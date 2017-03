Utfører aborter tross utvisning

I et eksklusivt intervju med Urix forteller Rebecca Gomperts at hun har blitt i Guatemala for å gi helsehjelp til kvinner som ønsker å ta abort av ulike årsaker.

Hvordan gjør dere dette uten å bryte loven i Guatemala?

- Vi jobber med internasjonale organisasjoner som har etablert systemer slik at de kan få gjort dette på lovlig vis, sier Gomperts uten å gå videre inn i detaljene.

«Dødsengelen»

Rebecca Gomperts etablerte Women on Waves for å gi kvinner i land med strenge abortlover et alternativ. Foto: Johan Ordonez / AFP

«Dødens doktor» og «dødsengelen» er blant karakteristikkene Rebecca Gomperts har måttet leve med de siste 15 årene, etter at hun etablerte organisasjonen «Women on Waves». For den nederlanske legen var derimot målet alltid å redde liv.

Hvert år utføres 56 millioner aborter, 20 millioner av dem på en utrygg måte. Det fører til at over syv millioner kvinner trenger helsehjelp som en følge av utrygge aborter. For 47.000 av dem står ikke livet til å redde.

For Rebecca Gomperts startet det hele med en jobb som skipsdoktor for Greenpeace, en organisasjon som også arbeider i land der abort er ulovlig. Å behandle kvinner med alvorlige blødninger eller i sjokk på grunn av illegale aborter ble raskt en del av hverdagen, og Gomperts så en forbindelse mellom loven og det faktum at kvinner dør.

Redder liv ved å utføre abort

Women on Waves møtte en rekke abortmotstandere i Puerto de San Jose, Guatemala. Foto: Stringer / Reuters

Det var forsøket på å omgå strenge abortlover i enkelte land som førte til opprettelsen av Women on Waves. De reiser sjøveien fra land til land for frakte kvinner til internasjonalt farvann der de kan utføre aborter lovlig ved hjelp av medikamenter.

Innsatsen har ikke gått upåaktet hen, og i land som Polen og Irland har de møtt sterk motstand fra abort-motstandere. Det gjorde de også i Guatemala i forrige uke.

Deres kamp for å etablere et trygt alternativ for kvinner som ønsker abort er skildret i den prisbelønte dokumentaren "Vessel", som i Norge er tilgjengelig på strømmetjenestener. Gjennom flere år fulgte dokumentarfilmskaperne organisasjonen og dokumenterte den både farefulle og strabasiøse ferden til aktivistene ombord.

Zikautbruddet mobiliserte aktivistene

Besøket til Guatemala var en respons til zikautbruddet som organisasjonen mener myndighetene ikke har håndtert godt nok. Foto: Johan Ordonez / AFP

Torsdag samles representanter fra 50 nasjoner til konferansen «She decides» i Brussel. Målet er å veie opp for Donald Trumps bistandskutt til kvinnehelse, omtalt som «global gag rule», og øke bevisstheten rundt abortspørsmålet internasjonalt.

Da Women on Waves forsøkte å legge til kai i Guatemala i februar var det ikke i respons til Trump's bistandskutt, men som en følge av zikaviruset som kan føre til at gravide føder deformerte fostre.

– Myndighetene her reagerte ikke i tilstrekkelig grad på det traumet som oppsto da zikaviruset ble kjent. Vi følte derfor at vi måtte samarbeidet med lokale kvinneorganisasjoner for å sette abort på dagsorden, for det er en grunnleggende rettighet som blir nektet kvinner i dette landet, sier Gomperts til Urix.

Aktivistene ble igjen på land

Women on Waves forlot båten, men ble igjen i Guatemala for å hjelpe gravide kvinner. Foto: Stringer / Reuters

Båten forlot Guatemala fordi organisasjonen ikke lenger kunne garantere for sikkerheten til mannskapet ombord, forklarer Gomperts.

– De ble eksortert av marinen til internasjonalt farvann, men vi i «Women on Waves» har blitt igjen for å drive en abort-telefon hvor kvinner kan ringe for å få hjelp.

Over 60 kvinner kontaktet Women on Waves de første dagene de var i Guatemala for å få utført trygge aborter ombord i båten.

– Det finnes trygge alternativer med medikamenter, så vi samarbeider med kvinnegrupper her i Guatemala for å forsøke å spre kunnskap om at medikamentell abort er en mulighet og for å vise at guatemalanske kvinners menneskerettigheter blir brutt når de nektes adgang til trygge aborter.

At presidenten i Guatemala valgte å sette inn hæren for å stanse dem viser ifølge Gomperts hvor viktig det er å fortsette kampen for kvinners rettigheter i land som ønsker å være demokratiske.