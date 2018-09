USA stopper pengestøtte til FN-organisasjon for palestinske flyktninger

I uttalelsen fra utenriksdepartementet signert talsperson Heather Nauert står det at FN-organisasjonen har «uopprettelige feil».

– Regjeringen har gjort en nøye vurdering, og fastslår at USA ikke vil gi flere bidrag til UNWRA, sier Nauert.

UNWRA-SKOLE I GAZA: Flyktninger på en av skolene som FN-organisasjonen driver i Gaza. Bildet er tatt 12. mars 2018. Foto: Adel Hana / AP

Den amerikanske regjeringens beslutning kan få store konsekvenser for palestinske flyktninger. Ifølge organisasjonen selv jobber den med å gi tjenester til mer enn 5 millioner palestinere, og driver 711 skoler for 526.000 elever på Gazastripen, den okkuperte Vestbredden, og i Syria, Jordan og Libanon.

Fakta om UNRWA Ekspandér faktaboks * USA har siden 1949 vært den største bidragsyteren til FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA). * USAs bidrag til UNRWA og prosjekter relatert til organisasjonens virksomhet har vært på rundt 3 milliarder kroner i året. Det har utgjort rundt en firedel av UNRWAs budsjett. * I januar uttalte president Donald Trump at store deler av bistanden ville bli stanset om ikke palestinernes president Mahmoud Abbas satte seg ved forhandlingsbordet med Israel. * Abbas har på sin side sagt at Trumps anerkjennelse av den okkuperte byen Jerusalem som Israels hovedstad gjør at palestinerne ikke lenger har tillit til USA. * President Donald Trumps regjering kuttet tidligere i år bistanden med 2,5 milliarder kroner årlig, og 31. august opplyste det amerikanske utenriksdepartementet at støtten stanses helt. * UNRWA bistår i dag 2,1 millioner palestinske flyktninger i Jordan, 1,3 millioner på Gazastripen, nærmere 800.000 på Vestbredden og 450.000 i Syria. * UNRWA har også registrert over 500.000 palestinske flyktninger i Libanon, men en folketelling i fjor viste at det reelle tallet var drøyt 193.000, blant dem 18.600 nyankomne fra Syria. Kilde: NTB

Stor bidragsyter

USA har frem til nå vært den største bidragsyteren til FN-organisasjonen. I 2017 støttet amerikanerne organisasjonen med 350 millioner dollar, ifølge CNN.

JERUSALEM-KONFLIKT: President Donald Trump har begrunnet kuttet i overføringer med at palestinernes president Mahmoud Abbas nekter å ha noe med ham og hans administrasjon å gjøre, etter at Trump anerkjente Jerusalem som Israels hovedstad Foto: Amr Nabil / AP

I januar sa USAs president Donald Trump at store deler av den amerikanske støtten til organisasjonen ville bli stanset om ikke palestinernes president Mahmoud Abbas satte seg ved forhandlingsbordet med Israel.

Abbas har på sin side sagt at palestinerne ikke har tillit til USA etter at Trump anerkjente Jerusalem som Israels hovedstad.

Den siste uka har flere amerikanske medier meldt om at USA var i ferd med å trekke støtten til organisasjonen for palestinske flyktninger, og fredag ble det bekreftet.

KUSHNER: Jared Kushner er Trumps svigersønn og en av hans fremste rådgivere. Foto: Jim Watson / AFP

Kilder til CNN sier at avgjørelsen ble gjort i et møte mellom Trumps svigersønn Jared Kushner, en seniorrådgiver i Det hvite hus og utenriksminister Mike Pompeo. Og at USAs FN-ambassadør Nikky Haley også skal være involvert i avgjørelsen.

Kushner sa i juni i et intervju med den palestinske avisen Al-Qus at USA vil legge frem en ny fredsplan for Israel og palestinerne, og at det ikke er sikkert at Mahmoud Abbas vil støtte planen.

Tyskland øker støtten

Mens USA kutter støtten, sier Tysklands utenriksminister Heiko Maas at tyskerne vil øke sine økonomiske bidrag til organisasjonen.

ØKER STØTTE: Tysklands utenriksminister Heiko Maas sier at Tyskland vil øke støtten til FN-organisasjonen etter nyheten om at USA trekker støtten. Foto: Heinz-peter Bader / Reuters

– Tapet av organisasjonen kan føre til en ukontrollerbar kjedereaksjon, sier Maas, ifølge AP.

UNWRA ble grunnlagt etter at staten Israel ble opprettet i 1948, og rundt 700.000 palestinere forlot eller ble tvunget til å forlate sine hjem.

Organisasjonen har lenge hatt det vanskelig økonomisk.