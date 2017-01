Jamin Arn mener forretningsmannen Donald Trump ofrer mye når han avlegger eden og flytter inn i Det hvite hus. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

– Det er et offer for Trump å bli president (NRK; KENOSHA, WISCONSIN) – Presidentjobben er en byrde Trump tar på seg. Derfor kan han virke brautende, mener Jamin Arn fra Wisconsin. Grunderen drar til Washington for å være en del av historien.

– Donald Trump er vant til å være sjef og til å bestemme og gjøre som han vil. Det er derfor han snakker som han gjør og kan virke lite lyttende. Men husk at Donald Trump ikke hadde trengt å påta seg dette. Det er et offer for ham å bli president, sier Jamin Arn.

Grunderen vet litt hva han snakker om. Etter at han sluttet på videregående for å starte sin første lille bedrift, har har bygget opp et lite forretningsimperium i hjemstaten Wisconsin.

Forretningseiendom, utleieboliger og andre selskaper driver han i dag. Han er ikke enig med Trump i alt. Men Jamin gleder seg til å få en forretningsmann på plass i Det hvite hus.

– Donald Trump vet virkelig hvordan en forhandler og inngår gode forretningsavtaler. Dette blir spennende.

Jamin har tatt en ørliten pause fra sin hektiske hverdag. I dag tar han med kona Amy til Washington DC for å få meg seg presidentinnsettelsen.

– Jeg vil ikke våkne en dag og tenke: Fillern, der skulle jeg ha vært. Dette er noe jeg vil fortelle barn og barnebarn om.

Trump under voldsomt press

Wisconsin var en av delstatene som avgjorde valget i november og kanskje den som sjokkerte verden og amerikanerne aller mest.

Trump vant med bare drøye 20 000 stemmer, og ble den første republikaneren siden Reagan i 1984 som vant i industri og landbruksdelstaten i midtvesten.

Jamin har selv alltid vært republikaner, men vet at mange som har gitt Trump en sjanse har skyhøye forventninger.

– Han er absolutt under press. Han må levere resultater med en gang. Han må erstatte helsereformen, fikse utenrikspolitikken, reparere immigrasjonspolitikken og sørge for at arbeidsplassene blir her. Klarer han det ikke, blir det lenge til en republikaner får sjansen neste gang.

Mye ved skal til for å varme opp Jamin Arns store hus i Wisconsin. Sønnene Colin og Jared hjelper til. Foto: Tove Bjørgaas

Mektig tettsted

På en frokostkafe i den lille byen Kenosha ved bredden av Lake Michigan er det Trump det meste handler om. Folk her vet at de avgjorde presidenvalget.

Bare 255 stemmer skilte Trump fra Clinton her, og George Surpee er en av dem som byttet side.

– Jeg er egentlig demokrat men kunne bare ikke få meg til å stemme på Hillary. Jeg tror Trump vil bli en knallgod president, sier han.

George Surpee stemte på Trump, Art Pasetti liker ham ikke. Bare 255 stemmer skilte Trump og Clinton i deres valgdistrikt. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Folk i Kenosha har også forventninger til Trump-administrasjonen av en annen grunn:

Fra denne lille byen kommer nemlig mannen han har utnevnt til stabssjef, Reince Priebus.

Han var leder for den republikanske partiorganisasjonen og gjorde en viktig jobb i valgkampen i hjemstaten Wisconsin og nabodelstaten Michigan der Trump også vant nokså sjokkerende.

Nå håper folk her at Priebus skal tenke litt ekstra på dem.

– Jeg er spent på hva han kan få til. Uavhengig av hvilket parti du tilhører er det alltid en fordel å ha folk som taler din sak i Washington, sier John Dickinson.

Reince Priebus får en maktposisjon som Trumps stabssjef i Det hvite hus. Her jubler han på valgnatta, da han var med på å sikre seieren blant annet i hjemstaten Wisconsin. Foto: John Locher / Ap

Og som om det ikke skulle være nok med et bysbarn i Det hvite hus:

Kongressrepresentanten som representerer dette distriktet i Kongressen er ingen ringere enn Paul Ryan, lederen i Kongressen og den tredje mektigste i amerikansk politikk etter presidenten og visepresidenten.

– Før hadde vi bildelindustri her, men mange arbeidsplasser forsvant for flere tiår siden. Jeg tror mange håper og forventer at Trump skal klare å gjøre noe med det, sier Janice Barnhill som eier The Coffee Pot der folk spiser frokost.

Pussy-protest

Men hele Wisconsin er slett ikke Trump-land. Inne i kongressbygningen i hovedstaden Madison er fortvilelsen stor.

Lee Davenport synger "We shall overcome" på et arrangement til minne om Martin Luther King.

På hodet har hun en rosa strikkelue med to "katteører" som stikker opp.

Tusenvis av kvinner i USA strikker slike nå. På lørdag skal de si sin hjertens mening om Donald Trump.

– Vi kaller det en pussy-lue. De er en protest mot Donald Trump og hans uttalelse om at det er greit å beføle kvinner i skrittet. Denne mannen er ikke min president og kommer aldri til å bli det, sier Lee.

Lee Davenport og andre Trump-motstandere synger protestsanger, men frykter de neste fire årene. Den rosa pussy-lua er til minne om Trumps uttalelser om kvinner. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Lørdag er 250 000 kvinner ventet til Washington DC, og i 300 byer over hele landet skal det være solidaritetsprotester for kvinners rettigheter og i protest mot at Hillary Clinton tapte valget.

I den lokale marsjen i Wisconsin skal Meghan Walsh delta.

Hun har adoptert to gutter fra Ethiopia og sier hun virkelig frykter hva som venter i framtida.

– Jeg har svarte sønner. Donald Trump kan ikke være deres president. Jeg tror snarere jeg må jobbe enda hardere for å beskytte dem framover. Jeg må beskytte dem mot Donald Trumps USA.

Meghan Walsh og sønnene Ezekiel, Rashid og Teague frykter et USA der det blir vanskelig å være en familie der medlemmene har ulik hudfarge. Foto: Tove Bjørgaas / NRK

Et råd til Trump

Jamin Arn tror ikke amerikanere har noe å frykte. Han er kristen og leser i bibelen hver dag, og han mener likevel at Trump er et lyttende menneske som vil USA vel.

Ikke minst derfor har han tenkt en del på ting Trump har sagt i det siste.

– Jeg vil ikke fortelle ham hvordan han skal kommunisere med folk. Han lyktes jo åpenbart med kommunikasjonsformen sin i valgkampen. Men jeg tror det er mulig å få fram budskapet sitt uten å fornærme halve befolkningen, sier Arn.

Og legger til:

– USA er ikke et dikatur. Det er flere enn presidenten som har makta her. Kongressen, domstolene, delstatene. Det må og kommer Trump til å respektere.