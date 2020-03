Valg i Frankrike: Ber stemmegiverne ta med egen penn for å unngå smitte

– Dette er den mest alvorlige helsekrisen i Frankrike på ett hundre år, sa president Emmanuel Macron torsdag kveld, da han kunngjorde at alle barnehager, skoler og høyskoler skulle stenges fra og med mandag på grunn av virusutbruddet som herjer i europeiske land nå.

Lørdag kveld kunngjorde statsminister Édouard Philippe nye tiltak. Utesteder og butikker skal holde stengt. Kun matbutikker og apotek får lov til å holde åpent.

Frankrikes helsedirektør ber folk om å være forsiktig. De som tror de kan smitte andre bes om å holde seg hjemme.

Frankrike har flest tilfeller av koronasmitte i Europa etter Italia og Spania. Statsminister Édouard Philippe mener likevel det er trygt å gjennomføre lokalvalget.

En kvinne i Bordeaux stemmer etter at valglokalene åpnet klokken 8.00 i nesten 35 000 kommuner på tvers av Frankrike. Foto: NICOLAS TUCAT / AFP

Skisteder stenger, men holder valg

Samtlige skisteder i de franske alpene kunngjorde i dag at de stenger og avslutter sesongen. Kommunene i de samme alpene, og alle de andre av Frankrikes 35 000 kommuner, skal likevel gjennomføre lokalvalget i dag.

47 millioner velgere oppfordres til å møte opp og avlegge stemme. Neste uke er det andre runde i valget. Franske statsråder har gjentatte ganger sagt at det ikke kommer på tale å utsette lokalvalget.

Demokrati i koronautbruddets tid. Foto: ERIC GAILLARD

– Ta gjerne med egen penn

– Det er ufarlig å stemme, insisterer innenriksminister Christophe Castaner.

Macron skriver på Twitter at han har konferert med landets vitenskapsmenn og fått klar beskjed om at valget trygt kan gå som planlagt.

10. mars sendte innenriksministeriet ut retningslinjer for hvordan valget skal gjennomføres.

Ta gjerne med din egen penn, blå eller sort, er beskjeden her. I byene Auxerre, Marseille og Aix-en-Provence har regionale myndigheter kjøpt inn 10.000 kulepenner som stemmegiverne kan bruke når de signerer papirene i stemmelokalet. Pennene skal desinfiseres etter bruk, blir det opplyst.

Det vil bli lagt markeringer i gulvene i stemmelokalene for at velgere skal holde avstand til hverandre.

Nonnene som stemte i Frankrike i dag måtte fjerne munnbindene for å identifisere seg ved urnene. Foto: CLOTAIRE ACHI

Munnbind er tillatt

Franceinfo melder at det også blir tillatt å beholde munnbindet på når man stemmer, så lenge man godtar å vise ansiktet sitt når man blir bedt om å identifisere seg.

Folk som er i utsatte grupper blir oppfordret til å komme på tider av dagen da det er minst pågang, for eksempel etter lunsj. I køen skal alle holde minst én meters avstand. Både de som skal avgi stemme og de som skal ta den imot, blir oppfordret til å vaske hendene hyppig. I hvert valglokale skal det settes ut sprit til håndvask.

Nå er mange spent på å se hvilken effekt virusutbruddet vil ha på oppmøtet.

Ti dager før valget sa 62 prosent av de spurte i en spørreundersøkelse at de hadde tenkt å stemme. I 2014 gikk 63,5 prosent til urnene i den første valgomgangen.

Andre meningsmålinger viser at unge velgere vil vegre seg for å møte opp, mens eldre velgere, som er mer utsatt for smitte, faktisk er mindre engstelige.

Viktig for Macron

Valget vil gi en tilbakemelding på Emmanuel Macrons tre år lange styre som president, og på tilliten til partiet han startet den gang.

Blant annet har hans kamp for å få gjennomført en pensjonsreform vært svært omstridt.

I en tale til folket torsdag kveld gjorde Macron det klart at valget skulle gjennomføres. Foto: Ludovic Marin / AFP

Ifølge de siste meningsmålingene har han hatt en oppslutning på rundt 31 prosent. Partiet hans har ikke kandidater over hele landet, men én by får mye oppmerksomhet, nemlig Paris.

Tre kvinner kjemper om Paris

Slaget om å bli ny ordfører i hovedstaden står mellom sittende ordfører Anne Hidalgo fra sosialistpartiet, Rachida Dati fra det konservative partiet og Agnes Buzyn som representerer president Emmanuel Macrons sentrumsparti LREM (La République en marche).

Buzyn overtok da LREMs opprinnelige kandidat, Benjamin Griveaux, trakk seg som følge av lekkede sexvideoer.

Agnes Buzyn vasker hendene med sprit etter å ha stemt. Buzyn er ordførerkandidat for president Macrons parti i Paris. Foto: POOL

Legen Agnes Buzyn ble hentet inn i politikken som helseminister etter at Emmanuel Macron ble president i 2017. Rachida Dati kom inn i rikspolitikken som justisminister under president Nicolas Sarkozy.

De grønne opplevde en fremgang ved Europavalget og håper den fortsetter. Jeanne Barseghian stiller som deres kandidat til å bli borgermester i Strasbourg.

– Hvordan det går med henne blir sett på en test på om De grønne er i ferd med å få et gjennombrudd, sier Philippe Dossmann, som er politisk journalist i Les Dernières Nouvelles d’Alsace til Financial Times.

Marine Le Pens parti, Nasjonal Front, vant representanter i 12 byer i 2014. Nå kan det se ut som partiet blant annet får en seier i Perpignan, sør i landet, der kandidaten Louis Aliot ligger an til å vinne første runde.