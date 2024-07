De siste par dagene har representanter fra 14 palestinske grupper vært samlet i Kinas hovedstad Beijing. Både Fatah, som styrer på Vestbredden, og Hamas, som styrer på Gazastripen, var til stede.

Tirsdag signerte de en ny avtale: «Beijing-erklæringen». En ny palestinsk «forsonings­regjering» skal etableres, kunngjorde Kinas utenriksminister Wang Yi.

– Avtalen er nok et positivt skritt mot å oppnå et forent Palestina, sa Hamas-toppen Hussam Badran i en uttalelse gjengitt av Reuters.

Han understreket at Gaza-krigen gjør tidspunktet ekstra viktig.

Representanter fra totalt 14 palestinske organisasjoner deltok på forhandlingene i Beijing. De endte med undertegning av «Beijing-erklæringen» på tirsdag. Foto: PEDRO PARDO / Reuters

Splittet politisk og geografisk

Palestinerne er splittet. Geografisk ved at Israel ligger midt mellom den lille Gazastripen og det større området som kalles Vestbredden.

Men også politisk. For rundt 20 år siden brøt det ut en konflikt mellom styringspartiet Fatah og den fundamentalistiske islamske organisasjonen Hamas, som har stått bak en rekke terrorangrep. I 2006 har styrt på Gazastripen siden den gang. Dette resulterte i at Israel, sammen med Egypt, innførte en blokade av området.

Fatah fortsatte å styre på Vestbredden.

Historiker Erik Skare forsker på tema knyttet til Palestina og Midtøsten ved Universitetet i Oslo. Han mener den såkalte Beijing-erklæringen kan være et steg i riktig retning.

– Det har vært flere forsøk på palestinsk forsoning, men ingen har ført helt frem.

Midtøsten-forskeren mener en samlet palestinsk myndighet er avgjørende for å få til et palestinsk demokratisk nyvalg.

Men det er en stor snublestein på utsiden av avtalen, presiserer Skare.

Postdoktor Erik Skare tror en faktisk forsoning mellom palestinske grupper er nærmere nå enn noensinne. Foto: UiO

Nemlig at Israel helt siden 2006 har gjort det helt klart at de ikke ønsker å forhandle med en palestinsk samlingsregjering som inkluderer Hamas.

Israels utenriksminister, Israel Katz, reagerer på at Fatah vil samarbeide med Hamas, og mener at et samlet styre aldri kommer til å bli realisert.

– I virkeligheten kommer ikke dette til å skje, fordi Hamas' styre vil bli knust, og Abbas vil måtte se på Gaza fra avstand, sier Katz mandag.

Han legger til at Mahmoud Abbas, som er presidenten for de palestinske selvstyremyndighetene, med dette viser «sitt sanne ansikt» ved å samarbeide med Hamas.

Langvarig engasjement

Kina har den siste tiden spilt en stadig viktigere rolle internasjonalt.

I fjor meglet de frem en banebrytende avtale mellom erkerivalene Iran og Saudi-Arabia. De to landene gjenopprettet diplomatiske bånd og inngikk en sikkerhetsavtale.

Kina har også forsøkt å megle frem en «politisk løsning» på Russlands krig i Ukraina.

Mange mener at Kina ønsker å utfordre USA på verdensscenen ved å ta en mer aktiv rolle som megler og problemløser. Rollen de har spilt i å fremforhandle den ferske «forsoningsregjerings»-avtalen passer for så vidt inn i dette puslespillet, forteller Kina-ekspert Hans Jørgen Gåsmyr ved Nupi. Men andre faktorer er kanskje minst like viktige.

– Kina har et langt og historisk engasjement for Palestina sin sak, sier Gåsemyr til NRK.

– De har en legitimitet i forhold til å være en langvarig forkjemper for et fritt, selvstendig og suverent Palestina. Koblet med at de har en tradisjon for å opprettholde kontakt med flere sider, særlig de to som har kommet sammen, sier han med henvisning til Fatah og Hamas.

– Lite å tape

Det hjelper at Palestina og Midtøsten, i motsetning til andre konflikter, ligger langt unna Kina. Det gjør situasjonen mindre kompleks og betent for Kina enn ved konflikter knyttet til land som Russland, India og Japan.

Ved å delta i forhandlinger har Kina knyttet bånd til regionen og arabiske ledere.

Men Kina gjør ikke dette av ren altruisme, vedgår Gåsemyr. Kina har både økonomiske og politiske interesser i den regionen.

– Det treffer mange kinesiske interesser når det gjelder handel, investeringer og tilgang til energi, men også som en voksende, global og diplomatisk stormakt.

– Kina har mye å tjene og lite å tape.

