Den enorme Revolusjonsplassen i Cubas hovedstad Havanna har siden 1959 vært stedet for 1. mai-feiringen.

Hundretusener av mer eller mindre frivillige pleide å samle seg på plassen for å høre kommunistlederen Fidel Castro.

Han talte gjerne i timevis i over 30 graders varme mens massene lyttet og svettet.

Etter Fidels død overtok lillebror Raul makten og fortsatte med talene. De siste årene er det president og partisekretær Miguel Díaz-Canel som har talt.

Men i år var det stille på Revolusjonsplassen.

1. mai i fjor var Revolusjonsplassen i Havanna stappfull av mennesker, mange med bannere eller bilder av Fidel Castro. Foto: AP

Tomt for bensin

Grunnen til avlysningen er at Cuba lider under en desperat mangel på bensin.

President Díaz-Canel sier at landet bare får rundt to tredeler av den bensinen landet trenger, skriver The Guardian.

New York Times skriver at Cuba vanligvis trenger mellom 500 og 600 tonn bensin per dag. Nå får landet under 400 tonn per dag.

Etter at bensinmangelen startet i slutten av mars, har det vært kilometerlange køer foran bensinstasjoner, skriver AFP.

Konserter og baseballkamper er blitt avlyst. Bussene står stille og får ikke fraktet folk til arrangementer.

Det er også grunnen til avlysningen av 1. mai-feiringen: Det er rett og slett ikke mulig å frakte hundretusener til sentrum av Havanna uten offentlig transport.

Hundretusener av mennesker på vei til Revolusjonsplassen i Havanna 1. mai i fjor. Foto: AP

Får ikke fra Venezuela

Cuba har pleid å få det meste av sin olje og bensin fra Venezuela. De to landene har hatt en avtale der Cuba har sendt lærer og leger til Venezuela og fått bensin i retur.

Mellom 20.000 og 30.000 cubanske leger jobber i andre land. De tjener langt bedre enn de ville gjort hjemme, men det meste av lønnen går til den cubanske staten.

Venezuela er det landet som har fått flest leger fra Cuba.

Landet pleide i mange år å sende rundt 100.000 fat olje daglig til Cuba. I 2021 ble det nesten halvert til 57.000 fat.

Det fortsatte frem til slutten av mars i år. Siden er det blitt langt mindre, men ingen vet hvor mye.

Fidel Castro på vei til 1. mai-markering i 2005 der hundretusener av mennesker ventet på ham. Foto: Ap

Dyp økonomisk krise

Myndighetene innrømmer at de ikke vet hvordan de skal skaffe bensin.

– Vi har ingen klar plan for hvordan vi skal komme oss ut av dette, sier president Díaz-Canel.

Økonomisk vanstyre og USAs boikott har gjort livet hardt på Cuba i mange tiår.

Bensinkrisen er bare den siste i en lang og trist serie. Strømmen blir med ujevne mellomrom borte i store deler av landet.

Ifølge El Pais er en typisk månedslønn mellom 1500 og 2000 kroner Det er mindre enn det høres ut som i et land der en liter matolje koster 300 kroner.

I perioder er det ikke kylling å få. Nettopp kylling er blant det viktigste i det lokale kjøkkenet.

Taxisjåfører i Havanna i timelang bensinkø i Havanna i forrige uke. Foto: Reuters

Feiret på Twitter

Selv om årets viktigste dag ble avlyst, prøver myndighetene å gi at inntrykk av at det var en feiring.

Ifølge Cubas offisielle nyhetsbyrå Prensa Latina har tusenvis av cubanere markert dagen på Twitter.

Med emneknaggen #ALaPatriaManosYCorazón har de delt bilder av plakater og tidligere feiringer.

Om det har fått tankene bort fra køene og det daglige mismotet kommer ikke frem i rapportene fra Prensa Latina.