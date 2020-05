Tysk atomanlegg lagt i grus

Produksjonen ved Philippsburg 1 og 2 ble stanset for ni år siden. Deler av anlegget ble fjernet i 2011.

Det var for å hindre at skuelystne skulle samle seg ved sprengningen det var holdt hemmelig. Det igjen var for å hindre smitte av koronaviruset.

Nå skal rundt 60 000 tonn med stein og betong gjenvinnes. Der tårnene stod, skal det bygges en omformer av vindkraft. Den skal fordele strøm i det sørlige Tyskland, skriver eierne i en pressemelding.

Miljøorganisasjonen Greenpeace hilser rivingen velkommen.

Kraftverket som nå er revet ble bygget i 1982 og ligger ikke langt fra byen Karlsruhe.

Det er ved grensen mot Frankrike i den tyske delstaten Baden-Württemberg.

Faser ut atomkraft

To store atomulykker har gjort tyskerne usikre på om atomkraft var noe å satse på. Først kom Tsjernobyl-ulykken i Ukraina i 1986 og snudde den tyske folkemeningen.

154.000 mennesker måtte evakueres fra de nærmeste områdene rundt atomreaktoren i Tsjernobyl etter katastrofen. Strålefaren er fortsatt stor i mange områder på grunn av ulykken

Så kom jordskjelvet, tsunamien og en like stor katastrofe ved atomanlegget Fukushima i Japan i 2011. Da bestemte tyske myndigheter seg for å fase ut bruken av atomkraft.

Nå når Philippsburg 1 og 2 er borte, er det bare seks atomanlegg igjen i Tyskland. Disse er planlagt fjernet innen to år.

Philippsburg 2 sprenges og fjernes. Om to år skal alle atomreaktorene være fjernet i Tyskland. Foto: DANIEL MAURER

Fornybar energi på vei inn

Tyskland hadde 17 atomreaktorer i drift i 2011 da de bestemte seg for å kvitte seg med dem alle.

Tyske industrimyndigheter har beregnet at atomreaktorer stod for rundt 12 prosent av tysk kraftproduksjon i 2019, ned fra 30 prosent i år 2000.

I den samme perioden har andelen av elektrisk kraft fra fornybar energi i landet økt til 40 prosent. Produksjonen av vindkraft og solenergi har økt de siste årene.

Samtidig skal kullkraftverkene i likhet med atomkraften fases ut. Tyskerne vil at kullet skal vekk innen 2038.

Den tyske miljøministeren, Svenja Schulze ble utnevnt i 2018. Hun sier det er et tydelig signal fra tyskerne at både kull og atomkraft skal fases ut. Foto: MICHAEL KAPPELER

Da kullavtalen ble kjent i fjor sa miljøminister Svenja Schulze at Tyskland er det eneste landet i verden som faser ut både atomkraft og kullkraft.

– Vi sender med dette et tydelig internasjonalt signal, sa Svenja Schulze den gang.

– Flekk på rullebladet

Samtidig med at tyskerne faser ut gamle atomkraft og kullkraftverk er det sånn at tyskerne åpner et splitter nytt kullkraftverk nå i juni.

Et atomanlegg fjernes samtidig med at et nytt kullkraftverk åpnes i juni. Befolkningen stusser over utviklingen, men de er i hvert fall kvitt et atomanlegg utenfor Karlsruhe som ble bygd i 1982. Foto: Sebastian Gollnow / AP

Forklaringen er at dette er planlagt for svært lenge siden og det har ikke latt seg gjøre å stanse det nye kraftverket.

Det vises til at det nye kullkraftverket slipper ut langt mindre co₂ enn de gamle som blir stengt. Men det skjer likevel ikke uten protester.

Miljøaktivister mener dette er en stygg flekk på det tyske miljørullebladet og beskylder den tyske regjeringen for løftebrudd.

