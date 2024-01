Orban: – Støttar svensk Nato-medlemskap

Orban hadde onsdag ein telefonsamtale med Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg.

– I samtalen stadfesta eg at den ungarske regjeringa støttar svensk Nato-medlemskap, seier Orban.

Han legg til at han vil be den ungarske nasjonalforsamlinga røyste over og godkjenne medlemskapen snarast råd.

Seinast i september 2023 uttalte Orban at det var «inga hast» med godkjenning av søknaden. Dette grunngav han med at det ikkje var noko som truga Sverige sin tryggleik.

– Kan vere snakk om veker

Stoltenberg seier i ei fråsegn på X/Twitter at han ynskjer Ungarn si støtte for svensk Nato-medlemskap velkomen.

– Eg ser fram til godkjenninga så raskt parlamentet i Ungarn er i sesjon, skriv Stoltenberg.

Hausten 2022 møttest dei nordiske og baltiske forsvarsministrane på den svenske øya Gotland. Sverige er no einaste landet som ikkje er medlem av Nato. Foto: Fredrik Sandberg / AP

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) seier til NRK Dagens at meldinga er gledeleg.

– Det stadfestar jo utsegna om at dei ikkje vil vere siste land ut. I tilfelle er vi svært nært eit svensk Nato-medlemskap. Det er utruleg gledeleg og det har stor betydning for tryggleiken i Noreg, seier Gram.

Sjefforskar Bjørn Olav Knutsen ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) sa til NRK på tysdag at det kan vere snakk om berre nokre veker før Sverige offisielt blir innlemma som Nato-medlem.

Tyrkisk ja

Tysdag kveld stemte og godkjende den tyrkiske nasjonalforsamlinga Sverige sin Nato-søknad.

Endå gjenstår Tyrkia sin president Recep Tayyip Erdoğan sitt pennestrøk i ratifiseringa av forsvarsalliansen sitt 32. medlemsland.

Berre tre månader etter Russland gjekk til krig mot Ukraina søkte både Sverige og Finland formelt om Nato-medlemskap.

4. april 2023 blei Finland offisielt medlem, som utgjorde den raskaste innmeldingsprosessen i alliansen si historie.