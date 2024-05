Valgkrise for Sunak, Labour feirer

Torsdag 2. mai gikk millioner av velgere i England for å stemme frem nye kommunestyrer og ordførere.

Selv om opptellingen fremdeles pågår, ser valget ut til å bli en opptur for opposisjonspartiene, spesielt for det britiske arbeiderpartiet, Labour. Og en tilsvarende nedtur for det konservative regjeringspartiet.

Allerede før alle resultatene er klare, er det slått fast at dette blir det verste lokalvalget på 40 år for Tory'ene. Og det på toppen av et elendig lokalvalg i fjor. Og – innen ni måneder må det holdes parlamentsvalg.

Det er derfor valgresultater og trender nå studeres med lupe, av både partistrateger og politiske kommentatorer.

107 av Englands 317 kommuner holdt valg på torsdag.

Når 103 av 107 kommuner er talt opp, har det konservative regjeringspartiet tapt hele 497 plasser. Labour på sin side har sikret seg 205 nye plasser. Liberaldemokratene kan plusse på 94 plasser, ifølge opptellingsoversikt hos The Guardian.

Labour får makten i 48 av de 107 kommunene som har hatt valg.

London-ordfører Sadiq Khan kan være på vei mot sin tredje periode som ordfører i London. Foto: Chris J Ratcliffe / Reuters

Hvem vinner London?

Det er i tillegg direktevalg på 11 ordførere, flere av dem i viktige og symboltunge områder, som Stor-London, Stor-Manchester og Stor-Liverpool.

Den britiske hovedstaden har tidvis vært kjent for sine markante frontfigurer.

Den frittalende sosialisten Ken Livingstone, som gikk under kallenavnet «Røde Ken», og tidligere statsminister Boris Johnson, som ble allemannseie som «Boris», var de to første i London som ble direkte valgt av velgerne.

Nå var spørsmålet om den noe mer stillferdige Labour-mannen Sadiq Khan klarer å sikre seg sin tredje periode.

Britiske medier meldte lørdag formiddag at det kunne komme en valgoverraskelse, men da resultatene startet å tikke inn ble neglebitingen avblåst. Og på ettermiddagen ble Khan offisielt erklært som vinner.

Han maktet til å med å plusse på seiersmarginen fra forrige valg og vinner med nærmere 44 prosent av stemmene.

Den konservative utfordreren får i underkant av 33 prosent og partifeller har allerede startet kjeklingen om hva som gikk galt.

To saker bidro til å øke spenningen:

I hovedstadens ytre bydeler har en miljøavgift skapt raseri, og fått mange til å vende seg mot partiet som styrer byen og mange av bydelene.

I indre bydeler skaper Gaza-krigen sinne hos mange velgere, som mener partiledelsen er for lite kritisk til Israel og krigføringen i Gaza. Selv tilhører London-ordfører Khan den mer krigskritiske fløyen av partiet, har mange muslimske velgere snudd partiet ryggen.

Valgte seg grønt og ikke blått

Et annet spenningsmoment er West Midlands, der Birmingham som er Storbritannias nest største by ligger.

Konservative Andy Street har vært en populær ordfører i et område som tradisjonelt har tilhørt opposisjonspartiet Labour, men som Street klarte å vinne i 2017.

Andy Street sier til NRK at det trolig blir ekstremt jevnt.

West Midlands-ordføreren Andy Street er enn populær konservativ politiker i tradisjonelt arbeiderpartiland. Foto: Carl Recine / Reuters

Street har markert seg som en kritiker av eget parti i saker som berører West Midlands. Partiet er heller ikke nevnt på hjemmesiden til Street. Og i valgkampmateriellet er ikke fargen blå, fargen til Toryene, men grønn.

NRK spør om han gjør dette for å distansere seg fra det upopulære regjeringspartiet og statsministeren og med det øke sine egne vinnersjanser.

– Dere forstår dette i Norge: Et ordførervalg handler mer om å velge personer til å styre lokalt. Det er ingen partikonkurranse. Jeg gjorde akkurat det samme som nå i 2017. Da lå partiet godt an på meningsmålingene, sier Street.

