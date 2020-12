USAs vitenskapsakademi: Mikrobølger gjorde amerikanske diplomater på Cuba syke

Rapporten fra National Academy of Sciences (NAS) ble bestilt av det amerikanske utenriksdepartementet.

Målet var å finne årsaken til den mystiske sykdommen som rammet ansatte på ambassaden i Cubas hovedstad i 2016 og USAs konsulat i Guangzhou i 2017.

Symptomene varierte litt, men omfattet sterk hodepine, svimmelhet, smerter i ørene, kvalme, taleproblemer, hørselstap og balanseproblemer.

Rapporten omfatter i alt 40 personer.

Cubanske og amerikanske flagg prydet fasadene i hovedstaden Havanna i forbindelse med at president Barack Obama besøkte landet i 2016. Den delvise normaliseringen under Obama ble siden reversert av president Donald Trump. Bildet er fra 2016. Foto: YAMIL LAGE / Afp

Pulserende energi

Studien mener at «retningsstyrt, pulserende radiofrekvensenergi» ser ut til å være den mest sannsynlige årsaken til symptomene.

Mange opplevde «klikkelyder inne i hodet» selv når de holdt for ørene, og de følte et «press i hodet og ansiktet», skriver forskerne.

Det blir ikke utpekt noen kilde til strålingen, men det blir bemerket at forskning på effekten av pulserende mikrobølger ble utført i tidligere Sovjetunionen og senere i Russland.

Nettopp pulseringen av lav-intensitet mikrobølger kan være den viktigste faktoren for å forklare hvilke biologiske effekter slik stråling har. Det er konklusjonen i en russisk studie fra 2000, ifølge den amerikanske rapporten. Studien omhandlet eksperimenter som ble gjennomført på soldater før Sovjetunionen gikk i oppløsning.

Pulserende mikrobølger kan også virke inn på de kognitive evnene, altså evnene til å tenke klart.

De kan også virke inn på mikrofonen på en smarttelefon og framkalle en hørbar «klikking», ifølge forskerne. Det kan kanskje forklare lydopptaket som skal ha blitt gjort av en av dem som ble syke på Cuba.

Forklaringen på lyder

En tidligere amerikanske forskningsrapport gikk ikke like dypt inn i mikrobølge-teorien. Men både den og den siste rapporten viser til den såkalte Frey-effekten.

Effekten er oppkalt etter den amerikanske forskeren Allan Frey, som oppdaget at mikrobølger kan få folk til å tro at de hører kraftige lyder – som ringelyder og surrelyder.

Dette er altså ikke det samme som den svake lyden som finnes på opptaket på smarttelefonen, men en form for «innbilt lyd». Forskerne forklarer det med at de pulserende mikrobølgene utløser en termoelastisk pressbølge som påvirker hodets balanseorganer, og der kraniet blir en slags resonnansekasse.

De amerikanske forskerne vurderte også alternative forklaringer, så som kjemiske substanser og infeksjonssykdommer.

USAs ambassade på Cuba var stengt fra 1961 til 2015 som følge av den amerikanske boikotten av landets kommunistiske regime. Enkelte har ment at den burde stenges som følge av det noen tror var et målrettet angrep på de ansatte. Men den er fortsatt åpen. Foto: Alexandre Meneghini / Reuters

Men de fant altså at lavintensitet mikrobølger er det mest sannsynlige.

I motsetningen til mikrobølger med høy intensitet, fører slike bølger ikke til at organisk materiale som utsettes for bølgene blir varmet opp.

USA mistenker Russland

NBC News skrev i 2018 at flere amerikanske etterretningsorganisasjoner mistenker Russland for å stå bak det som kan ha vært et målrettet angrep.

Det amerikanske forsvaret forsøker også å utvikle et våpen som kan nøytralisere det de antar var et mikrobølge-angrep.

Arbeidet med et slikt våpen foregår ifølge NBC særlig på Kirtland luftforsvarsbase i New Mexico. Basen har et eget program for bruk av energi som stridsmiddel.