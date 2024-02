Ungarn avgjør Sveriges Nato-skjebne

Oppsummering: Ekspander/minimer faktaboks Ungarn stemmer mandag om Sverige skal bli medlem av Nato.

Sveriges forsvarssjef, Michael Bydén, uttaler at de er klare og godt forberedt på medlemskap.

Alle 31 Nato-land må være enige før et nytt medlem kan tas opp i organisasjonen.

Ungarn har tidligere vært en sterk kritiker til Sveriges medlemskap, men statsminister Orban har uttalt at han støtter det svenske medlemskapet.

Sverige søkte om Nato-medlemskap i mai 2022, etter at Russland gikk til fullskala krig i Ukraina.

– Vi er klare og godt forberedt, sier Sveriges forsvarssjef Michael Bydén til NRK.

I dag har Ungarns statsminister, Viktor Orban, varslet at landets nasjonalforsamling kommer til å godkjenne Sveriges Nato-søknad.

– Vi har ventet lenge på dette, sier Bydén. Som sier det forskjell på å være et partnerland og fullt alliert. Blant annet blir det bedre tilgang til informasjon og kommunikasjon, sier han.

De nordiske forsvarssjefene går sammen i Vasaloppet mandag. Norges Eirik Kristoffersen, Finlands Timo Kivinen og Sveriges Michael Bydén. Foto: Joakim Reigstad / NRK

Sammen med sin finske og norske kollega skal han gå Vasaloppet i dag. Målet med skirennet er å gå nettopp sammen, ifølge den norske forsvarssjefen. Sammen skal de også snart være i Nato.

– Det vil jo være bedre for sikkerheten for Norden, men også for Norge, sier Eirik Kristoffersen.

Den finske forsvarssjefen på sin side, sier at det betyr mye at Sverige blir medlem. Finland har vært medlem i ett år, og det er har åpnet dører, sier Timo Kivinen.

Alle må si ja

Alle de 31 Nato-landene må være enige før det kan tas opp et nytt medlem i organisasjonen.

Det har snart gått to år siden Sverige annonserte at de søkte medlemskap. Ungarn har vært en av de sterkeste kritikerne til svensk medlemskap i forsvarsalliansen. Regjeringspartiet Fidesz har blant annet beskyldt Sverige for å lyve om tilstanden i det ungarske demokratiet.

Men Viktor Orban sa i slutten av januar at han støtter det svenske medlemskapet.

– Det er gode nyheter at vår tvist med Sverige snart er avsluttet, sa Orban da datoen for avstemminga ble satt.

Også opposisjonen i Ungarn tror på ja fra Sverige. Agnes Vaidai i Demokratisk Koalisjon sier til Sveriges Radio hun ikke kan se noe annet scenario enn at svensk Nato-søknad får grønt lys mandag ettermiddag.

Flere land mener et svensk medlemskap er viktig for alliansen. Blant andre USA som understreket dette da amerikanske senatorer besøkte Ungarn i midten av februar.

Forsvarsavtale mellom Sverige og Ungarn

Det har vært flere samtaler mellom de to landene den siste tiden. Og på fredag signerte de en militæravtale. Da møttes de to landenes statsministere i Budapest.

På en felles pressekonferanse ble det kjent at Ungarn kjøper ytterligere fire Jas 39 Gripen-fly fra Sverige.

Sverige og Ungarn ble fredag enige om en militæravtale. Foto: Reuters

De to landene forlenger også en avtale om støtte for flyene i ti år til.

Etter at Russland gikk til fullskala krig i Ukraina i februar 2022 endret sikkerhetspolitikken seg i Europa, og det ble aktuelt for Sverige og Finland å bli Nato-medlemmer.

Og 18. mai 2022 søkte Sverige om Nato-medlemskap. 200 år med alliansefrihet var med det over.

Tyrkia sa til slutt ja

Det var to land som ikke ville ta opp Sverige som Nato-land da de søkte. Det var Tyrkia og Ungarn. Tyrkia var lenge kritiske blant annet fordi de fordi de mente at Sverige huset «PKK-terrorister», og fordi det har vært flere koranbrenninger i Sverige.

I januar godkjente den tyrkiske nasjonalforsamlingen Sveriges Nato-søknad.

Må sendes fysisk til USA

Hvis parlamentet stemmer ja, som de sannsynligvis gjør, blir referatet av vedtaket sendt til Ungarns midlertidige president László Kövér. Så må protokollen sendes med fly til Washington til det amerikanske utenriksdepartementet.

For Finlands vedkommende tok dette tre dager, skriver SVT.