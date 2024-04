Det forteller Unicefs talsperson Tess Ingram til NRK.

Hun er selv i Gaza, der hun og kollegene jobber for å gi nødhjelp til sivile.

Tirsdag dro Unicef og FNs palestinske flyktningbyrå (UNRWA) på et felles koordinert oppdrag til det nordlige Gaza.

De skulle levere drivstoff, mat og medisinske forsyninger til blant annet Kamal Adwan-sykehuset.

To av kjøretøyene få timer før hendelsen. Bilene var merket med logoer og spesial-skilt.

– Vi fikk grønt lys tirsdag morgen, og kjørte fra Rafah til Deir al-Balah og videre til sjekkpunktet, sier Ingram.

Skudd mot bilen

Mens de ventet ved sjekkpunktet skal de ha hørt lyden av skudd i nærheten. Ingram sier at skuddene virket å komme fra nord, og at sivile løp i motsatt retning.

Bilen Ingram satt i ble truffet av tre kuler, forteller hun.

– Heldigvis ble ingen av oss skadet. Men det understreker hvor farlig disse oppdragene fortsatt er. Ikke bare for oss, men også for de sivile vi prøver å hjelpe.

En ansatt peker på stedet hvor en av kulene traff Unicef-bilen.

Hun legger til at oppdraget var godkjent av israelske myndigheter i forkant, og at bilene deres var tydelig merket.

– Israel visste at vi var der, likevel ble vi beskutt.

I en uttalelse bekrefter Unicef hendelsen, og sier den har blitt tatt opp med israelske myndigheter – men det er ikke bekreftet hvorvidt det var israelske soldater som sto bak.

NRK har vært i kontakt med en talsperson for det israelske militæret (IDF). De hevder at ingen israelske soldater avfyrte skudd mot Unicef-bilen.

– Etter en operativ undersøkelse ser det ut til at IDF-styrkene som var i området ikke var innenfor rekkevidde av konvoien. Det ble heller ikke funnet at det ble avfyrt skutt mot kjøretøyet.

Krever tryggere forhold

Forrige uke ble syv hjelpearbeidere fra World Central Kitchen (WCK) drept på Gazastripen. Israel har erkjent ansvar for angrepet, men kaller det «en alvorlig feiltakelse».

Bilene i kolonnen som ble angrepet av Israel var merket med hjelpeorganisasjonens logo. Foto: Skjermdump / Telegram/Quds News Network

Drapene førte til at USAs president Joe Biden krevde at Israel innfører umiddelbare grep for å beskytte hjelpearbeidere og forhindre mer humanitær lidelse.

Onsdag uttalte også presidenten at innsatsen for å få inn mer nødhjelp fortsatt ikke er god nok.

I desember ble også en kolonne fra blant annet WHO beskutt på et oppdrag i Gaza. De var i området for å levere nødhjelp til et sykehus og evakuere kritisk syke pasienter.

Israel har gjentatte ganger avvist at de med overlegg rammer sivile eller hjelpearbeidere på Gazastripen.

– Den humanitære innsatsen er en sentral del av IDFs operative aktivitet. IDF arbeider for å forhindre at humanitære team blir skadet, sier IDFs talsperson til NRK.

Ingram er imidlertid tydelig på at Israel må ta grep.

– Vi tar alle sikkerhetsregler vi kan, men koordineringsmekanismene fungerer fortsatt ikke. Det så vi med angrepet på World Central Kitchen.