Rishi Sunak feiret fredag at konservative Lord Ben Houchen ble gjenvalgt som ordfører i Teesside i England. Foto: Owen Humphreys / AP

Skuffet statsminister

Statsminister Rishi Sunak har stort sett slitt i motvind siden han overtok som de konservatives statsminister og partileder i oktober 2022.

Den tidligere finansministeren ble den tredje partilederen og statsministeren på under to måneder, etter måneder med kaos og krangling.

– Det er selvfølgelig skuffende å tape gode, hardtarbeidende, konservative kommunestyremedlemmer, sa statsminister Sunak til The Guardian da han kommenterte valget.

Mange er spent på om Sunaks interne kritikere nå vil slipe knivene og tvinge frem nok et skifte.

For øyeblikket ligger Toryene 20 prosentpoeng bak Labour på de nasjonale meningsmålingene.

NRK spør Andy Street, som har vært en populær ordfører, om hvis han taper sitt valg hvilke sjanser partiet vil ha i parlamentsvalget?

– Et interessant spørsmål, svarer han avvæpnede.

– Hvis jeg taper, er det ene og alene min feil. Hvis jeg og vi vinner, er det fordi vi beviser at vi leverer. Så hvis regjeringen kan demonstrere at også den kan levere, er det mulig at partiet kan vinne, sier Street.

– En melding til Sunak

Det konservative partiet måtte på toppen av tapene i lokalvalgene se at også en parlamentsplass gikk tapt.

Labours Chris Webb vant suppleringsvalget i Sør-Blackpool i Nord-England, etter at konservative Scott Loyd Benton trakk seg på grunn av en korrupsjonsskandale.

Labours Chris Webb fikk flest stemmer i den normalt konservative valgkretsen Blackpool South og vant med 58,9 prosent. Ben Thomas fra De grønne endte til slutt med 2 prosent av stemmene. Foto: Phil Noble / Reuters

– Her fra Blackpool, har det blitt sendt en beskjed direkte til statsministeren, sa Labours partileder Keir Starmer ifølge Reuters.

– Dette var direkte til Rishi Sunak, for å si at vi er lei av deres nedgangstider, deres kaos, deres splittelse. Vi vil ha endring. Vi vil gå fremover med Labour, hevdet Labour-lederen, som nå er på en «seiersrunde» landet rundt.

En ekstra fjær i Labour-hatten er at partiet sikret seg det nye ordførermandatet i York og North Yorkshire, der valgkretsen til statsminister Sunak inngår. Dette er «den rike landsbygda» hvor de konservative normalt står sterkt.

Labour beholder også ordføreren i områdene Liverpool og Manchester, i tillegg til flere andre.

De konservative maktet å beholde den direktevalgte ordføreren i Tees Valley, som Labour også var på jakt etter.

Det omtales som et lyspunkt i et konservativt valgmørke.

Labour-leder Keir Starmer feirer valgsuksess sammen med partifeller i East Midlands, hvor de også vant en profilert ordførerpost. Foto: DARREN STAPLES / AFP

Liberaldemokratene i fremgang

Det konservative partiet presses også av Liberaldemokratene, som maktet å vinne i flere konservative bastioner i Sør-England.

Liberaldemokratenes partileder Ed Davey feiret fremgangen i Winchester, Han krever at statsminister Sunak utlyser parlamentsvalg nå, i stedet for å vente på bedre målinger for seg og partiet.

Liberaldemokratenes leder Sir Ed Davey blir gratulert av en velger i Winchester, England, etter at valgresultatet ble klart fredag 3. mai. Foto: Stefan Rousseau / AP

– Disse resultatene viser det vi alle vet. Vi trenger et parlamentsvalg nå, sa Davey og lovet å starte valgkampen.

Parlamentsvalget må etter britisk lov holdes innen 28. januar 2025. Det betyr at presset stadig øker mot Sunak.

Det konservative partiet har hatt makten i Storbritannia i 14 år.

