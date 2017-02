Omstridt abortskip utvist

Den nederlandske seilbåten kom til Guatemala i forrige uke for å gi gratis hjelp til kvinner som ønsker å avslutte svangerskapet.

I Guatemala som i de fleste land i Latin-Amerika, er abortlovene noen av de strengeste i verden. I Guatemala tillates abort kun når kvinnens liv er i fare.

FN sammenligner det med tortur når småjenter i 9-10-årsalderen må føde sine egne søsken etter incest.

Det omstridte skipet Adelaide drives av organisasjonen "Women on Waves" og reiser verden rundt og utfører aborter i internasjonalt farvann utenfor land hvor det ikke er tillatt.

Militæret nektet først skipet å hente kvinner som ville ta abort. Nå er skipet bortvist.

HÆREN GREP INN: Hæren i Guatemala nektet aktivistene på abortbåten å hente kvinner på havna. Foto: STRINGER / Reuters

Eskortert av marinen

Abortskipet ble eskortert ut av havnen av marinen:

– Guatemala har utvist det nederlandske «abortskipet» med aktivister som har prøvd å hjelpe kvinner å omgå landets mangeårige forbud mot å avslutte svangerskap, sa hæren i en uttalelse, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Immigrasjonsmyndighetene sa allerede fredag at skipet ville bli utvist, fordi organisasjonen hadde løyet i immigrasjonspapirene. De skal ha søkt om opphold som turister og ikke fortalt at de var medlemmer av en «helseorganisasjon» som skulle utføre aborter.

Planen var å bli fem dager i landet og hente kvinner som ønsket abort ut til skipet fra havna. Abortene skulle utføres med piller.

65.000 illegale aborter årlig

Organisasjonens talskvinne Leticia Zenevich sier de vil respektere Guatemalas lover. Men tidligere har gruppa sagt at skipet ble «holdt tilbake» av marinen i strid med reglene og anklaget marinen for å «hindre en lovlig protest mot landets restriksjoner mot kvinners rett til trygg abort».

Ifølge organisasjonen utføres det 65.000 illegale aborter hvert eneste år i Mellom-Amerika som følge av de strenge abortlovene. I flere land i Latin-Amerika sitter kvinner fengslet med dommer på flere tiår for spontanaborter og illegale aborter.

Den nederlandske organisasjonen har oppfordret myndighetene i Guatemala til å «fjerne abort fra straffeloven, fordi det er en regulær medisinsk behandling og en menneskerett».

– Forbrytelse mot menneskeheten

Men motstanden mot abort er stor i de fleste land i Latin-Amerika der flertallet av befolkningen er katolsk.

PROTESTERER: Flere demonstrerte mot det nederlandske abortskipet i Guatemala. Foto: JOHAN ORDONEZ / AFP

Også i Guatemala var det flere protester mot «abortskipet»:

– Det er veldig provoserede at denne gruppa kommer hit for å gjennomføre aborter som i praksis betyr å utføre drap, sier Gonzalo de Villa, president for Guatemalas katolske biskoper.

Presidenten for Guatemalas evangeliske allianse, Cesar Vasquez kaller gruppas aktiviteter for «en forbrytelse mot menneskeheten».

Skipet skal ha forlatt Guatemala uten å ha behandlet en eneste pasient.

Les mer: Frykter flere farlige aborter som følge av zikaviruset