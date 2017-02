Konferansen i Brussel i Belgia er et svar på loven som gjør det forbudt å gi offentlig pengestøtte fra USA til utenlandske organisasjoner som gir råd om familieplanlegging, seksualopplysning og informerer om abort som et alternativ.

Initiativtaker er den nederlandske statsråden Lilianne Ploumen.

– Jeg ble, i likhet med mange andre, svært skuffet da president Donald Trump fjernet USA sin støtte til familieplanlegging, sier den nederlandske statsråden i et eksklusivt intervju med NRK.

– Kvinner verden rundt skal ikke lide på grunn av denne avgjørelsen, og derfor har jeg oppfordret til denne giverkonferanse torsdag.

VIDEO: Hva gjør du, som lege, når statistikken viser at 47.000 kvinner mister livet hvert år grunnet utrygge aborter? Du trenger javascript for å se video. VIDEO: Hva gjør du, som lege, når statistikken viser at 47.000 kvinner mister livet hvert år grunnet utrygge aborter?

Land fra hele verden deltar

Representanter fra 50 nasjoner deltar på den internasjonale konferansen i Brussel. I løpet av en uke er det blitt en verdensomspennende bevegelse.

– De fleste land har reagert positivt på initiativet, sier Ploumen.

Blant landene som deltar i Brussel er Tunisia, Mongolia, Vietnam, Kenya og Etiopia. Norden er, som vanlig, sterkt representert i slike sammenhenger, også Norge.

President Donald Trump stanset landets bidrag til utenlandske organisasjoner som driver familieplanlegging. Foto: Kevin Lamarque / Reuters

– Norge spiller en viktig rolle, men er ikke med som medarrangør denne gangen, forteller den nederlandske statsråden til NRK. Både Sverige og Danmark deltar som medarrangører. Hun uttrykker likevel glede over det norske pengebidraget.

Som svar på den amerikanske beslutningen, økte regjeringen bistanden til prevensjon, familieplanlegging og trygge aborter med 85 millioner kroner i år. Pengene kanaliseres gjennom FNs befolkningsfond og internasjonale, frivillige organisasjoner.

Opposisjonen kritiserer regjeringen

Til tross for bistandsøkningen, mener Arbeiderpartiet at regjeringen har vært motvillige i denne saken, og at likestillingsminister Solveig Horne nå kommer halsende etter.

Statsråd Solveig Horne representerer regjeringen på giverkonferanse i Belgia. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Lenge var det uklart om Norge i det hele tatt skulle delta, og likestillingsministeren ble presset hardt på dette da hun var i Stortingets spørretime nylig, sier Aps kvinnepolitisk talskvinne Anniken Huitfeldt til NTB.

Hun viser til at bistand til abort og prevensjon er kuttet gjennom flere år, og at regjeringen er utfordret på man vil gjenopprette nivået. Dessuten stiller hun spørsmål om hvorfor Norge ikke er med blant medarrangørene, slik Danmark og Sverige er.

– Det er så sterke motkrefter på dette området i verden, og det er kontroversielle spørsmål. Det er viktig å ta ordet i internasjonale fora, sier Huitfeldt, som selv skal delta på konferansen torsdag.

– Penger selvsagt viktig

Anniken Huitfeldt, kvinnepolitisk talsperson i Ap, kritiserer regjeringen for å være passiv. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Årlig brukte USA 600 millioner dollar i støtte til organisasjoner og deres tilbud om helsehjelp, som sikrer 27 millioner kvinner hjelp.

Det har nærmest vært en tradisjon at republikanske presidenter siden Ronald Reagan har trukket seg ut av samarbeidet, mens de demokratiske har støttet tiltakene.

Mange amerikanske kvinner ser på Donald Trumps presidentordre som sterkt kvinnefiendtlig. Likevel er Ploumen optimistisk med tanke på fremtiden, og spent på hvor mye penger som vil bli bevilget når nærmere 50 nasjoner kommer sammen om to dager.

– Penger er selvsagt viktig. Vi står opp for kvinners rettigheter verden over, sier den nederlandske ministeren.