Forskere mener mikrobølgevåpen kan stå bak de mystiske helseangrepene på Cuba

Hørselstap og taleproblemer, konsentrasjonsvansker og mild hjerneskade, hevelse i hjernen, kvalme, svimmelhet, balanseproblemer, alvorlig hodepine og tinnitus er blant plagene som rammet amerikanske og canadiske diplomater på Cuba.

De første mistankene var rettet mot kubanerne og såkalte soniske angrep – enheter som sender lyder som ikke kan høres av mennesker, men som kan forårsake store skader. En annen teori var at de var utsatt for elektromagnetiske angrep, som mikrobølger.

I en detaljert rapport om de 21 diplomatenes helseplager publisert i mars, står det ikke noe om mikrobølger. Men studiens hovedforfatter Doughlas H. Smith, sa nylig i et intervju at mikrobølger nå blir sett på som mest sannsynlig, skriver The New York Times.

Mikrobølgevåpen sender ut høyfrekvente bølger av stråling som blant annet kan ødelegge elektronisk utstyr.

Merkelig lyd

De første tegnene kunne tyde på at det var snakk om et lydangrep. Noen av ofrene hørte ting, et tegn på at lydene var hørbare. Andre hørte imidlertid ingenting, men ble likevel syke.

MYSTISK LYD: Nyhetsbyrået AP fikk etter de påståtte angrepene på Cuba tilgang til et lydopptak som skal være årsaken til helseplagene.

Forskerne, som nå sier at de tror det var et mikrobølge-angrep viser til Frey-effekten.

Effekten er oppkalt etter den amerikanske forskeren Allan Frey, som oppdaget at mikrobølger kan få folk til å tro at de hører høye lyder – som ringelyder, surrelyder eller menneskestemmer.

Mikrobølgeforskeren selv, sier til The New York Times at det er mulig at det som skjedde på ambassaden i Havanna var mikrobølgeangrep.

Det amerikanske utenriksdepartementet sier at de ikke har klart å identifisere årsaken eller kilden til angrepene ennå.