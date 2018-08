Tyrkiske lira fell vidare på børsane

Den tyrkiske liraen er halvert i verdi sidan starten av året, og er på eit rekordlågt nivå. Hovudgrunnen er den økonomiske politikken til president Recep Tayyip Erdogan og amerikanske sanksjonar. På børsane i Asia held verdifallet fram måndag. Ein amerikansk dollar kostar no over sju lira.

No seier den tyrkiske sentralbanken at dei vil setje i gang ei rekke tiltak for å prøve å stabilisere økonomien. Dei lovar at bankane skal få den hjelpa dei treng. Men dei vil truleg ikkje setje opp renta, noko økonomar meiner kunne ha verka stabiliserande.

Økonomar meiner ein renteauke ville bidra positivt til den tyrkiske økonomien. Men president Recep Tayyip Erdogan seier det ikkje er aktuelt. Han ber folk i staden kjøpe meir lira for å styrke valutaen. Foto: Burhan Ozbilici / AP

Men Erdogan sa søndag at det var uaktuelt å heve rentene. Han oppmoda i staden tyrkarar veksle inn dollar til lira for å styrke valutaen på den måten.

Taper pengar

Den svekka valutakursen får konsekvensar for vanlege tyrkarar, som får dårlegare råd når pengane deira blir mindre verdt. NRK møter Gülar Dere som driv ein brudekjolebutikk i Istanbul. Ho seier det blir vanskeleg når kundane ber om rabattar.

– Vi kjøper varene våre i amerikanske dollar. Og no kan vi ikkje kjøpe nye varer. Kundane våre ber om avslag i prisen. Men dersom vi gir dei det, kjem vi til å tape pengar.

Den økonomiske situasjonen gjer at folk i Tyrkia er usikre og redde. Mange tyrkarar meiner det no er tryggare å ha gullsmykke enn tyrkiske lira.

– Sjølvsagt. Gull er ei god investering om held seg i pris over tid, seier gullhandlaren Hassan Tavez til NRK.

Gullhandlar Hassan Tavez seier at mange landsmenn vil å ha verdiane sine i gull enn i lire. Foto: NRK

Skal etterforske kontoar

Tyrkiske styresmakter skal ifølgje nyheitsbyrået Reuters undersøke om det er sett i gang ein svertekampanje mot den tyrkiske valutaen på sosiale medium.

Innanriksdepartementet seier dei har innleia etterforsking av 346 kontoar på sosiale medium. Desse kontoane skal ha lagt ut meldingar som styresmaktene meiner kan ha påverka valutakursen. Dei utelukkar ikkje at dei kan kome til å forfølge kontoane rettsleg.

Også statsadvokaten i Istanbul og det tyrkiske finanstilsynet seier dei vil gjennomføre liknande undersøkingar.