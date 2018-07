– Vi er fornøyde med økningen av antall amerikanske soldater her i Norge. Det styrker Norge, norske soldater og Nato, sa forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, før han ga ordet til «sin gode venn»; USAs forsvarsminister Jim Mattis.

– Jeg setter pris på Norges fleksibilitet og gjestfrihet over å huse 700 marinesoldater, og at dette antallet vil øke. Det viser at USA og hele Nato vil stå sammen med Norge for å sikre fred i Europa.

De to forsvarsministrene møttes lørdag til bilaterale samtaler i Forsvarsdepartementet.

På dagsorden står nordområdene, styrking av det kollektive forsvaret, kamp mot terror og innsats for å stabilisere land i Natos nærområder.

– Norge er Nato i nord

Både Frank Bakke-Jensen og Jim Mattis viste til det lange og tette samarbeidet mellom de to landene.

Jim Mattis trakk frem Norges historiske rolle som fredsnasjon, og roste Norges innsats i Afghanistan og Irak.

– Vi vil fortsette å jobbe med å styrke det tette og nære samarbeidet. Vi tar ingenting for gitt, sa Mattis, som også beklaget at det hadde tatt så lang tid før han «kom til Norge for å vise sin respekt».

Frank Bakke-Jensen begrunnet tilstedeværelsen av de amerikanske marinesoldatene som en følge av sikkerhetssituasjonen i nord.

– Det er viktig for både Europeisk og nordamerikansk sikkerhet, sa Bakke-Jensen.

Beslutningen om å doble antallet amerikanske marinesoldater for å stasjonere dem nærmere grensen til Russland, har møtt motbør fra blant andre SVs leder og forsvarspolitiske talsperson, Audun Lysbakken.

Enige om å øke investeringene til Nato

Norge er det siste stoppet på forsvarsministerens tur til Europa. I begynnelsen av denne uken deltok Jim Mattis på Nato-toppmøtet i Brussel.

TOPPMØTE: Nato-toppmøtet i Brussel var første stopp på Europa-besøket for forsvarsminister Jim Mattis. President Donald Trump reiste videre til Storbritannia, og drar så til Helsingfors for å møte president Vladimir Putin. Foto: Pablo Martinez Monsivais / AP

Et sentralt tema under møtet var USAs krav om at medlemslandene må øke sine forsvarsbudsjetter til to prosent av BNP.

Til tross for at Norge foreløpig ikke har møtt toprosentmålet, legger Frank Bakke-Jensen vekt på at Norge har økt forsvarsbudsjettet med 24 prosent siden 2013. Under lørdagens pressemøte sa Bakke-Jensen at økningen vil fortsette i årene fremover.

– At Norge under det suksessfulle Nato-toppmøtet, igjen forpliktet seg til å nå toprosentmålet, viser hvordan Nato står sterkere enn tidligere, sier Jim Mattis.

Onsdag fikk president Donald Trump mye oppmerksomhet for sin kraftsalve om at Tyskland var Russlands fange.

Etter flere samtaler i løpet av det to dager lange toppmøtet, var stemningen imidlertid god, ifølge flere av topplederne.

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, oppsummerte møtet slik overfor NRK:

– Det er ikke noe nytt at USA presser på for å nå toprosentmålet. Ulike meninger er ikke et uttrykk for svakhet, så lenge man kan komme til en felles konklusjon om veien videre. Det viktigste er at alle de 29 landene har blitt enige om å øke investeringene til Nato.

