Vannpumpe sviktet kort tid etter siste gutt var ute av grotta

Australske dykkere som befant seg nærmere grotteutgangen sier til The Guardian at de hørte skrik og så kollegaer som spurtet ut da vannstanden plutselig steg raskt i grotta tirsdag ettermiddag.

I dypet så de lysene fra hodelyktene til hjelpearbeidere som løp for livet.

På tidspunktet pumpa sviktet, var de tre thailandske marinesoldatene og legen som frivillig hadde blitt værende inne i grotta sammen med fotballaget i over ei uke, fortsatt inne i grotta, men klarte å komme seg ut kort tid etter, skriver avisa.

Ifølge den australske avisa Ten Daily ville pumpesvikten ha utviklet seg til en katastrofe dersom redningsoperasjonen hadde blitt forsinket.

Vannet skal ha begynt å stige så mye som en centimeter per minutt.

DE SISTE: De siste fire thailandske marinesoldatene kom ut av grotta til stor jubel tirsdag da hele fotballaget var i trygghet. De fire ble frivillig igjen i grotta for å passe på guttene og treneren da de ble funnet for ni dager siden. Foto: HANDOUT / AFP

Livstruende lavt oksygennivå

Drenering av vannet i grotta har vært avgjørende for at guttene og treneren kom seg ut i live etter å ha vært fanget i grotta i 17 dager.

Regn truet med å oversvømme hele grotta og sperre fotballaget fullstendig inne fra omverden.

Tirsdag møtte NRK vanningeniørene som jobbet på spreng for å holde vannstanden nede, så ikke det avgjørende og farefulle redningsoppdraget måtte avbrytes.

Oksygennivået i grotta var i ferd med å bli livstruende lavt.

FRIVILLIG: Redningsarbeidere bygger en dam med bambusrør. Dette er en del av den usynlige jobben som har gjort det mulig for redningsarbeiderne å redde ut guttene. Foto: Satienpong Nernpon

Ifølge Thanet Natisri, som var prosjektleder for vannsituasjonen, ville ikke fotballaget ha overlevd om de skulle ha ventet flere måneder til regntida var over:

– Da ville ingen ha overlevd, fordi oksygenmengden i grotta er så lav. Det er veldig vanskelig å frakte store surstofflasker inn til dem, fordi dykkerne ikke kan bære med seg store oksygentanker inn, så det går ikke å få inn mer oksygen.

Guttene gikk ned to kilo i grotta

Thongchai Lertwilairattanapong fra Thailands helsedepartement sier guttene skal være på bedringens vei etter at de kom på sykehuset. Foto: TANG CHHIN SOTHY / AFP

De 12 guttene som ble reddet ut fra Tham Luang-grotta skal etter forholdene være i god form, og ikke vise noen tegn til stress, sier thailandske helsemyndigheter onsdag.

– De fleste av guttene har gått ned 2 kilo hver i snitt, sa Thongchai Lertwilairattanapong fra Thailands helsedepartement under en pressekonferanse dagen etter at hele fotballaget og treneren omsider var reddet ut av grotta.

Guttene mellom elleve og 16 år overlevde på vann fra fjellveggene fram til de ble funnet etter ni dager på ei isolert fjellhylle inne i grotta. Dykkere brakte deretter inn energigele, medisiner og varmetepper.

JUBEL: Pårørende og andre som har fulgt utviklingen redningsoperasjonen i Tham Luang-grotta jublet med armene i været da den 18 dagers grottedramaet endelig var over. Foto: Sakchai Lalit / AP

Skal testes for smittsomme sykdommer

Ifølge helsemyndighetene skal en av de siste guttene som ble reddet ut tirsdag ha en lungeinfeksjon, i likhet med to gutter fra første gruppe.

Under pressekonferansen kom det også fram at legene ikke har funnet noen nye sykdommer blant de første fire guttene som ble reddet ut søndag. Røntgenbilder viser at infeksjonene er på vei ned.

Heller ikke blant gruppe nummer to, som ble hjulpet ut mandag, har legene funnet noen tegn til alvorlige infeksjoner, melder Reuters.

Både de 12 guttene, treneren og hjelpearbeiderne som har vært inne i grotta skal gjennom ulike tester for å sikre at ingen er smittet av alvorlige sykdommer.