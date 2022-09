California vedtar enorm klimapakke mens hetebølge raser

Delstatsforsamlingen i California vedtok natt til torsdag en klimapakke som New York Times betegner som rekordstor.

California skal bruke 54 milliarder dollar, vel 540 milliarder norske kroner, på klimatiltak de neste fem årene. Pengene skal blant annet gå til:

61 milliarder kroner til å kjøpe elektriske kjøretøy, blant annet skolebusser.

150 milliarder kroner til kollektivtransport og jernbane.

27 milliarder kroner til å kjempe mot de stadig kraftigere skogbrannene.

28 milliarder kroner til vannforsyning som skal hjelpe delstaten gjennom tørken.

Til sammenligning vedtok kongressen i august at hele USA skal bruke 370 milliarder dollar på klimaet de neste ti årene.

Skal kutte med 85 prosent

Den store klimapakken kommer bare få dager etter at California vedtok å forby alt salg av biler som bruker fossilt brennstoff etter 2035.

Innen 2045 skal California nå kutte sine CO₂-utslipp med 85 prosent. Fra før har California en lov om å kutte sine C02-utslipp med 40 prosent innen 2030.

Danny Cullenward i klimaorganisasjonen CarbonPlan sier at delstaten er langt fra å nå sine 2030-mål.

– Slik jeg ser det har ikke politikerne en realistisk plan for hvordan de skal gjennomføre kuttene. Det er det viktigste, sier Cullenward.

Som en del av klimapakken vedtok delstatsparlamentet å utsette den planlagte stengningen av atomkraftverket i Diablo Canyon i fem år. Foto: Michael Mariant / AP

Verdens femte største

Hadde California vært et eget land, ville delstaten hatt verdens femte største økonomi.

Dermed får vedtak i California langt større betydning enn vedtak i andre av USAs 49 delstater.

Samtidig har California et unntak som gjør at de kan sette egne regler for utslipp fra biler. Det gjelder så lenge reglene er strengere enn de som gjelder ellers i USA:

California innførte i 1990 og 2005 strengere regler for utslipp. Senere har mange andre delstater fulgt etter.

Også bilindustrien lytter når California taler. Delstatens størrelse gjør at bilprodusentene i en rekke tilfeller har begynt å lage biler som innfrir kravene i California, ikke de lavere kravene i USA som helhet.

Over halv million elbiler

Californias strenge utslippsregler har gjort at delstaten har klart flest elbiler i USA.

Statistikk viser at det ved utgangen av 2021 var over 563.000 elbiler i California. Det utgjorde 38,7 prosent av alle elbilene i USA, selv om landet bare har knappe 12 prosent av befolkningen.

Forrige uke vedtok delstaten vedtok at det ikke skal selges nye bensin- eller dieselbiler etter 2035.

En sjåfør lader elbilen sin i Monterey Park i California onsdag. Samme dag fikk innbyggerne beskjed om ikke å lade bilene i de timene der strømforbruket er størst. Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP

Får ikke lov til å lade

Vedtaket om å forby fossilbilene har fått mye kritikk etter at innbyggerne onsdag ble bedt om ikke å lade bilene sine mellom klokken 16.00 og 21.00.

Grunnen er at årets kraftigste hetebølge, med temperaturer opp til 44 grader, herjer med delstaten.

Det aldrende strømnettet sliter med å levere nok strøm til alle kjøleanleggene som går for fullt.

Torsdag forlenget California ISO, selskapet som driver strømnettet, den frivillige ladestoppen.

– Kanskje vi burde finne ut hvordan vil kan fikse strømnettet før vi forbyr bensinbiler. Bare en tanke, skrev Gino Guidi på Twitter som en reaksjon.