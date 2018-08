William McRaven ledet de amerikanske spesialstyrkene da en gruppe fra US Navy Seals drepte den ettersøkte terroristlederen Osama bin Laden i 2011.

– Jeg vil se det som en ære dersom du også fratar meg min sikkerhetsklarering, skriver den nå pensjonerte admiralen i det åpne brevet til Donald Trump.

– På den måten kan også mitt navn bli havne på listen over menn og kvinner som har protestert mot din presidentgjerning, forklarer McRaven.

LEDET CIA UNDER OBAMA: John Brennan var en av lederne som i 2016 advarte om at russerne forsøkte å påvirke det amerikanske presidentvalget. Han har i lang tid vært kritisk til Donald Trump. Foto: SAUL LOEB / AFP

Sterkt kritisk til Trump

Bakgrunnen for brevet, er at den tidligere lederen for CIA, John Brennan, mistet sin sikkerhetsklarering på onsdag.

Brennan har gjentatte ganger sagt at han tror Trump-kampanjen samarbeidet med russerne i forkant av presidentvalget i 2016.

McRaven beskriver Brennan i brevet som «En av de flotteste offentlige tjenestemenn jeg har kjent».

Brennan var spesielt kritisk til Trump etter toppmøtet med den russiske presidenten Vladimir Putin i forrige måned.

Han mente Trump hadde begått forræderi.

– For å skremme

John Brennan har i dag skrevet et innlegg i avisen New York Times.

Han mener Trump forsøker å få kritikere til å holde munn.

– Trump har helt klart blitt mer desperat i sine forsøk på å beskytte seg selv og folkene rundt ham, skriver Brennan.

– Det er derfor han begikk den politisk motiverte handlingen å trekke tilbake min sikkerhetsklarering. Han ønsker å skremme andre mulige kritikere til stillhet.

Tidligere ledere og høytstående militære får normalt sett beholde sikkerhetsklaringen etter at de forlater det offentlige.

På den måten kan de konsulteres dersom behovet oppstår.

Mange er også avhengige av sikkerhetsklareringen i de nye jobbene de får etter at de er ferdig med sin offentlige tjeneste.

FOR Å SIKRE SENSITIV INFORMASJON: Donald Trump antyder at tilbaketrekkingen av sikkerhetsklareringen vår på grunn av russland-etterforskningen. Den formelle grunnen var for å beskytte sensitiv informasjon. Foto: Andrew Harnik / AP

Flere kan komme

Donald Trump sa i et intervju med Wall Street Journal på onsdag at han tror Brennan var delaktig i at spesialetterforsker Robert Mueller fikk sitt oppdrag.

– Mueller bedriver en heksejakt, sa Trump.

Han sa også at han har bedt justisdepartementet se på ni andre personer som enten er knyttet til denne etterforskningen, eller som, med presidentens ord «ikke er bra mennesker».

KAN MISTE SIKKERHETSKLARERINGEN: Dette er noen av personene på listen til Donald Trump. Trump mener de ikke er gode mennesker. Foto: Scanpix

Washington Post beskriver menneskene på listen.

Den inneholder navn som James Clapper, James Comey, Andrew McCabe, Sally Yates og Susan Rice.

Alle har vært kritiske til Donald Trump.

Admiral William H. McRaven gjør det også klart at han er kritisk til Trump, og skriver dette:

– Du har gjort oss flau i våre barns øyne, du har ydmyket oss som land, og det som er det mest alvorlige: Du har splittet nasjonen.