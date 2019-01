Underhuset med soleklart nei til Mays brexit-avtale

Resultatet etter avstemningen var 202 stemmer for, og 432 stemmer mot avtalen om Storbritannias skilsmisse fra EU, som er forhandlet frem mellom Theresa Mays regjering og EU.

Brexit: Knusende nederlag for Theresa May

– Underhuset har talt og regjeringen vil lytte. Det er klart at underhuset ikke støtter denne avtalen, men kveldens avstemningen sier oss ingenting om hva det faktisk støtter, sa statsminister Theresa May umiddelbart etter at resultatet var klart.

Theresa May uttrykket misnøye over resultatet etter avstemningen over brexit-avtalen i underhuset. Foto: Ho / AFP

Hun kritiserte parlamentet for å ikke være tydelige nok på hvorvidt de vil respektere beslutningen til det britiske folk som ble tatt under folkeavstemningen over brexit i 2016.

Kort tid etter annonserte leder Jeremy Corbyn for det britiske arbeiderpartiet Labour, at han vil fremme mistillitsforslag mot Theresa May.

– Jeg legger herved fram et mistillitsforslag mot denne regjeringen, og jeg ser fram til å debattere dette i morgen så denne forsamlingen kan felle sin dom over inkompetansen til denne regjeringen.

Leder Jeremy Corbin for det britiske arbeiderpartiet Labour. Foto: Reuters Tv / Reuters

– Tiden er nesten ute

President Jean-Claude Juncker i Europakommisjonen advarer om at resultatet etter kveldens avstemning kan lede til et utfall der Storbritannia går ut av EU uten en avtale.

– Jeg oppfordrer Storbritannia til å få en oppklaring i hvilke intensjoner de har, så fort som mulig. Tiden er nesten ute.



«Hvis en avtale er umulig og ingen vil ha noen avtale, hvem vil endelig ha motet til å se hva det eneste positive utfallet vil være?», spør president Donald Tusk for Det europeiske råd i en Twitter-melding.

Med meldingen hinter Tusk til at den beste løsningen vil være den han selv er tilhenger av, nemlig at Storbritannia ikke går ut av EU i det hele tatt.

Frykter politisk mistillit

May åpnet tirsdag kveld avstemningen i underhuset med å insistere på at de folkevalgte har et ansvar for å følge opp det flertallet av britene stemte for i 2016.

– Vi har en plikt til å ikke følge vår egeninteresse, men interessene til folket vi er valgt til å representere. I kveld kan vi velge sikkerhet over usikkerhet. Vi kan velge å etterleve løftet vårt til det britiske folk, i stedet for å bryte det og skape politisk mistillit som vil vare i generasjoner.

Hun la også til at det ikke finnes alternative avtaler til den som nå ligger på bordet, og at en eventuell ny folkeavstemning vil skape ytterligere splittelse i Storbritannia.

Endringsforslag nedstemt

Noe overraskende ble tre av fire forslag til tilleggsvedtak trukket før de skulle stemmes over.

Forslagene åpnet blant annet for å avvise det nåværende forslaget til Brexit-avtale og kreve videre forhandlinger.

Det siste forslaget, som ville la Storbritannia ensidig avslutte reserverløsningen for irskegrensen, falt med knusende flertall (600 mot 24 stemmer).

Tusenvis av demonstranter er samlet utenfor parlamentsbygningen i London tirsdag kveld. Foto: Henry Nicholls / Reuters

Steile fronter i underhuset

Parlamentsmedlem Andrew Selous fra Mays konservative parti tok i bruk det samme argumentet som statsministeren, da han under debatten tirsdag minnet underhuset på at 403 valgdistrikt stemte for Brexit i 2016.

– Jeg synes ikke det blir riktig å avholde en ny avstemning når vi ikke har levert det de stemte for i førsteomgang, sa han ifølge BBC.

Konservative Ranil Jayawardena går mot sin partikollega og kaller utmeldingsavtalen som ligger på bordet for «en dårlig avtale».

– Å si at denne avtalen respekterer resultatet i folkeavstemningen, vil være uærlig overfor velgerne.

Det er ventet at kveldens avstemning i underhuset vil gi et sviende nederlag til Theresa May, skriver flere britiske medier. Foto: Ho / AFP

Spådde nederlag for May

Resultatet kom etter en åtte dagers lang debatt mellom Storbritannias folkevalgte.

Britiske medier har i forkant av avstemningen vært klare i sine spådommer over kveldens utfall. Alle opposisjonspartiene, det nordirske unionistpartiet DUP som støtter Mays regjering, og en del konservative parlamentsmedlemmer var ventet å stemme nei.

En opptelling gjort av britiske The Telegraph viste at 431 parlamentsmedlemmer ville stemme ned avtalen. Kun 208 var ventet å stemme for.

Frykter økonomisk krise

Det har vært knyttet stor spenning til hva som vil skje dersom avtalen ble nedstemt i underhuset.

Et av alternativene er at Storbritannia går ut av EU den 29. mars uten en avtale som regulerer det framtidige samarbeidet mellom de to partene.

Den britiske sentralbanken advarte senest i november om at et slikt utfall vil kunne forårsake en økonomisk krise lik den som rammet Storbritannia under finanskrisen i 2008.

Blant annet frykter de raskt stigende arbeidsledighet, et boligprisfall på 30 prosent og et pund-ras på nær fem prosent, ifølge The Guardian.