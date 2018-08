Tyrkias valuta stuper til rekordlavt nivå

Aldri før har den tyrkiske liren falt til et så lavt nivå som nå. Bare i løpet av de første timene av fredagen falt valutaen med sju prosent mot amerikanske dollar.

Lirefallet i Tyrkia startet lenge før de amerikanske sanksjonene ble innført. Foto: Murad Sezer / Reuters

Årsaken president Recep Tayyip Erdogans økonomiske politikk og amerikanske sanksjoner. Presidenten oppfordrer nå tyrkere til å selge de dollarene de har og kjøpe gull og lire i stedet.

– Vi har folket og Gud

Den tyrkiske presidenten mener valutafallet er en kampanje for å ødelegge Tyrkia. I en tale fredag ettermiddag sa Erdogan at landet skal klare å stå imot presset fra USA, og at han vil beskytte landet mot økonomiske angrep.

– Hvis de har dollaren, har vi folket og Gud, sa Erdogan.

Lirefallet førte til et generelt fall på de europeiske børsene. Mest utsatt var banksektoren.

Isfront mellom presidentene Recep Tayyip Erdogan og Donald Trump på grunn av USAs sanksjoner. Men lirens fall startet lenge før sanksjonene ble iverksatt. Foto: Tatyana Zenkovich / AFP

Spesielt den franske banken BNP Paribas, italienske UniCredit og den spanske BBVA måtte se en dipp i aksjekursen på 3 prosent. Nedgangen skjedde etter at avisen Financial Times rapporterte om at Den europeiske sentralbanken var dypt bekymret for bankenes utlån og investeringer knyttet til Tyrkia.

Amerikanske sanksjoner

Tidligere denne uken iverksatte USA sanksjoner mot innenriksminister Suleyman Soylu og justisminister Abdulhamit Gül.

Årsaken er striden rundt den amerikanske pastoren Andrew Brunson, som har vært fengslet i Tyrkia. Tyrkia har nektet å etterkomme USAs ønsker om å løslate pastoren.

Brunson, som bor i Izmir, ble pågrepet av tyrkisk politi i oktober 2016. Han anklages for å ha hatt kontakt med Kurdistans arbeiderparti (PKK) og Gülen-bevegelsen, som tyrkiske myndigheter regner som terrororganisasjoner.

Det har vært flere møter mellom amerikanske og tyrkiske myndigheter om Brunson, uten at de er nærmere en enighet.

Tyrkia på sin side presser på for at USA skal utlevere Fethullah Gülen, som er bosatt i USA. Erdogan er overbevist om at han stod bak kuppet mot presidenten sommeren 2016.

Stridens kjerne, Fethullah Gülen, er bosatt i USA. Tyrkia krever ham utlevert mistenkt for å stå bak kuppforsøket mot Erdogan sommeren 2016. Foto: Thomas Urbain / AFP

Da de amerikanske straffetiltakene ble kunngjort 1. august, falt kursen på den tyrkiske valutaen med over 1,6 prosent i forhold til amerikanske dollar.

Hvordan vil de takle krisen

Problemene for liren startet lenge før de amerikanske sanksjonene. Siden årsskiftet har Tyrkia vært preget av valutakollaps, sterk prisstigning og svært høye renter.

Den politiske uroen i Tyrkia de siste årene, og den vedvarende unntakstilstanden som følge av denne, gjør at internasjonale investorer har satt seg på gjerdet.

Det har ført til at Tyrkia må øke låneopptaket for å finansiere statsbudsjettet mens underskuddet på driftsbalansen med utlandet øker.

Samtidig har det vært sterk prisstigning de siste månedene. Offisielle tall viser at i april steg prisene med 10,85 prosent på årsbasis, i mai var tallet 12,15 prosent mens i juli var økningen kommet opp i 15,39 prosent.

Deler av prisøkningen forklares med den stadige svekkelse av den tyrkiske liren.