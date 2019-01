Kan brexit bli avlyst?

Storbritannia står overfor sin viktigste politiske avgjørelse siden andre verdenskrig og stemningen er febrilsk i Underhuset.

Men brexitavtalen omtales allerede som «død». For noen ligger den for tett opptil et EU medlemskap, for andre er den et for hardt brudd med EU. Dermed kan «alt» skje.

Hva er det de skal stemme over? Ekspandér faktaboks Det er den såkalte skilsmisseavtalen som nå skal opp til behandling. Den går ut på følgende: Storbritannia og EU er enige om en overgangsperiode på to år.

Britene skal betale et beløp tilsvarende 420 milliarder norske kroner til EU.

Det må være en garantiordning for at det ikke skal bli noen "hard" grense på den irske øya. Før man kommer så langt som til å stemme over brexitavtalen, så skal det stemmes over en rekke forslag som er designet til å hindre at britene går ut av EU uten noen avtale, og som tvinger regjeringen til å komme med alternativer.

Hva skjer dersom britene sier nei?

1. Økonomisk krise

Dersom politikerne i Westminster stemmer nei til brexitavtalen, vil Storbritannia i prinsippet forlate EU uten noen avtale. Sentralbanken sier det vil føre til den verste nedturen i økonomien siden depresjonen på 30-tallet.

Fall i økonomien på 8 prosent

Fall i pundet

30 prosent fall i boligprisene

Økt arbeidsledighet

Statsminister Theresa Mays budskap har vært at det må bli hennes avtale, eller ikke noen avtale i det hele tatt. Problemet er at det ikke er politisk flertall for noen av delene. Foto: Ho / AFP

Dette alternativet er det ikke flertall for, og politikerne ser seg nå om etter alternativer.

2. Må finne en plan B

Regjeringen får fram til mandag neste uke med å komme opp med en plan B. Det er flere muligheter her, alt fra en ny folkeavstemning til å knytte seg til EØS-avtalen sammen med Norge.

EU har sagt at avtalen som ligger på bordet, ikke kan endres.

3. Nyvalg

Dersom det blir et nei, har opposisjonspartiet Labour lovet å kreve nyvalg.

Labour truer med mistillitsforslag mot statsminister Theresa May dersom ikke regjeringen utlyser nyvalg. Foto: Henry Nicholls / Reuters

Problemet med en slik løsning er at det langt ifra er sikkert at det vil gi noen tydeligere svar på hvordan utmeldingen fra EU skal foregå.

4. Mistillitsforslag

Hvis regjeringen ikke utlyser et nyvalg, truer Labour med å stille mistillitsforslag mot statsminister Theresa May.

Får de flertall for det, har hun to uker på seg til å danne ny regjering. Lykkes hun ikke med å danne et nytt flertall, blir det utlyst nyvalg.

5. Ny folkeavstemning

Stadig flere politikere tar til orde for ny folkeavstemning fordi de hevder at folk ikke visste hva som var alternativene da de stemte i 2016.

Flere pressgrupper og ledende politikere støtter en ny folkeavstemning om EU. Foto: Simon Dawson / Reuters

Motstanderne av folkeavstemning hevder at det vil være en hån mot demokratiet i og med at det bare er to år siden sist.

6. Utsettelse av brexit

Britene vil kunne komme til å enes om å utsette utmeldelsen av EU. Brussel har ikke noe imot dette, så lenge det er en «fornuftig» grunn til utsettelsen, for eksempel et nyvalg. Tiden vil blant annet bli brukt til å få de nødvendige forsikringene fra EU om at ikke den omstridte garantiordningen for Nord-Irland kun er midlertidi,g og ikke noe som fanger Storbritannia i EU på ubestemt tid.

Garantiordningen som skal sørge for at det ikke blir noen ​​​​​​​«hard» grense mellom Nord-Irland og Irland er kjernen i konflikten i om brexit i Underhuset. Foto: Paul Faith / AFP

(En utsettelse kan komme til å være langvarig, fordi det skjer også mye annet for EU denne våren, blant annet valg til nytt EU-parlament.)

En siste mulighet er at britene avblåser brexit, selv om sjansene for det er små.

Demonstranter i gule vester deltok i en pro-brexit demonstrasjon i London lørdag. Foto: Simon Dawson / Reuters

Hva skjer dersom britene stemmer ja?

Denne muligheten er kun teoretisk. Slik det ser ut nå, vil et sted mellom 100 og 220 parlamentsmedlemmer stemme nei.

1. Ut av EU med en avtale

Dersom statsminister Theresa May får gjennomslag for brexitavtalen i Underhuset, vil Storbritannia forlate EU som planlagt 29. mars.

Det vil være et sårt tiltrengt opptur for statsminister Theresa May og hennes regjering som har gått fra krise til krise siden den ble dannet.

Brexit-motstandere demonstrerer daglig utenfor Westminster. Foto: Ben Stansall / AFP

2. Nye forhandlinger

Etter utmeldingen skal det forhandles om en permanent handelsavtale mellom Storbritannia og EU basert på den politiske erklæringen som er signert mellom partene.

Det kan ta flere år.