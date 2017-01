Rosa protest mot Trump

De rosa luene med katteører er en protest mot den nye presidentens kvinnesyn – særlig hans beryktede uttalelser om at han kunne gjøre hva han ville med kvinner: «Grab ’em by the pussy».

Ideen kom opprinnelig fra kvinner i California, men har spredt seg til store deler av USA og også norske kvinner har engasjert seg. Strikkepinnene har gått varme, for målet er en million rosa luer.

Holly Daudelan i New York er blant de mange som har strikket en 'pussyhat' Foto: WILLIAM EDWARDS / AFP

Utsolgt for rosa garn

Det store strikkengasjementet i USA har ført til at mange garnbutikker i landet har gått tomme for rosa garn.

Celia McCarthy, som er medeier i Piedmont Yarn and Apparel i San Francisco, sier til avisa SFGATE, at rosa vanligvis er en av fargene det går minst av. Nå selges det så mye rosa garn at mange som av dem som oppsøker garnbutikker må gå tomhendt hjem.

200. 000 med rosa luer

Under fredagens innsettelse i hovedstaden, er det ventet nærmere 200. 000 kvinner som vil demonstrere mot den nyvalgte presidenten, Donald Trump. De rosa luene vil dermed sette sitt preg på den historiske dagen.

Det er også tillyst demonstrasjoner i en rekke land og byer utenfor USA. Arrangøren regner med at kvinner i over 300 byer i 30 land vil markere sin holdning mot Trumps kontroversielle uttalelse.

Rosa markering også i Norge

Det er blitt lagt merke til av amerikanske medier at også norske kvinner har engasjert seg i "Pussyhat-kampanjen" Noen har strikket luer for å vise sin solidaritet. Lørdag, få timer etter at USA har fått ny president, vil også norske kvinner vise at de tar avstand fra Donald Trumps kvinnesyn.