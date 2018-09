Trump får kritikk for 11. september-markering: – Ikke tidspunktet for en «fist pump»

«9/11 er den mest alvorlige dagen i den amerikanske nasjonale kalenderen – vanligvis ikke en morgen for «fist pump» fra en president til hans tilskuere», skriver en Twitter-bruker som en reaksjon på Trumps kroppsspråk.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

I sosiale medier florerer det av lignende innlegg, fra brukere som mener den amerikanske presidenten opptrådte upassende under minnemarkeringen av terrorangrepene som fant sted 11. september 2001.

Minnemarkeringen ble holdt ved et nytt monument som er reist i Pennsylvania, i området der det kaprede flyet «United Flight 93» styrtet med 40 passasjerer om bord.

Fakta om 11. september-angrepene Ekspandér faktaboks * Fire fly ble kapret i USA 11. september 2001. To ble fløyet inn i tvillingtårnene i World Trade Center på Manhattan i New York, ett ble styrt inn i forsvarsdepartements hovedkvarter, Pentagon-bygningen, i Washington D.C. og det fjerde styrtet på et jorde ved Shankesville i Pennsylvania. * Til sammen 19 kaprere deltok i aksjonene, som knyttes til terrornettverket al-Qaida. * De to tvillingtårnene raste sammen. Sju timer senere kollapset også en tredje bygning i World Trade Center-komplekset. * Til sammen 2.976 mennesker døde i angrepene. Av dem døde 2.752 i WTC, 184 i Pentagon og 40 i Pennsylvania. * 12. september erklærte president George W. Bush krig mot terror. (©NTB)

Trump taler i anledning 11. september markering Du trenger javascript for å se video.

Raser på Twitter

At presidenten selv benyttet anledningen til å uttrykke seg på Twitter, var det trolig få som ble overrasket over.

Flere har imidlertid reagert kraftig på innholdet i meldingen, som de mener er et dårlig forsøk på å hedre ofrene og de etterlatte.

I meldingen står det: «17 år siden 11 september!»

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Som et svar på Trumps svært kortfattede melding skriver én Twitter-bruker:

«Mange presidenter ville brukt denne dagen på å hylle de døde, istedenfor å bevise at de klarer å telle».

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

En annen er oppgitt over bruken av utropstegn, som hun mener gir inntrykk av at Trump er opprømt over terrorangrepene.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

«Dette er en trist minnemarkering. Du er ikke menneskelig», skriver hun videre.

Flere medier og brukere i sosiale medier peker også på den store kontrasten mellom Trumps melding, og den tidligere presidenten Barack Obamas innlegg på Twitter i anledning den 17. markeringen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

En rekke kontroversielle utspill

Det er ikke første gang folk reagerer på Trumps utspill om 11. september.

På selve dagen for angrepene ble han intervjuet på direktesendt radio, og fikk spørsmål om angrepet hadde forårsaket noen skader på hans eiendommer i Manhattan.

«40 Wall Street var faktisk den høyeste bygningen i Nedre Manhattan før Verdens handelssenter ble bygget, og nå er den høyest igjen», svarte presidenten på spørsmålet.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Ifølge Huffington Post ble imidlertid påstanden om at bygningen noen gang hadde vært den høyeste, tilbakevist.

I 2013 skrev Trump en Twitter-melding i anledning minnemarkeringen, som fikk folk til å se rødt.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

«Jeg vil gjerne gi mine beste ønsker til alle, til og med taperne og haterne, på denne spesielle dagen, 11. september», het det i meldingen.

Hevdet arabere jublet over angrepene

I november 2015 hevdet Trump at han så tusenvis av mennesker i New Jersey som jublet på direktesendt TV da handelssenteret raste sammen i 2001.

Senere uttalte han i et intervju med ABC News at jubelen kom fra et område der det bor mange arabere.

Påstanden ble senere tilbakevist av daværende Jersey-ordfører, Steven Fulop, og det lokale politiet, ifølge The Independent.

Den amerikanske presidenten Donald Trump og USAs førstedame Melania Trump besøkte i dag det nasjonale minnemuseet for terrorangrepene 11. september. Foto: Kevin Lamarque / Reuters

Les også: Barn på flukt blir politiske gisler

Skyldte på Clinton for terroren

Presidenten har også mottatt kritikk for å ha brukt hendelsene 11. september til å fremme seg selv og rakke ned på andre politikere.

I et intervju med AP om hans første 100 dager som president, skrøt Trump av at opptredenen hans på to TV-programmer hadde generert høyere seertall enn mediedekningen av terrorangrepene.

I en politisk debatt med sine motkandidater Marco Rubio og Jeb Bush i februar 2016, gikk han langt i å beskylde andre høytstående politikere for at angrepene fant sted.

– World Trade Center ble angrepet fordi Bill Clinton ikke drepte Osama bin Laden da han hadde sjansen. Og George Bush - forresten, George Bush hadde også sjansen, og han hørte ikke på rådene han fikk fra CIA.