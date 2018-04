Utviklingsland vil forske meir på «klimafiksing»

Geoengineering ble i 2009 definert av The Royal Society som «tilsiktet storskala manipulering av planetens miljø for å motvirke menneskeskapte klimaendringer».

The Royal Society deler teknologien i to kategorier:

Carbon Dioxide Removal (CDR): Teknologi som fjerner CO 2 fra atmosfæren. Ettersom de adresserer årsaken til klimaendringene, økende CO 2 -innhold, har de også lite usikkerhet knyttet til seg og lite risiko. Denne teknologien kan imidlertid virke for sakte til at det kan redusere global temperatur.