Det som skal være verdens lengste undervannsgrotte, har blitt oppdaget i Yucatán-området i Øst-Mexico. Det melder Reuters onsdag.

Dykkerne har jobbet i mange måneder med å finne fram i den lange, labiryntaktige grotta.

Grotta skal være 347 kilometer lang, og kobler sammen to labyrinter med grotteganger man allerede har visst om. Den ene heter Sac Actun (263 kilometer) og den andre heter Dos Ojos (83 kilometer).

Det var Dagbladet som først omtalte saken i Norge.

– Kan si nye ting om mayasivilisasjonen

Prosjektet er ledet av The Gran Acuifero Maya (GAM), som er et prosjekt som undersøker og tar vare på områder under vann. Direktøren for GAM Guillermo de Anda sier at dette funnet kan gi ny informasjon om mayasivilisasjonen.

– Det er fantastisk at dette kan hjelpe oss med å forstå mer om historien om kulturen i denne regionen, sier han.

Mayasivilisasjonen utviklet seg i Yucatán og sør-Mexico, Guatemala, El Salvador, vestlige deler av Honduras og Belize. Sivilisasjonen går tilbake til 1500 før Kristus, ifølge Store norske leksikon.

Har funnet keramikk og graver

De har blant annet funnet keramikk og graver fra mayasivilisasjonen, sier De Anda til den meksikanske avisa Mexico Daily News.

Han sier videre at det finnes tørre områder i grottesystemet der forskerne har funnet spor av trapper og hulemalerier.

– Det som er veldig interessant med arkeologiske funn i ferskvann, er at det er bevart så godt. Her har det ikke vært noen bølger eller salt, sier marinarkeolog Fredrik Skoglund ved NTNU.

Han sier at man kan finne rester av mennesker og tidligere sivilisasjoner under vann som man ikke kan på land i dag. På land er veldig mye endret og ødelagt på grunn av utbygging, veier, jordbruk og lignende.

– Gir en unik mulighet for forståelse

– Noen som hevder at dette er det viktigste marinarkeologiske funnet noensinne, det vet jeg ikke helt, det finnes mye spennende rundt om i verden. Men at dette gir en unik mulighet til å få et overblikk over en kultur over et større geografisk område, er det ikke noen tvil om, sier han.

Det har enda ikke kommet ut så mange detaljer om funnet, men Skoglund mener at det allerede er ganske imponerende.

– Størrelsen på grotta gjør dette til et veldig spesielt funn. Det er imponerende at de har klart å knytte sammen to labyrinter under vann over et så stort område. Man kommer et godt stykke på veg fra Trondheim til Oslo på 34 mil, sier han.

Skoglund forteller at den meksikanske oppdagergruppen består av både arkeologer, biologer, fotografer og dykkere.

– Et slikt sammensatt lag er veldig viktig når man skal gjøre en slik oppdagelse. Dette er viktige funn for mange fagområder, så de spiller på lag og utnytter hverandres kompetanse, sier han.