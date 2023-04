Vannet er tilbake – nå frykter California flom

California har opplevd det ene dramatiske uværet etter det andre denne vinteren.

Enorme nedbørsskyer har drevet inn fra Stillehavet og dumpet snøen i fjellene øst i delstaten.

Resultatet er at årets vinter allerede i midten av mars var den nest mest snørike i historien.

Ved Lake Tahoe og flere andre vintersportssteder er det registrert over 15 meter snø.

Washington Post skriver at skiheisen i Bear Valley omtrent er begravet i snø.

Enorme snømengder i Sierra Nevada i California 30. mars i år. Foto: MARIO TAMA / AFP

Har fylt opp dammer og innsjøer

Ved nyttår var praktisk talt hele California rammet av tørke. I enkelte områder ble vannmangelen betegnet som ekstremt alvorlig.

Tre år med tørke hadde ført til at vannreservoarer og innsjøer hadde lite vann. 2020 og 2021 var de klart verste skogbrannårene som er registrert i delstaten.

I løpet av tre måneder er situasjonen snudd på hodet. En oversikt fra Californias departement for vannressurser (CDEC) viser høy fyllingsgrad de fleste steder.

Enkelte steder er fyllingsgraden over 100 prosent, hvilket betyr at vannet renner over kanten av demningene.

Enterprise-broen over Lake Oroville. Fyllingsgraden i Lake Oroville er nå på 83 prosent. Noah Berger/AP

Frykter store flommer

Resultatet av all nedbøren er at det flere steder er blitt oversvømmelser.

Deler av den berømte veien som går langsmed Stillehavskysten var stengt i mars på grunn av oversvømmelser.

Delstatens vanndirektorat (DWR) frykter alvorlige flommer og oversvømmelser når snøen i fjellene smelter.

Los Angeles Times skriver at etter tre måneder med kraftig regn og snø, står California overfor en ny trussel: «Sol og varmt vær».

Når temperaturen utover våren og sommeren kommer opp i over 30 grader – hvilket er vanlig – vil de enorme snømengdene kunne smelte raskt.

– Da kan vi vente at disse flommene virkelig blir store, sier meteorolog ved den nasjonale værtjenesten, Jessica Chiari.

Lake Tulare er gått over sine bredder og veier er oversvømmet. Foto: DAVID SWANSON / Reuters

Største ferskvannssjø vest for Mississippi

Noen steder er allerede oversvømmelsene store. Tulare Lake, i San Joaquin-dalen i det sentrale California, var frem til slutten av 1800-tallet den største ferskvannssjøen i USA vest for Mississippi.

Gjennom årene er vannet sjøen brukt til det intensive jordbruket i San Joaquin-dalen.

Resultatet er at Tulare Lake forsvant for over 100 år siden. Nå er den tilbake, skriver New York Times.

Sjøen dekker et område på nesten 80 km². Etter hvert som snøen smelter kan den vokse til over 500 km².

Mange tusen er allerede evakuert fra to små byer, Alpaugh og Allensworth, ettersom Tulare Lake har vokst.

Lake Tulare i 2022 og 2023. Nasa

Fuglene er tilbake

Forrige gang Tulare Lake våknet til liv igjen – i 1983 – tok det to år før bøndene igjen kunne dyrke jorden, skriver Newsweek.

Nå kan det ta lengre tid, noe som vil koste bøndene mange milliarder kroner.

I stedet er fuglene kommet tilbake. Hegrer, ibiser og svartroster strømmer til de oversvømmede områdene der de en gang var tallrike.

– Fuglene elsker det, sier Miguel Jimenez, som driver et viltreservat sør i San Joaquin-dalen.

Husbåter på Lake Oroville i California. Noah Berger/AP

Mer ekstremt klima

– Årets stormer og flommer er det seneste eksempelet på at klimaet i California er blitt mer ekstremt, sier DWR-sjefen Karla Nemeth.

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) skriver at klimaendringene står bak både vått og tørt ekstremvær.

California er blant områdene i verden der menneskene har gjort mest for å ta makten over naturen. Det har ført til at delstaten er utsatt for klimaendringer.

I fjor høst vedtok California en stor klimapakke. Delstaten skal bruke 54 milliarder dollar, vel 540 milliarder norske kroner, på klimatiltak de neste fem årene.