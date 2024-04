USA og Storbritannia øker presset mot Israel

– Hvis vi ikke ser de endringene fra Israel som vi behøver å se, vil det bli endringer i USAs politikk.

Det sa USAs utenriksminister Antony Blinken på en pressekonferanse torsdag.

USAs utenriksminister Antony Blinken krever endring i Israels krig mot Gaza. Foto: Reuters

Samme kveld snakket USAs president Joe Biden med Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Også han insisterer nå på endring hos Israel.

Biden krever at Israel innfører «umiddelbare og konkrete grep for å beskytte hjelpearbeidere og forhindre mer humanitær lidelse i Gaza», ifølge Det hvite hus.

Biden advarte også om at det vil skje endringer i USAs Gaza-politikk dersom Israel ikke etterfølger kravene.

USA er Israels nærmeste allierte og leverer våpen og ammunisjon for rundt 3,8 milliarder dollar hvert år.

Mandag ble syv hjelpearbeidere drept i et israelsk angrep etter at de har levert nødhjelp til Gaza for World Central Kitchen. Det har gjort at både USA og Storbritannia har skjerpet tonen overfor Israel.

Israel avviser at de med overlegg rammer sivile på Gazastripen.

– Det er klart at noe gikk galt her. Når etterforskningen finner årsaken til det som skjedde, vil vi absolutt justere oss for å sikre at dette ikke skjer igjen, uttalte regjeringens talsperson Raquela Karamson på en pressekonferanse torsdag.

Talsperson for IDF, Daniel Hagari, lover at de skal være åpne om det etterforskningen avdekker, og at de skal handle raskt.

– Tålmodigheten kan ta slutt

Historiker og forfatter Marte Heian-Engdal er usikker på om advarslene vil følges av konkrete endringer i USAs Israel-politikk.

– Dette kan være en måte å varsle at selv Joe Bidens tålmodighet er i ferd med å ta slutt. Men hans støtte til Israel er av den typen som er svært inngrodd, så det vil være et brudd med hele hans politiske karrierer, sier Heian-Engdal til NRK.

Marte Heian-Engdal

Natt til onsdag snakket Storbritannias statsminister Rishi Sunak med Israels Benjamin Netanyahu. Landet har vært svært lojale til Israel, men etter drapene på tre britiske hjelpearbeidere, advarer også Sunak Israel.

– Hvis det ikke kommer noen endringer i hvordan humanitær hjelp får komme inn på Gazastripen, blir vi nødt til å erklære at Israel bryter internasjonal humanitær lov, sa Storbritannias statsminister Rishi Sunak ifølge israelske medier sitert av BBC.

En kvinne holder en plakat med bilde av hjelpearbeider Zomi Frankcom som ble drept i Gaza, under en demonstrasjon i Melbourne, Australia. Foto: AAP / Reuters

USAs tidligere president Donald Trump har tidligere vist støtte til Israel. Nå går også han ut mot Israel, og ber landet bli ferdig med krigføringen i Gaza.

– Bli ferdig med det og la oss gå tilbake til freden, og slutt å drepe folk, sa Trump i et intervju med den konservative radioreporteren Hugh Hewitt torsdag. Det skriver NTB.

Donald Trump sier Israel «taper PR-krigen». Han mener videoene fra Gazastripen er «fryktelige» og «avskyelige». Foto: Paul Sancya / AP

Over 200 drept

Etter mandagens angrep mot World Central Kitchen, har flere hjelpeorganisasjoner kansellert planlagt utdeling av nødhjelp til et sultende palestinsk folk.

Fra før er over 200 hjelperarbeidere drept i Gaza de siste seks månedene. Det gjør Gaza til verdens farligste sted å være hjelpearbeider.

– Hver dag våkner jeg og håper våre folk i Gaza ikke er drept, sa Paul Scott på et digitalt pressemøte med de største internasjonale hjelpeorganisasjonene i ettermiddag.

Alle organisasjonene sier de har oppgitt sine bevegelser til det israelske militæret.

– Det er ikke vårt ansvar å ikke bli skadet. Det er israels ansvar å ikke skade humanitære, sier Bushra Khalidi i Oxfam.

Lege Tanya Haj-Hassan tilbrakte to uker i Gaza nylig og forteller om sjokkerende inntrykk. Hun er ikke i tvil om at Israels krig er en krig mot sivile.

