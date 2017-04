Tyrkia: Obduksjonene viser at det ble brukt kjemiske våpen

Flere titalls mennesker ble drept i angrepet mot den opprørskontrollerte byen Khan Sheikhoun nordvest i Syria tirsdag.

32 personer ble også sendt til tyrkiske sykehus for behandling. Tre av dem døde, og det er funnet spor etter kjemiske stridsmidler i likene, ifølge tyrkiske myndigheter.

– Obduksjonene bekrefter at det ble brukt kjemiske våpen, opplyser Tyrkias justisminister, Bekir Bozdag, ifølge Reuters.

Angrepet mot byen beskrives som ett av de verste i løpet av den seks år lange krigen. Over 80 mennesker ble drept, ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Brutale rapporter

Angrepet har vakt massive reaksjoner fra hele verden. Oppsiktsvekkende bilder og videoer fra stedet viser folks desperate kamp for å redde barn og ofre. Videoer viser blant annet barn som ser ut til å ha store problemer med å puste, og redningsarbeidere som spyler dem med vann.

Ifølge SOHR døde mange av kvelning forårsaket av den giftige gassen. Både WHO og Leger uten grenser mener symptomene samsvarer ved bruk av nervegass, og FN har opprettet gransking av hendelsen.

Frankrikes utenriksminister, Jean-Marc Ayrault, sier at de vil fortsette arbeidet med å få allierte med på en FN-resolusjon som fordømmer angrepet. Russerne, som også er nære allierte av Syrias president Bashar Al-Assad, uttalte i går at de mener resolusjonen er «kategorisk uakseptabel, «antisyrisk» og at den «foregriper resultater av en gransking og umiddelbart fordeler skylden».

– Frankrike vil fortsette samtalene i sikkerhetsrådet og spesielt med Russland, sier Ayrault til CNEWS torsdag.

Avviser at de står bak

Det syriske regimet avviser at de står bak et kjemisk angrep, selv om regimets fly bombet byen samme dag.

Russland har på sin side hevdet at det var et syrisk fly som bombet en lagerbygning med giftig ammunisjon, og at det ikke ble brukt kjemiske våpen i selve flyangrepet.

USAs president Donald Trump sier at angrepet har «krysset mange, mange grenser». Under gårsdagens pressekonferanse forklarte han også at hans holdning til president Bashar al-Assad har endret seg drastisk de siste dagene, men ville ikke utdype USAs respons på angrepet.