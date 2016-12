USA-ekspert: – Tvinger Trump til en hardere linje

USA-EKSPERT: Vårin Alme, statsviter og kommentator på nettstedet AmerikanskPolitikk.no.

– Utkastelsen av de russiske diplomatene er et tegn på at Obama-administrasjonen ikke kommer til å sitte passive ut perioden, sier Vårin Alme, statsviter og kommentator på nettstedet AmerikanskPolitikk.no.

USAs president Barack Obama varslet torsdag at landet kaster ut 35 russiske diplomater, som følge av russisk innblanding i det amerikanske presidentvalget i høst.

Ifølge Alme viser dagens sanksjoner at USA ikke aksepterer andres land innblanding i deres interne valgprosess.

Vanskeligere for Trump

Alme sier også at sanksjonene vil gjøre det vanskeligere for Trump å føre en mykere linje mot Russland, når han tar over som president 20. januar 2017.

– Om ikke Obama tvinger Trump til å vise med handling hvor han står i forhold til Russland, så gjør han det iallfall vanskeligere for Trump å vike fra Obamas politikk, sier Alme.

USA-eksperten forteller at selv om republikanerne vil ha flertall i kongressen, så vil Trump likevel ha en utfordring dersom han skal overtale republikanere om å myke opp den tradisjonelt harde politiske linjen mot Russland.

– Trump har to ulemper. Én ting er at han allerede har benektet at Russland var innblandet i valget, noe han trolig har gjort fordi han er redd for at det vil undergrave hans egen seier. Den andre tingen er at man ikke vet hvilke forretningsforbindelser Trump har til Russland, siden han ikke vil offentliggjøre selvangivelsen. Han har også valgt en utenriksministerkandidat som har tette bånd til Putin og Kreml, sier Alme.

Mulig eskalerende konflikt

– At Russland blandet seg inn i det amerikanske valget, og at USA nå kaster ut russiske diplomater, betyr det at konfliktnivået mellom de to landene eskalerer?

– Det kan være. Men det er ukjent farvann vi er i, for vi har ikke sett et så åpent og betydelig cyber-angrep fra en stat mot en annen i denne skalaen tidligere, sier Alme.

Ifølge henne har Obama-administrasjonen slitt med hvordan de skulle svare på angrepet.

– Nå ser vi hvilke konsekvenser som kommer, sier Alme.

Alvorlig reaksjon

UVANLIG: – En uvanlig sterk reaksjon, sier Ingerid M. Opdahl, førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier.

– 35 utvisninger er veldig mange, også i en sånn sammenheng. Det er klart en alvorlig situasjon, sier Ingerid M. Opdahl, Russland-ekspert og førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier.

Hun legger til:

– En vanlig utvisning gjelder to eller tre personer, i enkelte tilfeller noen flere.

Ifølge Opdahl er det normale at land som har fått utvist sine diplomater svarer med å utvise omtrent like mange.

– Det er ennå tidlig å si hvordan Russland vil svare. Det er jo en tidsforskjell inne i bildet, og nå blir russerne bokstavelig talt tatt på senga, sier Opdahl.

Hun mener det vil bli interessant å se hvor sterkt Russland svarer.

– Hvis de velger å utvise langt færre diplomater vil det kunne sees på som en slags innrømmelse av skyld. Men det klassiske er at de svarer med samme mynt, og det er en måte å avvise at de har gjort noe galt i saken, sier Opdahl.