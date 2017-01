Innsettelsen av en amerikansk president er en begivenhet stappfull av symboler og tradisjon. Når Donald Trump i morgen innsettes som USAs 45. president vil en hel verden følge med på den historiske begivenheten.

Den påtroppende presidenten kan sette sitt preg på feiringen. Donald Trump har lovet «en veldig, veldig elegant» seremoni, men kan ikke gjøre helt som han vil. Enkelte ting ligger fast, med edsavleggelsen som det viktigste ritualet.

35 viktige ord

Det er 35 ord, eller seks setninger om du vil, nedfelt i den amerikanske grunnloven fra 1789.

I do solemnly swear that I will faithfully execute the Office of President of the United States, and will to the best of my Ability, preserve, protect and defend the Constitution of the United States.

Edsavleggelsen ledes av den amerikanske høyesterettsjustitiarius John Roberts. Med en hånd hevet og den andre på bibelen gjentar Donald Trump de seks setningene.

Donald Trump vil avlegge eden med hånden på Abraham Lincolns bibel. Foto: KAREN BLEIER / AFP

Trump har valgt å bruke samme bibel som den Abraham Lincoln brukte for 156 år siden. I tillegg vil han ha med seg en bibel som han fikk av sin mor da han var ferdig med barneskolen i 1955, og som har navnet hans preget på omslaget.

Men de 35 ordene er viktigere enn bibelen. De må komme i riktig rekkefølge

Obama gjentok eden

I 2009 måtte Obama ta eden på nytt dagen etter fordi høyesterettsjustitiarius bytte om på noen ord i teksten under den offisielle seremonien.

Den da lett nervøse John Roberts leste « ... that I will execute the Office of President to the United States faithfully» der han burde ha lest « ... that I will faithfully execute the Office of President of the United States».

Barack Obama under innsettelsen i 2009 der høyesterettsjustitiarius bytter om på ordene i eden. Foto: TIM SLOAN / AFP

Historiske innsettelser

Enhver amerikansk presidentinnsettelse setter sitt avtrykk i historien, så viktig er begivenheten. Obama huskes for snublingen i edsavleggelsen, selv om han langt fra var den første som måtte avlegge eden på nytt. Her er noen høydepunkter fra amerikansk presidenthistorie:

William Henry Harrison holdt historiens lengste tale under sin innsettelse i 1841. Talen var på 8.500 ord, og Harrison brukte en time og 45 minutter på fremførelsen. Det regnet og var kaldt, og den ferske presidenten nektet å bruke frakk. Kort tid etter pådro han seg lungebetennelse og døde en måned etter innsettelsen.

Den korteste talen gjennom historien ble holdt av George Washington i 1793. USAs første president nøyde seg med 135 ord.

Under Abraham Lincolns andre innsettelse i 1865 var det for første gang innført sikkerhetstiltak rundt seremonien. Likevel viser bilder at John Wilkes Booth sto tett på Lincoln da han holdt sin tale. En måned etter skjøt og drepte han den amerikanske presidenten.

Harry S. Trumans innsettelse i 1949 var den første som ble vist på TV.

Barack Obama holder rekorden på antall tilskuere. Under hans innsettelse i 2009 deltok 1,8 millioner mennesker i Washington.