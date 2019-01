Brexit-avsteming i kveld: – Kan bli komplett kaos

Alt tyder på at den britiske statsministeren går på et sviende nederlag når parlamentet i dag skal stemme over Brexit-planen som er fremforhandlet med EU gjennom to år.

Direktør Knut Sunde i Norsk Industri frykter at det i verste fall vil føre til store utfordringer for norske bedrifter i tiden etter mars måned.

– Mye styder på at statsministeren har et kjempeproblem. Hva som kommer etterpå vet vi egentlig ikke. Det kan bli komplett kaos i England og mellom England og alle samarbeidspartnere, eller at det ramler på plass på en eller annen måte i løpet av noen måneder, sier Sunde.

– Det blir for mye spill, og jeg tror ikke at alvoret har gått opp for britene ennå. Det blir spennende i tiden fremover, sier Knut Sunde, som er direktør i Norsk Industri. Foto: Katarina Theis-Haugan / NRK

Blant temaene som skaper stor usikkerhet er følgende:

Hva skjer med tollsatser og andre handelshindre?

Hva med dokumentasjon og testing og annet som i dag er avklart gjennom de reglene som gjelder for handel mellom landene?

I verste fall risikerer man at det som har gått friksjonsfritt mellom landene stopper helt opp, frykter Norsk Industri.

– Vi er så vant til at alt går på skinner, men hvis Storbritannia krasjer ut av EU uten alle avtaler på plass, blir det bare plunder og heft for britene når det gjelder import og eksport, men det betyr også for oss nordmenn, sier Sunde.

Brexit-avtalen som det i dag skal stemmes over er gjennomarbeidet pakke som det har vært jobbet med i lang tid. Det er svært alvorlig dersom den stemmes ned, mener Sunde.

NHO har laget en egen sjekkliste for bedrifter, som er en veileder til egne medlemmer i et verstefalls-tilfelle.

Også regjeringen laget før jul saken «Hva betyr Brexit for deg». Der fremkommer det at en Brexit uten avtale vil få betydelige konsekvenser for Norge.

Eksporterte for 215 milliarder til Storbritannia i fjor

Dagsferske tall fra SSB viser at en femtedel av Norges vareeksport gikk til Storbritannia i fjor.

– Storbritannia er Norges viktigste handelspartner når det gjelder eksport av varer. Det ble eksportert varer for over 215 milliarder kroner i fjor, og det utgjør 21,5 prosent av Norges samlede vareeksport, sier Espen Kristiansen, som er seksjonssjef for utenrikshandel og statistikk i SSB.

Fire femdeler av eksporten ble utgjort av olje og gass.

Kommunikasjonsdirektør Bård Glad Pedersen i Equinor er enig i at mye er usikkert, men venter at eksporten av norsk gass til Storbritannia vil kunne fortsette som i dag.

– Britiske myndigheter har understreket at norsk gass fortsatt vil være en viktig del av energiforsyningen, sier Glad Pedersen.

Men det er et spørsmål om hva som skjer med eventuelle nye tollbarrierer inn til Storbritannia. Det kan også ramme norsk eksport av gass, har Karen Sund i Sund Energy uttalt til Aftenbladet.

Av andre store varegrupper ble det solgt fisk for i underkant av fem milliarder kroner og metaller for i underkant av seks milliarder til Storbritannia i fjor.

Venter stor usikkerhet i markedene

Handelsbanken skriver i sin morgenrapport at den umiddelbare fremtiden både for den britiske regjeringen og Brexit er svært usikker.

Meglerhuset mener det er grunn til å vente store svingninger i kursen på britiske pund samt i britiske aksjer og renter i ukene som kommer.

Også Nordea Markets og DNB Markets skriver i sine rapporter at de venter stor usikkerhet rundt Brexit i tiden som kommer.