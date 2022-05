Nå er det klart: Sverige søker om Nato-medlemskap

– Sverige vil være i en sårbar posisjon mens søknaden vår behandles, sier Andersson under en pressekonferanse mandag, hvor hun annonserte at landet søker om Nato-medlemskap.

Statsminister Jonas Gahr Støre lover å bistå Sverige og Finland om de skulle bli angrepet.

– Dette er en historisk dag for Sverige og Finland, men også for Norden og Norge. Fra norsk side ønsker vi Sverige og Finland sine søknader om medlemskap i Nato velkommen, sier Gahr Støre under en pressekonferanse mandag ettermiddag.

Statsminister Jonas Gahr Støre møter pressen etter Sveriges Nato-avgjørelse. Foto: Vegard Tjørhom / NRK

– I dag er det noe som forenes når de to landene vil inn i et sikkerhetsfellesskap der også Norge deltar. Vi blir et sikkerhetsfellesskap i Norden. Det er et tidsskille for det nordiske samarbeidet, sier Støre.

Den danske statsministeren sier at landet umiddelbart starter forberedelsene for å effektivisere disse sikkerhetsforsikringene, ifølge Reuters.

– Finland og Sveriges sikkerhet er viktig for vår sikkerhet. Sammen med Danmark og Island, er Norge klare til å bistå med alle nødvendige midler hvis våre nordiske naboer blir utsatt for et angrep før de formelt blir Nato-medlemmer, sier statsminister Jonas Gahr Støre i en pressemelding.

– Denne forsikringen er et tydelig signal fra oss. Vi vil gjøre det vi kan for å sikre en rask prosess, slik at Norge kan ratifisere Sverige og Finland som Nato-medlemmer svært raskt, sier Støre.

Frankrikes president Emmanuel Macron støtter Sveriges beslutning om å slutte seg til NATO, sa det franske presidentkontoret i Elysee mandag. Det melder Reuters.

I dag bekreftet Sverige sin Nato-søknad. Statsminister Magdalena Andersson sier Sveriges interesser best forsvares hvis de er medlem av Nato Du trenger javascript for å se video. I dag bekreftet Sverige sin Nato-søknad. Statsminister Magdalena Andersson sier Sveriges interesser best forsvares hvis de er medlem av Nato

Bredt flertall

Det var mandag ettermiddag den svenske regjeringen holdt pressekonferanse, hvor de annonserte at de søker om Nato-medlemskap.

– Det er klart at det er et bredt flertall i Sveriges Riksdag for at Sverige skal gå inn i NATO, sier statsminister Magdalena Andersson (S).

Dette kartet viser hvilke land som per i dag er en del av Nato. Nato-landene er i blått.

Hun mener et svensk Nato-medlemskap vil heve terskelen for et militært angrep i deres nærområde.

– Det beste for Sveriges sikkerhet og det svenske folkets sikkerhet er at vi blir med i Nato, og at vi gjør det sammen med Finland, sier Andersson.

– Vi skal ta med oss det beste av vårt lands historie. Fremfor alt vil vi ta med oss innsikten om at vi blir sterkere når vi jobber sammen, la hun til.

– Historisk beslutning

Hun sa at det er tydelig at Sverige ikke står alene.

– Sverige har fått tydelige sikkerhetsforsikringer av flere viktige partnerland, som USA, Storbritannia, Tyskland, Frankrike og våre nordiske naboland, sier Andersson.

– Vi skal gå gjennom dette sammen med vårt naboland Finland.

Ulf Kristersson (M) påpeker at Nato-søknaden skjer i en veldig spesiell tid.

– Det her er en historisk beslutning, sier han.

– Sverige vil være sikrere i Nato enn utenfor, men vi lever i en farlig tid. Russland vil ikke like at Finland og Sverige blir med i Nato. Akkurat som at de ikke liker at vi står på Ukraina sin side, eller at vi gir våpen til den ukrainske hæren, eller at vi utviser russiske spioner, sier Kristersson.

Huitfeldt: – Gir helt nye muligheter

At både Sverige og Finland nå vil søke Nato-medlemskap gir Norden helt nye muligheter i forsvars- og sikkerhetspolitikken, sier Anniken Huitfeldt til NTB.

Utenriksministeren mener at Finland og Sverige nå ønsker å bli med i Nato dessuten viser hvordan Russlands angrep på Ukraina har skapt store og varige endringer i sikkerhetspolitikken.

– Kreml ønsket å holde Nato borte fra Russlands grenser, men har oppnådd det motsatte. Det er viktig å understreke at finsk og svensk medlemskap ikke truer noen. Nå skal vi sikre en rask opptaksprosess og være tydelige i vår solidaritet med Sverige og Finland i overgangsfasen, sier Huitfeldt (Ap) i en uttalelse til NTB.

– Dette gir Norden helt nye muligheter i forsvars- og sikkerhetspolitikken, sier hun.

Sa ja til søknad

Riksdagen debatterte temaet mandag morgen.

– Om Sverige blir det eneste EU-landet i Østersjø-regionen som ikke er medlem av Nato, da skulle vi havne i en veldig usikker posisjon. (...) Det beste for vårt lands sikkerhet er at vi søker om medlemskap i Nato, og at vi gjør det nå, sammen med Finland, sa Magdalena Andersson da hun åpnet debatten.

Regjeringspartiet Socialdemokraterna sa søndag ja til å søke om medlemskap i Nato.

Under debatten kom beskjeden også fra Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna, Centern og Liberalerna: Sverige bør inn i Nato.

Kun Vänsterpartiet og Miljøpartiet sier nei.

– Det hjelper ikke Ukraina, sa Vensterpartiets Nooshi Dadgostar, og advarte mot beslutningen om å forlate 200 år med alliansefrihet.