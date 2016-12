USA kaster ut russiske diplomater

Artikkelen oppdateres.

I tillegg til utvisningene ilegges to ledende russiske etterretningsselskaper sanksjoner, skriver New York Times.

Obama varsler at flere represalier vil iverksettes framover. Noen av dem vil ikke bli offentliggjort.

– Disse handlingene følger gjentatte private og offentlige advarsler vi har utstedt til den russiske regjeringen, og er en nødvendig og hensiktsmessig respons på forsøket på å skade USAs interesser, som er i strid med etablerte internasjonale normer, sier Obama i en offisiell uttalelse.

USAs president Barack Obama oppfordrer allierte til å kjempe mot Russlands forsøk på å forstyrre demokratiske styresett.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier ifølge Interfax at sanksjonene virker mot sin hensikt og vil skade forholdet mellom de to landene.

Obamas administrasjon har laget en rapport om Russlands innblanding i det amerikanske presidentvalget. Rapporten blir levert Kongressen i løpet av de nærmeste dagene.

Fra høyeste hold

Barack Obama sier hackingen av Demokratene må ha blitt beordret fra høyeste hold i Russland.

Amerikanske myndigheter kommer til å frigi dokumenter med opplysninger om russiske nettangrep, sier president Barack Obama.

Han utelukker ikke nye sanksjoner etter hackingen mot Demokratene.

Hackerangrep

FBI, CIA og andre etterforskningsorganer har konkludert med at Kreml sto bak hackerangrep mot Det demokratiske partiet og valgkampanjen deres i forkant av valget 8. november.

Etterforskerne mener dette ble gjort for å hjelpe republikanernes kandidat, Donald Trump, med å vinne valget. Talskvinne for det russiske utenriksdepartementet, Maria Zakharova, har i forkant varslet at Washington vil møte hard motstand dersom de innfører økonomiske sanksjoner mot Kreml.

Mener det kommer for sent

Paul Ryan, lederen av Representantenes hus, sier Russland konsekvent har forsøkt å undergrave amerikanske interesser, og at det er på høy tid med sanskjoner.

– Dagens handling kommer på overtid, men det er en hensiktsmessig måte å avslutte åtte år med mislykket Russlands-politikk på. Det er et førsteklasses eksempel på administrasjonens ineffektive utenrikspolitikk, som har gjort USA svakere i verdens øyne, sier Ryan.