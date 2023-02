FN la nylig fram en rapport der det heter at de fleste medlemsland nå er av den oppfatning at det er al-Adel som leder Al Qaida og at han oppholder seg i Iran.

– Vår vurdering er i tråd med FNs – at AL Qaidas nye de facto-leder Saif al-Adel har base i Iran, sier en talsperson for amerikansk UD.

Risikabelt å huse Al Qaidas leder

Etter Al Qaidas angrep på tvillingtårnene den 11. september 2001 gikk USA og deres allierte til angrep på Afghanistan.

al-Adel var med på å trene flere av flykaprerne som tok del i terrorangrepene mot USA 11. september 2001, ifølge organisasjonen US Counter ekstremisme Project Foto: Spencer Platt / Getty Images

Begrunnelsen for USAs angrep var at Taliban-regimet lot daværende Al Qaida-leder Osama bin Laden oppholde seg i landet. Taliban ble betraktet som medansvarlige. Det er med andre ord risikabelt for et regime å huse en slik person.

anti-Al Qaida kriger ser inn i en hule der Al Qaida-krigere oppholdt seg i Tora Bora-fjellene i Afghanistan. Foto tatt 18 desember 2001. Foto: DAVID GUTTENFELDER / AP

Kort tid etter at amerikanske UD i natt pekte på Iran som oppholdssted for personen de mener er den nye Al Qaida-lederen, kom reaksjonen fra Iran.

Landets utenriksminister Hossein Amir-Abdollahian mener påstanden er latterlig:

– Det er skaperne av Al Qaida og IS som har ansvaret for økt terror i verden, skriver han på Twitter i dag, med åpenbar henvisning til USA.

Spesialsoldat i den egyptiske hær

Adel, som skal være 62 år gammel, er tidligere oberstløytnant i de egyptiske sikkerhetsstyrkene og har lenge vært sentral i ledelsen i Al Qaida.

Adel er også ettersøkt av FBI for medvirkning i bombeangrepene mot USAs ambassader i Tanzania og Kenya i 1998.

En vakt ser på ødeleggelsene av den amerikanske ambassaden i Nairobi, Kenya 7 august 1998. 111 mennesker ble drept, og minst 4000 ble såret. Foto: ALEXANDER JOE / AFP

USA har utlovet dusør på opptil 10 millioner dollar for informasjon som kan føre til at han blir pågrepet.

Ikke utpekt

Al Qaida har ikke formelt utpekt noen ny leder fordi Taliban i Afghanistan ikke har villet erkjenne at den tidligere lederen Ayman al-Zawahri ble drept i et amerikansk angrep i Kabul i juli, heter det i FN-rapporten.

For sunniislamistiske Al Qaida er det også tungt å erkjenne at Adel skjuler seg i det i hovedsak sjiamuslimske Iran.

– Hans oppholdssted reiser spørsmål som har å gjøre med al-Qaidas ambisjoner om å ta lederskap over en global bevegelse i møte med utfordringer fra IS, skriver FN i rapporten.

Al Qaida versus IS

– De to jihadistiske organisasjonene IS og Al Qaida har rivalisert siden 2012-2013, forteller Brynjar Lia, professor i midtøstenstudier.

Brynjar Lia er ekspert på militante islamistiske organisasjoner ved UiO. Foto: NRK

– Is var større enn Al Qaida da de etablerte et kalifat i Syria og Irak. Så kollapset dette, og IS er i dag mer gjevnstore med Al Qaida.

– Noen ganger er det trefninger mellom dem, som for eksempel i Vest Afrika. Dette området heter Sahel og strekker seg langs sydsiden av Sahara. De to gruppene har ikke ønske om å slå seg sammen.

Kartet viser Al Qaida og IS sine grupperinger på kloden. Pilene indikerer om de er i vekst, eller fall. Kilde: USA, UDs landinfo.

Venter på Al Qaidas bekreftelse

Lia vil vente til Al Qaida selv offentliggjør hvem som er organisasjonens nye leder.

– Jeg syns det er såpass spesielt at Al Qaida skulle velge en leder som oppholder seg i Iran, sier han. Jeg stiller meg derfor avventende til om det er riktig.

Dersom al-Adel faktisk er den nye lederen for Al Qaida, er han en kneblet leder sier Lia. Iranske myndigheter vil følge med på alt han gjør. Han lever nærmest som i en husarrest mener forskeren.

Al Qaida fortsatt stor, men mer spredd

Uansett hva som stemmer, er Al Qaida i dag langt mindre avhengig av en karismatisk leder enn under oppstarten under Osama bin Laden. Lia viser til at Al Qaida er blitt en mer spredd organisasjon, med aktiviteter i både Afrika, Midtøsten og flere regioner i Asia.

– Disse operer langt mer selvstendig i dag, og utfører terrorangrep på egen hånd. Lia trekker frem al-Shabaab i Somalia som er ett eksempel. Al-Qaidas avdeling i Somalia.

– Hva angår internasjonale terrorangrep, så har Al Qaidas lederskap ofte kommet med uttalelser som antyder at terroren ble utført av Al Qaida, selv om lederskapet ikke har hatt noen operativ rolle i angrepene», sier Lia.

Spørsmålet er om al-Adel vil få lov av iranske myndigheter å påberope terrorangrep rundt omkring i verden, fra sitt hjem i Iran.