Det er våre barn og barnebarn som må leve med dette i framtiden, sier Sue Lewis.