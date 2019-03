Tyrkias Erdogan fortsetter å vise video fra terrorangrep

Recep Tayyip Erdogan viste utdrag av videoen fra New Zealand på valgmøter flere steder i helgen. Tirsdag gjorde han det igjen, på et møte i byen Eregli.

Siden alle Erdogans taler sendes direkte på tyrkisk tv, ble også videoopptakene kringkastet. Bildene var riktig nok sladdet. Det er lokalvalg i Tyrkia 31. mars.

Myndighetene på New Zealand har prøvd å hindre at videoen skal spres, og Facebook har slettet den fra hundretusenvis av sider.

– Økende islamofobi

Erdogan bruker videoen som et eksempel på det han mener er en økende islamofobi som Vesten har oversett.

På møtene snakker Erdogan om hatet mot muslimer. Han mener angrepene beviser det han gjentatte ganger har hevdet, at muslimer er under angrep.

Tre tyrkere ble skadet i angrepet i Christchurch. President Erdogans navn skal også finnes på en drapsliste som gjerningsmannen hadde satt opp.

Kritisk til Erdogan

På gaten i Istanbul er det blandede reaksjoner på Erdogans bruk av videoen fra New Zealand.

– Dette er ikke noe som bare Erdogan har gjort, det er også gjort av ulike tv-kanaler. Det er vondt å se, sier Aydin Demirag.

Folket på New Zealand er i sorg etter at 50 mennesker ble drept i terrorangrepet før helgen. Foto: DAVID MOIR / AFP

– Dessverre må vi akseptere at det er islamofobi i verden, men å vise dette på TV er bare å provosere. Det er å kaste bensin på bålet, men jeg vet ikke hva som kan bli gjort med det, sier Zeliha Ataman.

– Perfekt avledningsmanøver

Nilas Johnsen er utenriksjournalist i VG, han har bodd i Tyrkia og skrevet bok om Erdogan.

Nilas Johnsen, utenriksjournalist i VG. Foto: NRK

– Når Erdogan griper fatt i dette, er det ikke fordi Tyrkia er blitt angrepet, men fordi det er en perfekt avledningsmanøver for Erdogan, som sliter med økonomiske problemer, sier Johnsen.

– Økonomi er jo hva lokalvalgkampen burde handle om, men presidenten er opptatt av å finne andre temaer for å vri fokuset vekk fra økonomien.

Les også: Eit New Zealand i sjokk strammar inn våpenlovene

– Tankegodset til drapsmannen, som hadde Tyrkia som mål, gjennomsyrer Vesten som kreft, ifølge Erdogan – det er sterke utsagn?

– Jeg vil jo gi Erdogan rett i at islamofobi øker i Vesten. Men det er ikke dette det handler om for Erdogan. Det er en retorikk han har brukt siden han var en ung islamist på slutten av 1980-tallet og stilte til valg i Istanbul.

Fiende-taktikk

Johnsen mener Erdogan ønsker å forsterke et inntrykk i Tyrkia av at Vesten er imot dem, at Tyrkia er kringsatt av fiender.

– Han sier følgende: «Kun ved å støtte meg, er dere trygge.» Han har vunnet valg på valg med en taktikk der han fokuserer på ytre og indre fiender. Det er i dette lyset man må se det, seier Johnsen.

Sylo Taraku er statsviter, forfatter og rådgiver i Tankesmien Agenda.

Sylo Taraku, rådgiver i Tankesmien Agenda. Foto: Fouad Acharki / NRK

– Erdogan ønsker å fremstå som muslimenes beskytter. Ikke bare i Tyrkia, men i verden. Og den tyrkiske presidenten er ganske populær i noen av de arabiske landene. Og han har vært på Balkan og sagt til muslimer der at «hvis noen forsøker å undertrykke dere, så er jeg der for å beskytte dere». Så han skaper dette imaget om at han er en sterk mann som representerer muslimenes interesser i verden, og ikke bare i Tyrkia, sier Taraku.