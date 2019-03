Facebook fjerna enorm videomengd etter terror

Overfor The Guardian opplyser Facebook at dei fjerna 1,5 millionar kopiar av ein video frå terroråtaka på New Zealand i døgnet etter hendinga.

1,2 millionar kopiar skal ha vorte fanga opp av det sosiale mediets automatiske kontrollteneste, mens dei resterande 300 000 vart fjerna manuelt.

Ein video som den sikta 28-åringen Brenton Tarrant delte mens angrepet vart utført, vart fjerna og bannlyst frå dei store sosiale media etter ein time, men har sidan vorte lasta opp på nytt.

50 menneske er bekrefta omkomne etter åtaket. Den antekne gjerningsmannen er varetektsfengsla fram til 5. april.

Terrorangrepet i New Zealand oppsummert på 90 sekunder

Vart delt i britiske medium

Engelske Mail Online, The Sun og The Mirror delte alle ein redigert versjon av terroren, og fekk kritikk for dette. Videoen er no sletta frå nettstadene.

Mail Online er The Daily Mails systeravis. Likevel kritiserte Daily Mail Facebook i si papiravis, fordi dei lét videoane bli delte.

Papiravisa skal derimot ikkje ha nemnt delinga til Mail Online.

Brenton Harrison Tarrant bestemor Marie Fitzgerald og onkel Terry Fitzgerald snakkar ut. Kilde: Australia's Nine Network television

Sletta mordvideo i fjor

Problemstillinga knytt til Facebook og spreiing av ein drapsvideo, vart og høgst aktuell i forbindelse med Marokko-drapa i desember. Då jobba sosiale medium med å avgrense spreiinga av videoen på oppfordring frå dansk politi og Kripos.

– Vi har sletta den spesifikke videoen, og held fram med å gjere det om nokon prøver å laste den opp på nokon av våre plattformer, sa Lukasz Lindell, pressekontakt for Facebook i Norden i ein e-post, då.

Då sa selskapet at dei hadde sletta videoen, og at dei kom til å halde fram med å gjere det, dersom nokon forsøkte å laste den opp igjen.

–Hatet må møtes med kjærlighet

New Zealand vil overvinne problemet

New Zealands statsminister Jacinda Ardern ynskjer no å samarbeide med Facebook, i kampen om å stoppe delinga av videoen.

– Dette går langt utføre New Zealands grenser, men det betyr ikkje at vi ikkje kan spele ei aktiv rolle i å løyse problemet. Dette er ein sak eg ynskjer å diskutere direkte med Facebook, seier ho.

New Zealands statsminister Jacinda Ardern. Foto: Marty Melville / AFP

Meiner dei sosiale media svikta

Tom Watson er nestleiar i det britiske Labour-partiet. Han kjenner seg skuffa over dei sosiale media.

– Dei har svikta ofra i terroristhandlinga, og mislukkast i møte med vondskap. Dei klarte ikkje utvise ansvar og respekt. Det kan ikkje fortsette slik, sa han til radiostasjonen LBC.

Tom Watson er nestleiar i det britiske Labour-partiet. Foto: HENRY NICHOLLS