Barnelege Tanya Haj-Hassan undersøker et skadet barn på al-Aqsa sykehuset midt i Gaza 16. mars. Hun sier hun så flere barn som var skutt i hodet av snikskyttere. Foto: AP

– Vi ser det på hvem som blir drept og skadd. Det er barn, det er hele familier, det er eldre. Vanligvis i krig er det unge menn som dør. Men her er de skadde og drepte nesten et perfekt speil av befolkningen, sier canadiske Tanya Haj-Hassan.

Hun forteller om barn som kom til sykehuset, drept av kuler i hodet. Om eldre drept av snikskyttere. Om hele familier som er utradert.

Hun forteller også om lokale helsearbeidere som blir bortført av israelske styrker og holdt på ubestemt tid. En av dem som ble satt fri og kom tilbake til sykehuset fortsatte å jobbe, dag og natt.

– Han forsøkte å gjenopplive et barn, et barn vi ikke klarte å redde. Da jeg så bort på ham, hadde han sovnet med hendene sine rundt det døde barnets hode. Det er så utslitte helsearbeiderne her er, sier Haj-Hassan.

Palestinere i Gaza by nord på Gazastripen bruker en fallskjerm som ble sendt med mat som telt. Det er i nord nøden er aller størst. Foto: - / AFP

NRK har forsøkt å få et tilsvar fra det israelske forsvaret (IDF). De har ikke besvarte denne forespørselen, men har tidligere sagt de gjør alt de kan for å beskytte sivile. De har medgitt at mandagens angrep var en feil.

– Stans våpenleveransene

Karyn Beattie i Redd Barna har vært i Rafah sør i Gaza siden januar

Hun bønnfaller alle land om å stanse våpenleveransene.

Hun beskriver situasjonen i Rafah som forferdelig.

– Det er seks ganger flere mennesker her nå enn til vanlig. Det er mennesker over alt. Du ser små barn uten sko som løper rundt i gatene. Det er søppel over alt. Hus i grus. For barn er denne situasjonen helt forferdelig. De hører bombeangrep hver natt, sier Beattie.

Hun sier det er umulig å hjelpe alle som trenger det.

– Det er ikke mulig å hjelpe uten en våpenhvile. Kan vi stanse våpenleveransene til Israel? 14.000 barn er drept så langt, sier hun.

Flere hundre tusen barn har søkt tilflukt i Rafah. Det er mangel på vann og mat i hele Gaza. Foto: MOHAMMED ABED / AFP

Farlig for alle i Gaza

Det er livsfarlig for alle i Gaza, understreker hjelpeorganisasjonene.

Men å angripe hjelpearbeidere og blokkere nødhjelp strider mot folkeretten.

Isabelle Defourny i franske Leger uten Grenser sier forholdene ikke er til stede for å drive nødhjelpsarbeid i Gaza. Det er rett og slett for farlig. Likevel gjør de så godt de kan, sier hun.

– Vi har hatt alvorlige sikkerhetsutfordringer. Det er farlig både for hjelpearbeidere og dem som mottar hjelpen. Det er farlig på grunn av israelske angrep mot dem som forsøker å organisere utdelingen, som politi og nødhjelpsarbeidere, sier Defourny.

Hun forteller at de fortsatt har internasjonale hjelpearbeidere inne i Gaza, men at de nå holder dem i sør.

– Dette er en kontinuerlig avveining, sier Isabelle Defourny i Leger uten grenser.

Lever på sultgrensen

Ingen av barna i Gaza har gått på skole siden Hamas angrep Israel 7. oktober. Rundt 1200 mennesker ble drept av Hamas, som fortsatt holder over 100 gisler fanget i Gaza. Siden da har Israel bombet Gaza nærmest sønder og sammen. Over 33.000 mennesker er drept i Gaza ifølge helsemyndighetene der. Over 14.000 av dem skal være barn.

En massegrav i Gaza 4. april. Foto: Abaca

Nå øker også sulten på Gazastripen. Minst 20 barn er registrert døde på grunn av sult.

Louise Bichet fra franske Médecins du monde er krystallklar.

– Det finnes ingen militær eller politisk grunn til å sulte barn. Eller noen andre, for den saks skyld.

Det er særlig nord i Gaza situasjonen er katastrofal, sier Paul Scott i Oxfam.

Der lever folk i gjennomsnitt på 245 kalorier per dag, ifølge en ny rapport fra organisasjonen.

– Husk at dette er gjennomsnitt. Det betyr at veldig mange har mindre enn det, sier Scott.

En normalvektig voksen person bør ha rundt 1800 til 2500 kalorier hver dag.