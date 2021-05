Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Den gule stjernen vekker vonde minner i mange land og miljøer. Europas jøder ble før og under andre verdenskrig tvunget til å identifisere seg gjennom Davidstjernen med ordet «jøde» skrevet midt.

Nå er den sekskantede stjernen blitt et symbol i antivaksine og antitiltaksmiljøet. Det startet i Tsjekkia og har spredd seg til Tyskland.

Tyske vaksinemotstandere stiller nå i koronademonstrasjoner med armbind med en gul stjerne på. Ordet «jøde» er byttet ut med «uvaksinert».

Enkelte sammenligner seg med ofrene for nazismen. De mener tyske myndigheter nekter borgernes deres lovmessige friheter med strenge smitteverntiltak.

I München har lokalmyndighetene gjort det ulovlig å bruke av jødestjernen i demonstrasjoner, og nå diskuteres det om den tyske regjeringen bør gjøre det samme.

Regjeringens spesialrådgiver på antisemittisme, Fritz Klein, sier til den tyske avisen Tagesspiegel sier han har vanskelig å forstå at motstandere av koronavaksiner og smitteverntiltak kan få seg til å sammenligne seg med nazistenes forfølgelse og massedrap på jøder før og under krigen. Rundt 6 millioner jøder mistet livet.

Tekstilmerke med Davidstjerne og betegnelsen «jøde» som tilhørte Heinz-Joachim Aris i Dresden. Merket skal være fra 1941. Foto: Jens Meyer / AP

Stiller i fangedrakter

Det er ikke bare jødestjernen som brukes som symbol av koronaskeptikerne.

Under demonstrasjoner har enkelte møtt opp i svarte- og hvitstripete fangedrakter, lik dem som ble brukt i tyske konsentrasjonsleirer.

På plakater står utsagn som «Vaksiner gjør deg fri», fritt etter det tyske naziregimets slagord «arbeid gjør fri».

Deler av anti-tiltaksmiljøet har nære bånd til ytrehøyre-partier. Andre har sluttet seg til konspirasjonsteoretikerne i gruppen Querdenker.

Det gjør symbolikken enda vondere for mange.

En tysk vaksinemotstander bærer en plakat med bilde av motstandskvinnen Sophie Scholl og et sitat fra henne under en demonstrasjon i München 17. april i år. Foto: Sachelle Babbar / Zuma Press

Heltinnen fra de hvite rosene

I tillegg har bildene av en ung kvinne startet å dukke opp. Portrettene i svart-hvitt er av den tyske motstandskvinnen Sophie Scholl.

– Jeg føler meg som Sophie Scholl fordi jeg har vært aktiv i motstanden i flere måneder, sa en kvinne under en demonstrasjon i Hannover i november i fjor

Utsagnet ble møtt med sterk fordømmelse fra mange hold.

Sophie Scholl var en ung filosofi- og biologistudent. Sammen med storebroren Hans deltok hun i gruppen De hvite rosene, som motarbeidet og advarte mot det styrende naziregimet.

Udatert bilde av Sophie Scholl. 18. februar 1943 ble hun arrestert under en flygeblad-aksjon, og henrettet fire dager senere. Foto: Dpa / NTB

Finansminister Olaf Scholz (SPD) er en av dem som har markert 100-årsdagen for Sophie Scholls fødsel. Foto: Wolfgang Kumm / AP

Hun hadde i tenårene vært medlem av en av nazistenes ungdomsorganisasjoner. Begeistringen over budskapet organisasjonen fremmet, gikk etter hvert over til kritikk.

Hennes far var borgermester og regimekritiker. Han ble angitt og arrestert av det hemmelige statspolitiet Gestapo etter han skal ha uttalt at Adolf Hitler var «en svøpe for menneskeheten».

Selv om faren etter hvert slapp fri, gjorde arrestasjonen datteren bare enda mer oppsatt på å bekjempe nazistene. Broren, som allerede var involvert i motstandsarbeid, forsøkte å holde lillesøsteren unna, men hun insisterte på å være med.

22. februar 1943 ble søskenparet henrettet i fengselet Stadelheim. Fire dager tidligere hadde de blitt pågrepet for å ha distribuert flygeblader ved Ludwig Maximilian universitetet i München. I flygebladene advarte de blant annet mot at Tyskland under nazisistene var på vei mot avgrunnen.

Sterkt beundret

Sophie Scholl har blitt ett av de største tyske symbolene for motstandsvirksomheten mot Hitler og naziregimet.

Fortellingen om hvordan den unge kvinnen stilte seg utenfor fengselet der faren satt og spilte «Die Gedanken sind frei», eller «Din tanke er fri» på norsk, rører fortsatt mange.

Mange gater, plasser og skoler rundt om i Tyskland har blitt oppkalt etter Sophie og broren Hans. En rekke bøker og filmer er laget, den siste filmen er fra 2005 og hadde tittelen «Sophie Scholls siste dager».

Den unge studenten, som døde bare 21 år gammel, har i avstemninger blitt kåret som en av de viktigste personene i tysk historie. Denne helgen er det 100-årsmarkeringer for hennes fødsel, 9. mai 1921.

Mange tyskere reagerer derfor sterkt på at Scholl er blitt koronaskeptikernes heltinnesymbol på mot og motstand.

Statsminister Markus Söder i delstaten Bayern viser sin respekt for De hvite rosene ved Ludwig Maximilian universitetet i München der Sophie Scholl ble arrestert. 9. mai er 100 årsdagen for Sophie Scholls fødsel. Foto: Peter Kneffel / AFP

Nevøene uenige

Nevøen Joerg Hartnagel mener munnbind- og vaksinemotstandere misbruker tantens navn og alt hun stod for.

– Jeg er fullstendig imot at man kan betrakte protestene mot smittevernregler på linje med motstanden mot nazistene, sier Hartnagel til tyske medier.

En av annen av Scholls nevøer derimot, Julian Aicher, har stilt seg på koronaskeptikernes side og holder taler på ulike arrangementer.

Ifølge historikeren Jens-Christian Wagner, som har den tyske nazitiden som sitt spesialfelt, avslører koronamotstandernes bruk av Sophie Scholl manglende historisk bevissthet i deler av folket.

– Det er nesten ingen tidsvitner til nazitiden igjen. Så de kan ikke lenger forsvare seg når det politiske ytrehøyre forsøker å omskrive historien og nåtiden ved å reversere skyldspørsmålet. Det bekymrer meg, sier Wagner til nyhetsbyrået AFP.

