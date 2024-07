Ungarns statsminister Viktor Orban oppfattes allerede som EU og Natos bråkebøtte. Nå reiser europeiske ledere bust over hans soloutspill for fred i Ukraina, med stopp hos både Russlands president Vladimir Putin og Kinas president Xi Jinping.

Torsdag dro Orban rett fra Natos toppmøte til samtaler med USAs presidentkandidat Donald Trump.

– Som det neste stoppet på hans fredsoppdrag, sa Orbans talsperson.

Trump har tidligere uttrykt sin begeistring for den ungarske statsministeren.

– Vi diskuterte måter å skape fred på. Dagens gode nyheter: Han kommer til å løse det, skriver Orban på X.

– Takk Viktor. Det må bli FRED, og det raskt, svarte Trump på sin egen sosiale medieplattform, skriver DW.

Ungarns statsminister Viktor Orban oppleves ofte som både EU og Natos urokråke. Denne uken var han på Natos toppmøte i Washington. Foto: KENT NISHIMURA / AFP

Fordømmer reisen

Orbans «fredsreise» kommer like etter at Ungarn har overtatt det ambulerende formannskapet i EU, og skal ha det i et halvt år.

Europeiske ledere river seg i håret i frustrasjon over Orbans soloutspill, og i går ble det fordømt av 25 EU-land.

– Det tok ni dager for det ungarske formannskapet å miste det lille grannet av tillit de hadde igjen, sa en EU-diplomat, ifølge The Guardian.

Tysklands visekansler Robert Habeck er tydelig på at Orban ikke har vært på oppdrag for EU.

Ungarns politikk representerer ofte ikke kjernen av EUs tankegang, sa Habeck til reportere i Stuttgart, ifølge Reuters.

Ungarns statsminister Viktor Orban kunngjorde besøket til Russland i siste liten for å unngå at «de store gutta» skulle finne ut av det. Foto: VIVIEN CHER BENKO / AFP

I siste liten

Orbans ferd, først til Kyiv, og deretter til Moskva og Beijing, ble kjent i siste liten.

– Det ungarske formannskapet risikerer å bli det første i EUs historie der Putin får vite om store avgjørelser, før Europarådet, skriver den polske EU-politikeren Marcin Kierwinski på X.

Etter besøket i Russland fortalte Orban en sveitsisk journalist at møtet med Putin var planlagt i hemmelighet, for å unngå at «de store gutta» skulle finne ut av det.

Trolig sikter han til USA, men også flere tungvektere i EU ville nok ha prøvd å stanse ham, om de visste om planene.

– Han utnytter formannskapet i EU til å skape forvirring, skriver Estlands statsminister Kaja Kallas på X.

Orban er likevel tydelig på sitt ståsted:

Han mener at fred i Ukraina avhenger av dialog med alle parter som har mulighet til å påvirke situasjonen, også Russland.

Russlands president Vladimir Putin skal ha ønsket at Viktor Orban kom på besøk som bærer av formannskapet i EU. Foto: Evgenia Novozhenina / Reuters

– En nøkkelmakt

Den ungarske statsministeren har ingen tro på at isolasjon og diplomatisk blokkering av Russland kan føre til fred.

Derfor støtter han heller ikke Joe Bidens kandidatur til en ny periode som president, men har tro på at Trump kan ordne opp, og:

– Kina er nøkkelmakten når det gjelder å skape grunnlaget for fred i Russland-Ukraina krigen, skriver Orban på X.

Orban hevder at det var derfor han dro for å treffe president Xi, kun to måneder etter at Kinas president besøkte Ungarn.

Ungarns statsminister sees ofte som den mest Kina-vennlige politikeren i Europa.

Onsdag ble Nato-ledere enige om en erklæring om at Kina legger til rette for at Russland kan fortsette krigen mot Ukraina. Ungarn gikk tilsynelatende motvillig med på erklæringen.

– Vi støtter ikke at Nato skal bli en anti-Kina blokk, sier landets utenriksminister, Peter Szijjarto, ifølge Reuters.

Nyheter om møtet mellom Orban og Xi i Beijing vises på storskjerm i Kina. Foto: PEDRO PARDO / AFP

På egen hånd

Orban går ofte sine egne veger og har skapt mye blest innad i EU.

Han blokkerer og får utsatt viktige avgjørelser.

Orban har ikke ønsket å bidra med våpen til Ukraina, og setter kjepper i hjulene for pengeoverføringer dit fra EU.

Han ønsker ikke at Ukraina får medlemskap i EU.

Mens Putin er blitt en persona non grata i Europa, er Orban fremdeles på talefot med ham.

Ungarns statsminister er den andre europeiske lederen som har reist til Moskva for å møte Putin etter at krigen i Ukraina begynte i 2022.

Og mens den europeiske skepsisen til Beijing har økt, skryter Orban av Kina som en stabiliserende kraft midt oppi all den globale turbulensen.

– Kina er en av søylene i den nye verdensordenen, sa Orban på en pressekonferanse i Budapest i mai.

Kinas viseutenriksminister Hua Chunying (i hvitt) tok imot Ungarns statsminister i Beijing. Foto: HANDOUT / AFP

Fredsforhandleren Orban

Ukrainas president har ingen tillit til den ungarske statsministeren som fredsforhandler.

En slik oppgave kan kun utføres av verdensmakter, som Kina, USA eller EU, mener Zelenskyj, ifølge Reuters.

Det er for så vidt også Orbans budskap.

– Ukraina avhenger av flere enn de stridende partene, nemlig «de tre verdensmaktene USA, EU og Kina», skriver Orban på Facebook.

Orbans prosjekt er tilsynelatende å fremme fredsplanen på ni steg som Kina og Brasil foreslo i mai, og der dialog står sentralt.

– Det internasjonale samfunnet bør skape grunnlag for at dialog og forhandlinger mellom partene tas opp igjen, og hjelpe til, sa Xi til Orban.

Meldingen er prydet med et bilde av at han håndhilser på Xi.

Handelen mellom Kina og Ungarn har økt med over 70 prosent på ti år, og Xi mener at veien fremover er gullbelagt. Foto: CHINA DAILY / Reuters

Oppfattes som brobygger

Selv om Orban skal ha bekreftet at han ikke hadde mandat fra EU til sin «fredsreise», brukte han både formannskapets logo og hashtag underveis.

Putin skal både ha ønsket og ha tatt i mot Orban som en representant for unionen.

Og det kommer tydelig frem i den kinesiske avisen Global Times, at Orban også i Kina oppfattes som en brobygger med viktig posisjon i EU:

– Ettersom Ungarn nå har det ambulerende formannskapet i EU, vil besøket også hjelpe Kina og EU å løse misforståelser og ulikheter gjennom nær kommunikasjon og dialog, og skape en atmosfære av gjensidig tillit mellom de to partene.

