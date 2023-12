Tidlegare amerikansk ambassadør tiltalt for spionasje for Cuba

Han er ein tidlegare amerikansk ambassadør i Bolivia, og også medlem av det nasjonale tryggingsrådet i USA.

No meiner påtalemakta at pensjonerte Victor Manuel Rocha (73) har spionert for Cuba i meir enn 40 år.

Påtalemakta seier også at han møtte med personar i cubansk etterretning så nyleg som i 2017, melder The New York Times.

Rocha er også tiltalt for å reise med eit falsk pass. Foto: Department of Justice / AP

I over to tiår har Rocha hatt mykje av ansvaret for amerikansk diplomatisk verksemd kopla til Latin-Amerika. Sjølv er han colombiansk og har vakse opp i New York.

– Dei som har privilegiet med å gjere tenester for dei amerikanske styresmaktene får ei enorm mengde tillit frå offentlegheita, sa statsadvokat Merrick Garland til NBC måndag.

Garland meiner Rocha «skaffa seg jobben hos amerikanske styresmakter for å få tilgang på informasjon som ikkje var offentleg og for å kunne påverke amerikansk utanrikspolitikk».

– Å bryte den tilliten ved å seie seg falskt lojale til USA medan dei tener ei anna makt i utlandet er ei kriminell handling som Justisdepartementet vil møte med full styrke.

Statsadvokat Garland kallar Rocha sine handlingar for eit tillitsbrot. Foto: DREW ANGERER / AFP

Lang diplomatkarriere

Mykje av Rocha si diplomatkarriere gjekk føre seg i Latin-Amerika under den kalde krigen, skriv The Guardian.

Ambassadørjobben i Bolivia var frå 2000 til 2002. Han var også rådgivar til den amerikanske militærleiinga frå 2006 og 2012.

Styresmaktene hevdar at han heilt sidan 80-talet har gitt USA villeiande informasjon for å verne om hemmelegheita si.

Dette biletet frå amerikanske styresmakter skal vise Rocha under eitt av møta med ein undercover-agent som let som han jobba for Cuba. Foto: Department of Justice / AP

Den føderale lova i USA krev at folk som representerer ei utanlandsk styresmakt eller eining hos dei registrerer seg hos det amerikanske Justisdepartementet.

Rocha er skulda for å jobbe for å fremme dei cubanske styresmaktene sine interesser, som elles ikkje hadde vore ulovleg.

No er dette eitt av fleire føderale lovbrot som er nemnt i tiltalen.

– Nøklane til kongeriket

Til New York Times sa ein av kollegaane hans på den tida, tidlegare Panama-ambassadør John D. Feeley:

– Manuel hadde bokstaveleg talt nøklane til kongeriket.

– Dersom det hadde noko med Cuba å gjere, hadde han tilgang til å sjå det.

Dette biletet er teke av Fidel Castro i 1981, som er det første året som USA meiner dei kan bevise at Rocha utførte spionasjearbeid. Foto: Charles Tasnadi / AP

Ifølge eit utsegn frå amerikanske styresmakter blei dobbeltspelet avslørt av ein undercover-agent frå FBI, som lata som han jobba for cubansk etterretning.

Rocha skal ha referert til USA som «fienden» fleire gongar, brukt omgrepet «vi» for å skildre seg sjølv og Cuba.

Han skal også ha skrytt av arbeidet han hadde gjort, og sagt at det «styrka revolusjonen i stor grad».

Styresmaktene i USA har også varsla at det vil kome ytterlegare tiltalar mot Rocha seinare denne veka.

Forsvarsadvokaten hans Jacqueline Arango har takka nei til å kommentere saka til NBC.